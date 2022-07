Gretzenbach: Mann prallt mit Auto in Baum und verletzt sich

Gretzenbach Mann verliert Kontrolle über Fahrzeug und prallt mit Auto in einen Baum – dabei wird er verletzt Auf der Strasse zwischen Kölliken und Gretzenbach hat sich am Montagnachmittag ein Unfall ereignet. Dabei hat sich der Fahrzeuglenker Verletzungen zugezogen; er wurde in ein Spital gebracht. Die Strecke wurde zeitweise gesperrt. mgt/otr 12.07.2022, 10.57 Uhr

Am Montagnachmittag kam es auf der Köllikerstrasse zu einem Selbstunfall. kps

Am Montag, 11. Juli 2022, um zirka 13.45 Uhr, war ein Rentner mit seinem Auto auf der Köllikerstrasse von Kölliken herkommend in Richtung Gretzenbach unterwegs. «Kurz nach der Kantonsgrenze verlor er aus derzeit noch unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, überquerte die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in einen Baum», schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung.