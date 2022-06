Spitex Unteres Niederamt: Startschwierigkeiten überwunden

Am Donnerstagabend fand die 2. Generalversammlung im Altersheim «Haus im Park» in Schönenwerd statt. Nach Startschwierigkeiten scheint es aufwärts zu gehen. Zwei neue Mitglieder wurden in den Vorstand gewählt.

Beat Wyttenbach 24.06.2022, 12.00 Uhr