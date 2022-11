Gourmet im Niederamt Zum Zmittag ins Sternerestaurant: So verteidigt Arno Sgier den Michelin-Stern der «Traube» Trimbach immer wieder aufs Neue Bruno Kissling Neben Altersheim und Kirche lässt sich in Trimbach seit vielen Jahren ein Hauch Extravaganz erleben: Seit bald 30 Jahren bewirten hier Arno Sgier und sein Team Gäste von nah und fern. Wir haben darum einen Tisch in der «Traube» reserviert, die gerade ein weiteres Mal vom Guide Michelin ausgezeichnet wurde. Sie gilt als eines der besten Solothurner Restaurants. Noël Binetti Jetzt kommentieren 04.11.2022, 12.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Man kann sogenannte Spitzengastronomie als abgehobene Spielerei verwöhnter Leute abtun. Oder als dekadente Wohlstandsexzentrik, deren Auswüchsen sich lediglich ein kleiner Teil der Menschheit auf diesem Planeten hingibt. Und mit solchen Überlegungen mag man oft ins Schwarze treffen – aber nicht in diesem Fall.

Hierzulande ist die Dichte vermögender Menschen bekanntlich ziemlich ausgeprägt. Und so erstaunt die Anzahl von aktuell 138 Betrieben nicht, die kürzlich durch Guide Michelin, einen renommierten Restaurant- und Hotelführer, zu Sternerestaurants erkoren wurden. Sie alle buhlen um die Aufmerksamkeit der Kaufkräftigen; mal mit mehr Opulenz, mal mit weniger.

Nun ist die Gemeinde Trimbach nicht gerade als Steueroase oder als Magnet für Superreiche verschrien. Vielmehr sorgen hier prekäre Gemeindefinanzen, eine Sozialhilfequote entlang der oberen Schweizer Werte und ein marodes Gemeindehaus, durch dessen Dach bereits mehrfach Regen eingedrungen ist, für Schlagzeilen. Doch schräg vis-à-vis davon erhält ein Restaurant seit 2002 konstant einen Michelin-Stern verliehen. Und auch der Restaurantkritiker Gault Millau verleiht dem Lokal immer wieder 17 von 20 möglichen Punkten. Zeit also für einen Besuch.

Unwissende dürften regelmässig überrascht vom Ambiente sein, das sich ihnen beim Eintreten in die Baslerstrasse 211 erschliesst. Vor dem unscheinbar grauen Gebäude deutet nur wenig auf die kulinarische Erlebniswelt hin, die sich hier verbirgt. Keine lauschigen Rundkieselwege, weder Bougainvillea noch luxuriöse Limousinen: Es dominiert das Geschehen einer trivialen Hauptstrasse.

Einzig einige Schilder am Eingang und der schlichte «Traube»-Schriftzug bringen die Adresse mit Gastronomie in Verbindung: Seit 1993 ist hier eines der profiliertesten Lokale des Kantons zu Hause.

Mise en Place

Nach drei Dekaden kann von einem Geheimtipp nicht mehr die Rede sein – über Arno Sgier und sein Wirken im Niederamt wurde bereits viel und oft berichtet. Wer aus der Region es sich leisten kann und dazu noch viel von «gut essen» hält, ist hier bereits eingekehrt. Dennoch dürfte es im Niederamt und in der näheren Umgebung noch viele Personen geben, denen die von Patron Sgier und seiner Equipe in artistischer Manier auf die Teller gezauberten «Landschaften» kein Begriff sind.

Arno Sgier präsentiert eine seiner Kreationen. Bruno Kissling

Geöffnet ist die «Traube» fünf Tage die Woche, mittags und abends. Heute, an einem Dienstag kurz nach 12 Uhr, sind wir die einzigen Besucher. Das Interieur werde von Gästen häufig als «modern und etwas kühl» bezeichnet, sagt Sgier später beim Gespräch. Doch während des Essens lassen sich im Raum immer mehr Details erkennen. In die Bar eingravierte chemische Formeln etwa oder ein von Arno Sgier stammendes Zitat: «Eigenstil ist die beste Kopie. Qualität auch.»

Auf den Tischen verteilt und in Gläsern ausgestellt sind Steinbrocken aus jenen Böden, denen auch der Wein im Keller entstammt. Und an den Wänden: zeitgenössische Kunst.

