Gretzenbach «Ich bin motiviert»: Diese Niederämter Jungunternehmerin will den Leuten auch das Tapezieren wieder näher bringen Jahrgangsbeste beim Lehrabschluss, vierter Platz bei den Swiss Skills, Berufsschullehrerin und jetzt noch Jungunternehmerin: Eva Schenker aus Gretzenbach startet mit 28 Jahren durch. Sie erzählt, wie sie Malermeisterin wurde und was Qualität für sie bedeutet. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eva Schenker hat sich mit ihrem Geschäft «Fein Malerei» selbstständig gemacht. Bruno Kissling

Sie absolvierte ihre Malerlehre 2013 als Jahrgangsbeste im Kanton Solothurn. Ein Jahr später nahm sie als Malerin an den Swiss Skills teil – und belegte den vierten Platz: «Das war eine super Erfahrung und ich konnte viel lernen – auch wie mit Stress umzugehen ist», sagt Eva Schenker, als wir sie in ihrem noch nicht fertig eingerichteten Atelier in Gretzenbach besuchen.

Die 28-Jährige erstellt auf einer Platte gerade eine Farbgebung für eine Kundin. Nach der Grundierungsschicht wird die Spachtelmasse aufgetragen und anschliessend mit einer Kelle ausgeglättet, um sie dann mit Farbe zu überziehen. Durch die Spachteltechnik wird die Farbe auf der Oberfläche unregelmässig und imitiert so Beton. Was soll es denn am Schluss werden? «Ein Überzug für ein Cheminée», sagt die junge Niederämterin.

In eineinhalb Monaten hat sie eben ihre eigene Firma «Fein Malerei» aufgebaut und den Schritt zur Selbstständigkeit gewagt – auch wenn sie, wie sie sagt, es noch nicht ganz realisieren kann. Den Schritt zur Unternehmerin hat sie aber bewusst gemacht. Denn: «Qualität ist mir sehr wichtig.»

Bevorzugte Arbeitsweise: Allein

Mit ihren kleineren Arbeiten will sich Eva Schenker von der Grossbaustelle abgrenzen und zeigen: Malerei ist nicht nur weisse Farbe. Sie möchte ihren Kundinnen und Kunden auch andere Methoden und Techniken näherbringen. Etwa mit der dekorativen Malerei, mit der Holz-, Beton- oder Rostimitationen möglich sind.

Um die angestrebte Qualität gewährleisten zu können, arbeitet die Gretzenbacherin am liebsten alleine. Wenn mal etwas schieflaufe, dann sei sie selbst und niemand anders dafür verantwortlich. Bei grösseren Aufträgen werde sie aber nach einer Aushilfe suchen.

Die Farbgebung im Detail: Durch die Spachteltechnik wird die Oberfläche unregelmässig und suggeriert eine Betonfläche. Bruno Kissling

Und auch Tapezieren ist in Schenkers Portfolio. Wie selten sind solche Aufträge? «Es ist ein Auf und Ab, sie kommen in letzter Zeit wieder etwas mehr vor», erklärt sie. Mustertapeten kenne man in der Schweiz aber noch zu wenig.

«Doch wenn man es den Leuten näher bringt, ist auch der Mut etwas grösser.»

Gesagt, getan: Bei ihrem Start-up-Apéro hat sie Tapetenmuster ausgelegt. Das hat sich gelohnt: Die Gäste seien begeistert gewesen, sagt sie.

Malerberuf stand nicht zuoberst auf der Liste

Die 28-Jährige ist durch ihren Onkel, der sie zu einer Schnupperlehre motivierte, überhaupt erst mit dem Beruf in Berührung gekommen. «Ohne ihn wäre ich da nicht gelandet», sagt Schenker lachend. Denn bei ihrer Berufswahl standen unter anderem Fachangestellte Gesundheit oder Fotografin zur Auswahl. Malerin empfand sie als langweilig – schnell habe sich aber gezeigt, dass dem nicht so ist.

Nach erfolgreich abgeschlossener Lehre bildete sie sich zur Baustellenleiterin aus, dann folgte der Abschluss als Malermeisterin. In der Schreinerei des Onkels kann sie sich nun mit ihrem Unternehmen, mit dem sie Anfang November gestartet ist, einrichten. Und gleichzeitig kann sie ihren Onkel bei der Renovation seiner Liegenschaft unterstützen.

Eva Schenker zeigt uns drei grosse Muster: Auf einer Vliestapete ohne Struktur hat sie mehrere graue Farbtöne aufgetragen. Damit gehe sie dann bei der Kundin vorbei, die die Muster für mehrere Tage an der Wand aufhängen kann. Das sei ein wichtiger Schritt, erklärt die Jungunternehmerin. Nur so könne sich die Kundin entscheiden, ob die Farbe auch wirklich bei jedem Licht passe.

Auf der Vliestapete trägt Eva Schenker graue Farbmuster auf. Bruno Kissling

Berufsschullehrerin im Jugendheim in Aarburg

Seit Februar unterrichtet Schenker zudem als Berufsschullehrerin im Jugendheim in Aarburg in Berufskunde und Farbgestaltung. Anfangs hat sie sich gefragt, ob sie überhaupt Jugendliche unterrichten könne. Schnell habe sich gezeigt, dass es ihr Spass macht. Es motiviere sie, die Jugendlichen im Jugendheim so zu nehmen, wie sie sind. Gerade weil diese nicht den besten Start ins Leben hatten.

«Mein Ziel ist es, das Wissen an die Jungen weiterzugeben.»

Und das Unterrichten an überbetrieblichen Kursen soll folgen: Derzeit macht Schenker dazu eine Ausbildung zur Berufsschullehrerin.

Werden das Lernen und Unterrichten neben der Selbstständigkeit der 28-jährigen Unternehmerin nicht auch mal zu viel? Nicht wirklich. Sie erhalte von ihrer Familie und ihrem Freund viel Unterstützung. Und sie fügt lachend hinzu: «Ich bin motiviert, daher packe ich das schon.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen