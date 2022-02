Im Restaurant Frohsinn in Gretzenbach wird wieder gewirtet

Gretzenbach Hier gibt es Schnippo und Cordon bleu: Das Restaurant Frohsinn lebt neu auf Ein Ort der gutbürgerlichen Küche: Ab heute gibt es in Gretzenbach wieder eine klassische Dorfbeiz. Cyrill Pürro 03.02.2022, 08.27 Uhr

Ab Donnerstag empfängt das Ehepaar Streit seine Gäste im Restaurant Frohsinn. Bruno Kissling

Das Betreibeneines Restaurants ist in der Pandemiezeit besonders schwierig geworden: Finanzielle Unsicherheiten, Lockdowns und Mangel an Gästen verschaffen den Gastronomieunternehmenden Bauchschmerzen. Doch Evi und Toni Streit lassen sich die Freude an ihrem Job nicht nehmen. Ab Donnerstag versuchen sie ihr Glück im Restaurant Frohsinnin Gretzenbach an der Ettenburgstrasse 2. Zusammen mit einer Hilfskraft will das Ehepaar den Gästen eine «einfache» und gutbürgerliche Küche bieten: mit klassischem Schnippo und traditionellem Cordon bleu.

Von Donnerstag bis Montag öffnet das Ehepaar seine Türen für die Gäste schon vom frühen Morgen an – für ein Znüni, wie Evi Streit erklärt. «Heutzutage rentiert ein Restaurant nur, wenn man schon am Morgen öffnet. Nicht erst auf das Mittag- oder Abendessen», findet Streit. Die Küche wird von ihrem Mann betrieben. Dieser koche nur hobbymässig, «aber gut», wie Streit sagt. Sie selbst übernehme den Service. Zusätzlich stellen die beiden eine Allrounderin an, die Evi Streit von ihrer vorherigen Anstellung kennt. Denn sie selbst ist seit ihrem 18. Lebensjahr in der Gastronomiebranche tätig.

In Gretzenbach einen Neustart wagen

Schon vor der Pandemie besassen die Streits ein eigenes Restaurant im luzernischen Pfaffnau. Sechs Jahre lang haben sie den Betrieb geführt. Dann kam die Pandemie und alles wurde anders. Während der zwei Jahre in der Hochsaison der Pandemie war Evi Streit in einem FC-Klubhaus in Gränichen angestellt. Dort erlebte sie die Auswirkungen von Corona, mit Lockdown und allem Drum und Dran hautnah mit, wie sie sagt. Streit erläutert:

«Schliessen und dann wieder öffnen, nur um noch mal zu schliessen: Das war mühsam.»

Wieso die Streits gerade in Gretzenbach auf neues Glück bauen? Dazu antwortet Streit: «Wir kennen die Hauseigentümer und verkehrten deswegen vor Corona viel im Restaurant Frohsinn.» Da Evi und Toni Streit bereits beide 60 und 60+ sind, mussten und wollten sie eine Möglichkeit finden, weiter zu wirten. Deshalb haben sie in Gretzenbach das Restaurant Frohsinn neu eröffnet. Streit betont, dass sie und ihr Mann den «Frohsinn» aufgrund der Verwurzelung im Dorf als Dorf-Restaurant fördern wollen. «Wir sind also offen gegenüber den verschiedensten Vereinen, die auch bei uns ihre Anlässe durchführen können», erklärt Streit dazu. Die künftigen Gäste sollen die Streits von Angesicht zu Angesicht im echten Leben kennen lernen. Deshalb wollte das Ehepaar auf ein Bild für diese Zeitungsausgabe verzichten.