Von Gästen oft als «modern und kühl» bezeichnet: die Einrichtung der «Traube» in Trimbach gibt erst bei längerer Betrachtung Details preis. Bruno Kissling

Amuse-Bouche

Mit einem «Gruss aus der Küche» beginnt dann auch schon, was als gediegenes Mahl bezeichnet werden kann: das «Traube»-Menü. Sämtliche Gänge kommen in der Folge aufwendig kuratiert daher. Zwischen den nicht nur farblich makellos und mit chirurgischer Präzision zusammengestellten Platten und Tellern bleibt genug Zeit, um das eben Verspeiste auf sich wirken zu lassen – aber man wird danach nie auch nur eine Minute zu lange auf die Folter gespannt.

Sgier erklärt, als er sich später an unseren Tisch setzt: «Dahinter steckt ein minutiöses System. Wir halten uns in der Küche exakt an die Notizen, die wir vom Service erhalten.» Kochen in der «Traube» ist Teamwork. Dennoch geht jeder Teller mit warmen Speisen durch die Hand des Chefs: «Ich vertraue meinem Team, manchmal ist aber Kontrolle nötig.»

Bruno Kissling

Chirurgische Präzision in der Küche: Arno Sgier hat sich nie dafür interessiert, Schnitzel und Pommes zu servieren.

Arno Sgiers Freude – sie geht aus den Gesten und seinen Augen hervor, wenn er über seinen Beruf als Koch spricht – ist ansteckend. Oft werde er irreführend als Künstler bezeichnet – viel eher übe er ein solides Handwerk aus. Die Frage, wie er sich über eine so lange Zeit die Leidenschaft für Experimente und neue Herangehensweisen bewahrt hat, beantwortet er so:

«Ich mag es, kreativ zu sein. Alles andere wäre Stillstand.»

Den Wettbewerb mit anderen Lokalen schätzt er, «aber ich gehe nicht irgendwo essen, um mich inspirieren zu lassen und das Gesehene abzukupfern. Das interessiert mich nicht.» Immer wieder erwähnt Sgier im Zusammenhang mit den entworfenen Speisen und Gerichten ein Wort: «Geschichten».

Auch der Begriff «Vertrauen» taucht mehrmals auf: «Wie ich meinen Leuten und wir als Betrieb unseren Lieferanten vertrauen, so müssen unsere Gäste sich auf uns verlassen können.» Darum stehen stets nur zwei Menüs zur Auswahl, am Mittag zusätzlich ein Business-Menü für 80 Franken. Auf Anmeldung ist auch vegetarische Küche möglich. Sgier:

«Früher blieb noch mehr Zeit für Geschäftsessen, doch auch heute nehmen sich junge CEOs immer wieder mal die Zeit dafür.»

So oder so: In der Küche wird bereits an den Köstlichkeiten für den Abend gearbeitet. Mise en Place auf höchstem Niveau. Nahezu alle Besuche in der «Traube» werden vorgängig reserviert: «Wir haben viele Stammkunden und wissen meist genau, was wir vorbereiten müssen.»

Randen vom Winznauer Acker

Die Türe steht auch Spontanentschlossenen offen, aber am Wochenende dürfte es schwierig sein, einen Tisch zu bekommen. Das Einzugsgebiet der «Traube» reicht über die Grenzen bis nach Deutschland oder Frankreich. «Viele Leute, die zu uns kommen, sind aber aus der Region oder kommen aus der Umgebung Basels.»

Sgier führt aus, wie die zuletzt weggeschafften Tische nicht wieder zurückgeholt werden. Neun sind es noch an der Zahl, für 25 bis 30 Personen: «So haben die Gäste mehr Platz, und sie schätzen das.» Den Betrieb vergrössern wollte er nie: «Dann müsste ich mehr Leute einstellen. Wir bleiben lieber wirtschaftlich. So wie es ist, ist es prima. Ich spreche immer mal wieder von meinem ‹Kiosk›.»

Gewusst wie: So wird ein Eigelb-Raviolo produziert. Bruno Kissling

Hat Sgier Verständnis, wenn einige sein Geschäftsmodell mit verspielten und teuren Speisen für abgehoben halten? Er sagt: «Mich hat es nie interessiert, Schnipo zu servieren.» Überhaupt sei das Geschäft mit Tagesmenüs für die meisten Betriebe nicht rentabel:

«Das Bewusstsein der Gäste für die Dienstleistung und die Arbeit, die dahintersteckt, muss künftig wachsen.»

Und schliesslich werde von der Branche auch erwartet, dass sie faire Löhne bezahle.

Ihm sei aber wichtig, dass seine Rezepte und Kreationen nicht um der Show willen entstehen: «Das Essen, das ich serviere, soll seinen authentischen Geschmack bis zuletzt bewahren.» Und: «Heute werden viele gehobene Betriebe subventioniert geführt, also mit viel Geld im Rücken. Das würde ich nicht tun; wir finanzieren uns selbst.» Angebote aus aller Welt habe er über die Jahre viele erhalten. Doch keines lockte ihn weg: «Trimbach ist jetzt nicht das Geilste – aber ich fühle mich hier sehr wohl.»

