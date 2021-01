Gretzenbach Das Aarenfeld soll überbaut werden Im Gebiet Tüberten in Gretzenbach ist ein Materialaufbereitungs- und Verwertungsplatz geplant. Die Bevölkerung wird zur Mitwirkung eingeladen. 27.01.2021, 08.46 Uhr

Auf diesem Grundstück soll der Materialaufbereitungs- und Verwertungsplatz entstehen. Bild: zvg/Hans Beer

Die STA Strassen- und Tiefbau AG Olten plant, im Gebiet Tüberten in Gretzenbach einen 3,5 Hektaren grossen Materialaufbereitungs- und Verwertungsplatz für verschiedene Abfälle aus dem Bauumfeld zu realisieren. Dies geht aus einer Mitteilung der Gemeinde hervor. Dieser Platz liegt südlich des KKG Gösgen und grenzt im Norden an die Güterstrasse. Das Grundstück liegt in der Industriezone Aarenfeld. Das Unternehmen STA verfolgt mit diesem Platz das Ziel der schweizerischen Abfallgesetzgebung, durch die umweltverträgliche Verwertung von Abfällen die natürlichen Rohstoffe sowie Deponievolumen zu schonen, Wertstoffkreisläufe zu schliessen und Transportwege zu optimieren.