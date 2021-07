Gretzenbachs Gemeindepräsident tritt ab

Gretzenbach Daniel Cartier tritt nach zwölf Jahren Amtszeit «zufrieden» ab Daniel Cartier, abtretender Gemeindepräsident von Gretzenbach, würde im Rückblick viele Dinge wieder gleich angehen. Noël Binetti 31.07.2021, 05.00 Uhr

Die Zusammenarbeit «mit guten Leuten im Umfeld» liess ihn sein Amt mit Freude ausführen: Daniel Cartier. Patrick Lüthy

Es sind die letzten Tage, die Daniel Cartier im Amt als Gemeindepräsidenten von Gretzenbach verbringt. Zurück aus den Ferien, kümmert er sich noch um eine Vielzahl Dinge, die es abzuschliessen gilt. Bei einem Treffen in seinem Büro im Gemeindehaus ist er gerade mit den letzten Vorbereitungen zu den Feierlichkeiten vom Nationalfeiertag beschäftigt: Wegen des vorausgesagten schlechten Wetters soll der Anlass nach drinnen verlegt werden. «Die erlaubte Höchstzahl von 250 Teilnehmenden erreichen wir sowieso nicht», erklärt Cartier, gekleidet in ein sommerliches Hemd, und stellt sich den Fragen, die sich um sein Wirken während zwölf Jahren im Gemeindepräsidium drehen. Der langjährige Sekundarlehrer macht einen gelassenen Eindruck.



Herr Cartier, was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie sich an Ihren ersten Arbeitstag im Amt des Gemeindepräsidiums erinnern?

Daniel Cartier: Da fällt mir gerade keine Anekdote dazu ein. Ich habe mich damals anderthalb Jahre zuvor entschieden, mich für das Amt zur Verfügung zu stellen. Es gab keine anderen Herausforderer. So war es dann auch vor den folgenden zwei Legislaturen. Ich musste mich aber dennoch zur Wahl stellen.

Was hat sie damals bewogen, dieses Amt auszuüben?

2005 wurde ich für die FDP in den Gemeinderat gewählt. Nach dem Entscheid der Gemeindeversammlung, in unserer Gemeinde ein neues Ressortsystem einzuführen, wollte ich mich an der Neugestaltung des Ratssystems beteiligen und mich in dieses Geschäft einbringen. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich bereits 15 Jahre Schule gegeben; ich war auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Ich kannte zudem meinen Vorgänger, Hanspeter Jeseneg, sehr gut; in etwa wusste ich, was auf mich zukommen würde.

Haben Sie die gesuchte Herausforderung gefunden?

Das kann man sagen. Ich habe mir damals keine thematischen Ziele gesteckt. Wir gleisten die Strukturen der Gemeinde neu auf, koordinierten die Abläufe rund um die Ressorts und kümmerten uns um das Antragswesen. Das bedeutete viel Arbeit, die ich zusammen mit der Gemeindeschreiberin Andrea Walder-Flury angegangen bin. Sie ist damals zeitgleich mit mir gestartet.

Welches sind – heute betrachtet – Ihre wichtigsten Amtsgeschäfte, die Sie realisierten?

Sicherlich die erwähnten Projekte zu Beginn. Weitere Meilensteine waren die Gestaltung der Überbauung Lismeracker mit altersgerechten und barrierefreien Wohneinheiten sowie die Ausarbeitung der Ortsplanungsrevision und dem Gestaltungsplan.

Welche Ihrer Anliegen sind auf der Strecke geblieben?

Ich bin mit den erreichten Dingen zufrieden. Was für mich persönlich immer eine Herzensangelegenheit darstellte, war die Gestaltung des Dorfzentrums. Dass dieses Projekt nun auf dem Papier geglückt ist, macht mich froh. Jetzt muss es noch umgesetzt werden. Das Agglomerationsprojekt sieht eine Umsetzung im Zeitrahmen von 2024 bis 2027 vor. Nun muss die Gemeinde entscheiden, ob sie das so realisieren will.

Was konnten Sie in drei Legislaturen nicht wie gewünscht erreichen?

Die zunehmende Individualisierung innerhalb des Dorfes – wie es auch andere Gemeinden kennen – stimmt mich nachdenklich. Ich hätte gerne etwas dagegen unternommen. Die Entwicklung, dass Menschen lediglich hier wohnen, aber nicht wirklich am gesellschaftlichen Leben teilhaben, ist schade. Aber ich stellte fest, dass hier eine Veränderung auf politischem Weg nicht so einfach zu erreichen ist.

Welche anderen Akteure sehen Sie dabei in der Pflicht?

Das ist schwierig zu beantworten. Es ist nicht so, dass die Vereine zu wenig leisten, im Gegenteil. Ein Beispiel ist der für Gretzenbach wichtige Musikverein: Dieser hat in den letzten Jahren grosse Anstrengungen unternommen, um junge Leute zum Mitmachen zu bewegen. Und er hat dabei auch einiges erreicht. Als dann aber Corona kam, war das für die Gemeinschaft auch nicht gerade förderlich. Die Musikgruppen haben teilweise während eineinhalb Jahren nicht mehr gemeinsam spielen können.

Wo haben Sie sich Rat geholt, wenn Sie einmal nicht weiterwussten?

In der ganzen Zeit wurde ich von sehr kompetenten Mitarbeitenden begleitet. Ich vertraute den Angestellten der Verwaltung und den Gemeinderats- und Kommissionsmitgliedern. Dieses Vertrauen wurde nie missbraucht, dafür bin ich dankbar. Wenn ich fachspezifische Fragen hatte, konnte ich mich auf den Rat jener Personen verlassen, die das jeweilige Dossier innehatten.