Eingekauft wird mitunter bei Gemüsebauer Grob aus Winznau. «Die herbstlichen Randen, die sie eben gegessen haben, holte ich direkt auf dem Feld. Ich brauche die kleinen Exemplare mit ihren jungen Stielen.» Sich Prädikate wie «saisonale Küche» oder «Fleisch aus fairer Haltung» auf die Fahne schreiben, das will Sgier nicht:

«Es versteht sich von selbst, dass ich entsprechend der Jahreszeit koche. Und von Tieren, die in schlechten Verhältnissen leben, gibt es kein gutes Fleisch.»

Und dann sagt er es wieder: «Vertrauen.» Und: «Die Zulieferer kennen unsere Ansprüche.» Er kaufe auch nicht ausschliesslich regional ein: «Gerade beim Rindfleisch ist das irische – aus meiner Sicht – am besten.»

Patron Arno Sgier bei der Arbeit. Bruno Kissling

Mehrmals am Tag liefern Händlerbetriebe und Produzenten frische Produkte; gerade passierte ein Spediteur mit zwei Kisten. Was war da drin? «Wein», sagt Sgier, «eigentlich mag ich es nicht, wenn sie während der Öffnungszeiten durch das Restaurant gehen.»

Arno Sgier hat klare Vorstellungen. Das bekommt wohl auch das achtköpfige Team um ihn herum zu spüren, wenn das Haus voll ist und die erwähnte Liste mit den Minutenangaben für den Tellerservice sich ausdehnt. Zum Arbeitsstress sagt der Profi: «Es ist sicher ein harter Job. Wir stehen viele Stunden am Tag, und wenn der Service läuft, heisst es volle Konzentration. Ein Koch erledigt dann viele Prozesse gleichzeitig; meist sollte schon die nächste Geschichte fertig sein.»

Die Rechnung

Während der Stunden zu Tisch in der «Traube» vergeht die Zeit unbemerkt. Der Blick nach draussen, vorbei an den weit nach unten gelassenen Vorhängen, scheint in eine andere Welt zu gehen. Leute, die es sich – nach ihrem Äusseren beurteilt – nicht leisten können, einmal hier zu essen, gehen auf dem Trottoir vorbei.

Ob solcher Gedanken vermag man ins Grübeln zu kommen. Trotzdem sei an dieser Stelle ein Besuch der «Traube» empfohlen. Einmal so zu essen, dass man sich auch Tage später noch genau an jeden Gang erinnert, die mitunter lehrreichen Ausführungen des Sommeliers und die mit Essen verbrachen Stunden sind es wert – auch wenn man vor dem Besuch möglicherweise den eigenen Kontostand konsultieren muss. Das «Traube»-Menü kostet 175 Franken – ohne Wasser und Wein.

Dezent gehobener Stil: das Interieur der «Traube» Trimbach. Bruno Kissling

Einziger Wermutstropfen: Die Playlist – oder war es ein Webradio? – wirkt mit Stücken wie «He Had A Hat» von Jeff Lorber etwas beliebig. Aber auch das ist Geschmacksache. Und Tatsache ist: In diesem Restaurant steht das im Fokus, was auf den Tellern an den Tisch kommt.

Beim kurzen Blick in die Küche noch etwas Enttäuschung: Irgendwie hätte man sich einen Raum ähnlich einem Operationssaal vorstellen können. Doch es ist vor allem eines: eine herkömmliche Gastroküche. Das Operationsbesteck ist vermutlich in den Schubladen verstaut.

Ein Teil des «Traube»-Teams um Arno Sgier (3.v.l.): Fünf Leute arbeiten insgesamt in der Küche, vier sind im Service angestellt. Bruno Kissling

Das neuste Projekt: «Traube»-Bier, im Keller in kleinen Chargen gebraut. «Wir werden sehen, wie es herauskommt», sagt der Patron. Beim Verlassen des «Kleinods», wie der Guide Michelin das Restaurant nennt, fällt plötzlich auf: Trotz der vielen Gänge und der zum Schluss gereichten Pralinen fühlt man sich keineswegs überessen.

Noch liegt auf der Zunge der Geschmack eines deftigen Espressos mit wenig Säure – eine Mischung des Hauses und nach eigenem Rezept geröstet, versteht sich. Im Universum von Arno Sgier wird derweil weiter gegen den Stillstand getüftelt.

