Gretzenbach Hier soll ein neuer Verwertungsplatz für Abbruchmaterial entstehen Ein Unternehmen plant im Industriegebiet von Gretzenbach eine Anlage für mehr Nachhaltigkeit bei Baustoffen. Noël Binetti 03.03.2021, 05.00 Uhr

Hier sollen ab 2022 Fels, Kies, Schotter, Beton, oder Asphalt aufbereitet werden: Der geplante Material- und Verwerungsplatz «MAP Tüberten» im Industriegebiet von Gretzenbach. Visualisierung: Zvg

Die STA Strassen- und Tiefbau AG Olten projektiert im Industriegebiet von Gretzenbach einen Materialaufbereitungs- und Verwertungsplatz für verschiedenste Baustoffe. Mit dem «MAP Tüberten» –­­ so ist das Projekt in einer Medienmitteilung des Unternehmens bezeichnet – will die Firma «ein Zeichen setzen in der ökologischen Materialwirtschaft». Der neue Verwertungsplatz schliesse den Werkstoffkreislauf der regionalen Bautätigkeit und optimiere die Transportwege. Kanton und Gemeinde haben dem Gestaltungsplan in einer Vorprüfung zugestimmt. Die öffentliche Mitwirkung ist mittlerweile abgeschlossen. Dabei wurde ein Einwand laut.

Baustoff-Recycling beginnt auf der Baustelle Das Bevölkerungswachstum und die rege Bautätigkeit in der Schweiz haben zunehmende Mengen an Bauabfällen zur Folge. Diese sollten fachgerecht und sparsam behandelt werden. Für den Rückfluss der aufbereiteten Materialien in den Wertschöpfungskreislauf ist es wichtig, dass die Bauabfälle schon auf der Baustelle sauber getrennt werden. Nur so kann eine hohe Qualität der daraus aufbereiteten Baustoffe erreicht werden. «Ihre Beschaffenheit ist genauso gut wie bei Primärmaterial», schreibt die STA in ihrer Mitteilung. Das sei nicht nur für die Nachhaltigkeit zentral, sondern auch für die Akzeptanz des Materials auf dem Markt. «Schliesslich entscheiden öffentliche und private Auftraggeber auch darüber, welches Baumaterial sie für ihre Projekte einsetzen wollen.»

Die STA AG hat das Grundstück an der Gütertrasse erworben, um sämtliche Baustoffe aus den eigenen Baustellen aber auch von Dritten zu rezyklieren. Dort sollen diese für die Wiederverwendung aufbereitet und veredelt werden. Der Geschäftsführer des Unternehmens, Michael Schüpbach, erklärt auf Anfrage: «Rückbaumaterial aus Strassen, Häusern und Grabarbeiten werden gebrochen und sortiert nach Art und Grösse.»

Teilweise werde das Material gewaschen und entsprechend dem neuen Endprodukt wieder zusammengemischt. Dabei entstehen neue Baustoffe wie beispielsweise Flüssigboden. Bearbeiten kann die Anlage Aushub- oder Abbruchmaterial wie Fels, Kies, Schotter, Beton, oder Asphalt. Durch die Wiederverwendung dieser Materialien entsteht weniger Deponiematerial und es werden Ressourcen geschont.

Gemeinde steht hinter dem Projekt

Der MAP liegt südlich des AKW Gösgen, an der Grenze zum Gemeindegebiet von Däniken. Zurzeit wird das Grundstück als Zwischenlager für nicht verschmutzte Baumaterialien genutzt.

Die öffentliche Auflage läuft voraussichtlich ab Mitte März. Schüpbach schreibt dazu: «Die Standortgemeinde Gretzenbach begrüsst das Projekt. Mit der Gemeinde Däniken als Nachbar und Anstösser sind wir ebenfalls im Gespräch.» Man habe sich bemüht, alle Bedenken und Unklarheiten in der Mitwirkung auszuräumen, um der neuen Anlage den Weg zu ebnen. Kommt nichts dazwischen, kann die Bauherrin Ende März mit der Projektierung und im Herbst 2021 mit den rund einjährigen Bauarbeiten beginnen.

Bruno Kissling Daniel Cartier, Gemeindepräsident «Die Bauherrschaft hat uns als Gemeindebehörde sehr offen und sachlich über das Projekt informiert.»

Zudem habe man zwei ähnliche Anlagen im Raum Solothurn besichtigt, um sich ein Bild machen zu können.

Cartier ergänzt auf Anfrage: «Es wäre blauäugig anzunehmen, dass es auf diesem Areal keinen Lärm und keinen Staub geben wird.» Doch eine moderne Anlage, so wie sie geplant sei, reduziere diese Emissionen auf ein Minimum. Cartier sagt: «Es gibt interessantere Nutzungen für so ein Areal, bei denen weniger Emissionen entstehen und mehr Arbeitsstellen geschaffen werden.» Doch die Firma STA AG habe regionale Bedeutung. «Wir sind froh um die Dienstleistungen dieser Firma im Zusammenhang mit unseren Strassen und Werken, so wie die meisten Gemeinden der Region auch.»

Erschliessung durch Strasse und Bahn

Däniken und Gretzenbach sollen vom Verkehr durch die Anlage kaum tangiert werden: Der MAP Tüberten befindet sich im Industrie- und Gewerbegebiet und wird via Güterstrasse weitgehend umfahren. Zudem besteht für das Grundstück ein Gleisanschluss. «Je nach Materialtyp, Marktentwicklung und der Bereitschaft von Kunden, per Bahn beliefert zu werden, könnte künftig ein Teil der Transporte auf der Schiene abgewickelt werden», schreibt die STA AG.

Die allgemeine Umweltverträglichkeit des Projekts wurde im Auftrag der STA AG durch ein spezialisiertes Ingenieurbüro attestiert. Der Kanton hat auch den Umweltverträglichkeitsberichts (UVB) in der Vorprüfung abgesegnet.

Ebenfalls neu geplant sind neue Büro- und Aufenthaltsräume, ein Containerlager, eine Dosier- und Verladestation und eine Radwaschanlage.

Die gesamten Projektkosten von über acht Millionen Franken werden von der STA AG getragen. Gefragt, ob durch das Projekt neue Stellen geschaffen werden, sagt Schüpbach: «Ja, zum Start sind 5 Vollzeit-Stellen geplant.» Weitere würden im Verlauf des Betriebs nötig sein.