Zur Person Patrick Lüthy Daniel Cartier, Gemeindepräsident Gretzenbach Daniel Cartier ist in Niedergösgen aufgewachsen. Der 55-Jährige ist Vater von drei Kindern. Er absolvierte nach seiner Schulzeit die Kantonsschule Olten. Danach besuchte er in Bern das Seklehramt und machte dort die Ausbildung zum Solothurner Bezirkslehrer. Danach trat er in Schönenwerd eine Stelle als Lehrer an. «Das war vor 29 Jahren», rechnet er vor, «die habe ich noch immer». Unterbrüche oder Ausflüge in eine andere Branche gab es keine: «Mein Ausflug waren die 12 Jahre im Gemeindepräsidium», sagt Cartier. In seiner Freizeit beschäftigt er sich «mit Haus und Garten», geht gerne Biken und Joggen oder liest ein Buch. Aktuell den Roman «Momo» von Michael Ende.

Was zählen Sie zu Ihren besonderen Verdiensten?

Sicherlich die seniorengerechte Überbauung. Wenn ich dort nicht Druck gemacht hätte, wäre es vielleicht nicht dazu gekommen. Denn gegen das Projekt gab es auch Widerstände.

Wie gelang es Ihnen, die Gegnerinnen und Gegner zu überzeugen?

Sehen Sie, Gretzenbach ist ein Einfamilienhausdorf. Für die Überbauung auf dem Lismeracker mussten wir planerisch an die Grenzen gehen. Es ist klar, dass nicht alle auf Anhieb vom Projekt begeistert waren. Doch am Ende war es das Projekt selbst, so wie wir es heute haben, welches überzeugte.

Welche Dinge würden Sie rückblickend anders angehen?

Manche Sachen hätte ich vielleicht schneller angehen können. Doch im Grossen und Ganzen würde ich das meiste wieder gleich machen.

Liessen sich Ihre Funktionen als Kantons- und Gemeinderat sowie ihr Beruf und die Familie miteinander vereinen?

Das war nicht immer einfach und im Detail müssten Sie das vielleicht meine Frau fragen. Ich fand zwar immer wieder private Momente und solche mit der Familie. Doch als ich 2017 in den Kantonsrat gewählt wurde, war dort vieles neu für mich. Mittlerweile finde ich mich zurecht und ich übe dieses Amt gerne aus. Das Gemeindepräsidium stellte etwa ein Drittel einer Vollzeitstelle dar. Daneben hatte ich mein Pensum als Sekundarlehrer wesentlich reduziert. Langsam spüre ich jetzt – mit dem Ende des Gemeindepräsidiums – eine Entlastung. Nach zwölf Jahren ist es genug. Ursprünglich wollte ich es nur während acht Jahren ausüben. Doch dann war ich mitten in den Dossiers und hatte zudem gute Leute um mich. Das war für mich immer ein wichtiger Punkt.

Wie begegnet man Ihnen im Dorf?

Ich habe ein entspanntes Verhältnis zu den Leuten. Zumindest gab es keine Drohbriefe oder ähnliches (lacht). Ich kann dazu nichts Spezielles sagen. Jetzt, am Ende meiner Amtszeit, erhalte ich hier und da ein Feedback. So erfahre ich die Sicht der anderen, das macht mich auch zufrieden.

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?

Bald werde ich wieder zu 100 Prozent als Lehrer arbeiten. Es ist zwar spannend, wenn man verschiedene Standbeine hat. Aber durch das verringerte Pensum war ich nicht mehr so nah am Geschehen, kannte viele Schülerinnen und Schüler nicht mehr. Jetzt freue ich mich, dass ich mich an der Schule Schönenwerd wieder voll einbringen kann.

Welche Rolle wird die Politik für Sie noch spielen?

Auf Gemeindeebene ziehe ich mich zurück. Mit Walter Schärer, meinem Nachfolger, habe ich zwar abgemacht, dass ich einige Dinge, in die ich in den Kommissionen involviert bin, begleite, bis diese abgeschlossen sind. Und ich werde mich weiter im Vorstand der FDP-Ortspartei engagieren. Ich habe mir jedoch vorgenommen, mich im Amt als Kantonsrat verstärkt einzubringen. Im Rahmen meiner Kommission aber auch innerhalb der Fraktion.

Wo machen Sie den Unterschied der beiden Ämter auf Gemeinde- und Kantonsebene fest?

Klar, als Kantonsrat und Parlamentarier lässt sich nicht derselbe Einfluss auf die Abläufe im Kanton ausüben wie als Gemeindepräsident auf jene im Dorf. Nach der Einarbeitungszeit, die mich Substanz kostete, fühle ich mich nun im Rhythmus. Ich will mich einsetzen für die Dossiersicherheit innerhalb meiner Fraktion. Zwar war die Sozial- und Gesundheitskommission nicht auf Anhieb mein Wunschdossier. Doch als Gemeindepräsident bot sich dieses Themenfeld an. Nun möchte ich keinen Wechsel mehr vollziehen.

Streben Sie ein noch anderes, höheres Amt in der Politik an?

(lacht) Nein, für den Regierungsrat wäre ich nicht gemacht.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft Gretzenbachs?

Wenn ich mir die Behörden und die Verwaltung anschaue, lässt mich das mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Ich glaube, dass die Dinge gut kommen. Dem Dorf wünsche ich, dass die Gemeinschaft darin weiterhin gepflegt wird, dass bestehende Anlässe beibehalten und weitergeführt werden. Und dass man versucht, die Bevölkerung noch mehr in das Geschehen in der Gemeinde einzubinden.