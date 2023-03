2022: KKG Däniken präsentiert Geschäftszahlen

Geschäftsbericht 43. Betriebsjahr: Das KKG präsentiert die Zahlen für das Jahr 2022 – wiederum wurden Millionen für Sicherheit und neue Brennstäbe investiert Mit knapp 19 Millionen Franken Jahresgewinn für 2022 bewegt sich das Atomkraftwerk auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. 15.03.2023, 14.00 Uhr

Dampf strömt aus dem Kühlturm des KKG in Däniken: Das Atomkraftwerk erzeugte 2022 rund 12 Prozent des inländischen Stroms. Bild: Keystone/Gaetan Bally

Der Verwaltungsrat der Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG hat am Dienstag den Jahresabschluss 2022 zuhanden der Generalversammlung genehmigt. Diese findet am 6. Juni in Olten statt. Das Kernkraftwerk Gösgen (KKG) erzeugte gemäss einer Medienmitteilung 2022 netto 7,96 Milliarden Kilowattstunden Strom und somit rund zwölf Prozent der inländischen Stromproduktion. 2021 wurden etwas weniger, nämlich 7,9 Milliarden Kilowattstunden produziert.