Weitere Sofortmassnahmen in Stüssligen gegen Hochwasser geplant

Gemeindeversammlung Stüsslingen macht beim Hochwasserschutz vorwärts Die Gemeinde plant nach beschlossener Instandsetzung der Flurwege bereits die nächste Sofortmassnahme zum Schutz gegen Hochwasser. Fabian Muster 12.10.2021, 05.00 Uhr

Ein Dorfzentrum wird zum temporären Bachbett: Die Gemeinde war auf dermassen viel Wasser nicht vorbereitet. zvg: Andreas Marti

Nach den Überschwemmungen in Stüsslingen in diesem Sommer haben die Stimmberechtigten an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung Ende September bereits 220'000 Franken für die Instandsetzung der vom Unwetter beschädigten Flurwege gesprochen.