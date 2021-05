Gretzenbach Sie holten das Alpleben ins Niederamt - und erfüllten sich damit einen Traum Auf ihrem Hof in Gretzenbach produzieren Maya und Elmar Schmid regionalen Käse – dieses Jahr soll ein Rekordjahr werden.

Fabio Baranzini 11.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schatzkammer: Bis zu 500 Käselaibe lagern im Keller von Maya und Elmar Schmid. Je länger - desto würziger wird das Produkt am Ende. Fabio Baranzini

Rund 500 Laib Käse lagern im Keller des Bauernhofs von Familie Schmid-Häusermann in Gretzenbach. Fein säuberlich aufgereiht entlang der beiden Wände auf jeweils neun Tablaren. Täglich sind Maya und Elmar Schmid hier und «schmieren» die Laibe mit einer Maschine, damit sich die Rinde bildet. Die verschiedenen Käsesorten bleiben unterschiedlich lange im Keller. Die einen lediglich ein paar Wochen, die anderen mehrere Monate.

Fabio Baranzini

Der «Gretzenbacher Weidchäs» reift am längsten. Idealerweise eineinhalb oder zwei Jahre, damit er seine Würzigkeit entfalten kann. Aber so lange bleibt er meist nicht im Keller. Zu gross ist derzeit die Nachfrage nach dem Käse der Familie Schmid.

«Seit dem ersten Lockdown steigt die Nachfrage rasant an – auch jetzt noch»,

sagt Maya Schmid. Das freut sie und ihren Ehemann Elmar und bestätigt sie in ihrem Entscheid, auf die regionale Käseproduktion zu setzen. Ein Weg, den in der Region nur wenige Bauern einschlagen. Denn die Käserei ist mit harter Arbeit verbunden.

Vor allem wenn man sie so betreibt wie die Schmids, die nicht alle Arbeitsschritte automatisiert haben. Die Käseharfe bedienen sie von Hand und auch den Käse schneiden sie in Handarbeit bis er die gewünschte Korngrösse erreicht.

«Den Besuch im Fitnesscenter können wir uns mit dieser Arbeit definitiv sparen. Sie ist Training genug»,

meint Maya Schmid lachend.

So entsteht der Gretzenbacher Käse Die frische Milch wird ins 1200 Liter fassende Käsekessi gegossen und dort auf 32 Grad erhitzt. Dabei werden die Milchsäurebakterien hinzugefügt, die den Milchzucker in Aromastoffe umwandeln. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, wird das Lab beigemischt, damit die Milch eindickt. Sobald die Konsistenz stimmt, wird die Masse mit der Käseharfe in kleine Stücke zerschnitten, bis die Korngrösse der Käsesorte entspricht. Je feiner die Körner sind, desto härter wird später der Käse. Wenn die Käsekörner die richtige Festigkeit und Temperatur erreicht haben, wird die Käsemasse in die Formen geschöpft. Diese Formen werden im Verlauf des Tages mehrmals gewendet und am Folgetag für 24 Stunden ins Salzbad gelegt, damit sich eine erste feine Rinde bildet. Anschliessend lagert der Käse bis zum Verkauf im Keller und wird regelmässig «geschmiert». (fba)

Fasziniert vom Leben und arbeiten auf der Alp

Dass Elmar und Maya Schmid einen Bauernbetrieb führen, ist kein Zufall. Schliesslich haben beide landwirtschaftliche Wurzeln. Dass sie aber dereinst Käse produzieren werden, war kein «logischer» Schritt, denn weder die Eltern von Maya noch diejenige von Elmar Schmid waren Käseproduzenten. Warum also Käse? «In meiner Kindheit gingen wir jeden Sommer eine Woche wandern und haben dabei viele Alphütten besucht. Die hügelige Landschaft, das Alpleben und die Kühe haben mich schon als Kind fasziniert», erzählt Elmar Schmid.

«Darum war für mich klar: Ich werde einmal Kühe haben und Käse produzieren.»

