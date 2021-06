Gretzenbach Abschied des Gretzenbacher Gemeindepräsidenten – nach 12 Jahren im Amt Daniel Cartier hatte an der Gemeindeversammlung von Gretzenbach einen letzten grossen Auftritt in seiner Funktion als Gemeindepräsident. Beat Wyttenbach 08.06.2021, 18.00 Uhr

Daniel Cartier tritt an seiner letzten Gemeindeversammlung als Gemeindepräsident zusammen mit seinen Kindern Anelle, Fabrice und Jeanne (v.l.) auf. Beat Wyttenbach

66 Stimmberechtigte hatten sich am Montagabend in der Turnhalle in Gretzenbach eingefunden, um den nach zwölf Jahren abtretenden Gemeindepräsidenten Daniel Cartier und weitere Gemeindefunktionäre zu verabschieden. Cartier selbst holte zusammen mit seinen Kindern den musikalischen Auftakt nach, den er eigentlich schon für die Budgetgemeindeversammlung im letzten Dezember geplant hatte. Dieser fiel Corona-bedingt aus. Daniel Cartier (E-Gitarre) intonierte mit seinen Kindern Jeanne (E-Piano und Vocals), Anelle (E-Gitarre und Vocals) sowie Fabrice (Perkussion) Stücke von ABBA, Shaniah Twain und einen Song über die Soul-Legende Marvin Gaye. Die Darbietungen lösten viel Applaus bei den Versammelten aus.