Zwei Sommer arbeitete Elmar Schmid nach seiner Ausbildung zum Landwirt auf einer Alp im Berner Oberland als Hirt und Senn und eignete sich das Käsehandwerk in Alpsennkursen an. Seine Frau Maya – eigentlich ausgebildete Lehrerin – begleitete ihren Mann im zweiten Sommer und liess sich so von seiner Leidenschaft für die Käserei anstecken.

Die ersten Schritte zur eigenen Käserei

2003 waren auf dem Hof der Schmids erstmals seit rund 50 Jahren wieder Kühe anzutreffen. Die Schweinezucht, die Elmars Vater aufgebaut hatte, war damals der Kern des Betriebs und ist auch heute noch ein Standbein. 25 Braunviehkühe aus dem Kanton Schwyz verbrachten den Sommer 2003 in Gretzenbach.

Scheinen sich im Niederamt wohl zu fühlen: die Kühe der Familie Schmid. Fabio Baranzini

Und mit deren Milch produzierten Maya und Elmar Schmid ihren ersten eigenen Käse. «Damals war die Produktion noch ganz primitiv in einem kleinen 180 Liter Käsekessi auf einem Gasrechaud», erinnert sich Elmar Schmid. 2005 haben sie dann ihre heutige Käserei eingerichtet:

Hier entsteht der würzige «Gretzenbacher Weidchäs»: ein Blick in Schmids Käserei. Fabio Baranzini

Ein Jahr später heirateten Schmids – die mittlerweile zwei Töchter haben – und erhielten als Hochzeitsgeschenk ihre erste eigene Kuh. Anschliessend kauften die beiden einige Kühe dazu, begannen mit der Viehzucht und bauten den ehemaligen Schafstall in einen Kuhstall um. 2009 erweiterten sie die Scheune um einen grossen Belüftungsheustock. Während diesem schrittweisen Aufbau durften Elmar und Maya Schmid stets auf die Unterstützung ihrer Eltern, Familien und Mitarbeitenden zählen. Aktuell arbeiten zwei Teilzeitmitarbeitende auf dem Betrieb.

Der Traum vom selbst produzierten Raclettekäse

Heute haben Schmids 23 Kühe und gegen 20 Jungtiere auf ihrem Hof, die praktisch nur Gretzenbacher Gras und Heu fressen. Etwas mehr als die Hälfte der Milch – rund 80'000 Liter pro Jahr – wird für die Käseproduktion genutzt. Der Rest wird dem Milchkäufer «mooh» abgeliefert oder mittels Milchautomat verkauft. So produzieren Schmids in diesem Jahr rund acht Tonnen Käse. So viel wie noch nie zuvor.

Auch der Verkauf der eigenen Produkte ist über die Jahre professioneller geworden. «Am Anfang waren wir an sechs, sieben Märkte pro Jahr und haben unsere Produkte dort verkauft. Später kamen kleinere Läden in der Region dazu. Heute verkaufen wir den grössten Teil unseres Käses direkt im selbstgebauten «Weidschöpli», erzählt Maya Schmid.

Im «Weidschöpli» an der Kohlschwärzistrasse in Gretzenbach stehen mehrere Automaten, aus denen die hofeigenen und weitere zugekaufte, regionale Produkte wie Schweinefleisch aus eigener Zucht, Eier, sowie Obst und Früchte rund um die Uhr gekauft werden können.

Fabio Baranzini

Alle zwei Wochen – jeweils am Samstagmorgen – verkauft das Ehepaar den eigenen Käse direkt vor Ort. Neun verschiedene Sorten haben Schmids mittlerweile selbst entwickelt. Darunter auch eine Fonduemischung.

«Ich träume davon, dass wir eines Tages auch einen eigenen Raclettekäse haben»,

sagt Maya Schmid. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Zuerst muss Familie Schmid die grosse Nachfrage nach den bestehenden Gretzenbacher Käsesorten decken.