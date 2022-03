Starrkirch-Wil: Stimmberechtigte entscheiden Gemeindeordnung

Gemeindeversammlung Stille Wahlen sollen verschwinden: Stimmberechtigte Starrkirch-Wils entscheiden über Teilrevision der Gemeindeordnung Am 28. März haben Einwohnerinnen und Einwohner Starrkirch-Wils Gelegenheit, eine revidierte Gemeindeordnung rückwirkend in Kraft zu setzen. Auch die Gebührenordnung und ein Sanierungskredit sind traktandiert. mgt/otr 24.03.2022, 05.00 Uhr

Schulanlagen und Gemeindeverwaltung von Starrkirch-Wil: Nächsten Montag hält die Gemeinde eine ausserordentliche Gemeindeversammlung ab. (Archivbild) Bruno Kissling

In der Gemeindeordnung von Starrkirch-Wil sollen im Rahmen einer Teilrevision einige Änderungen erfolgen: Neu ist vorgesehen, dass bei der Wahl des Gemeinderates immer eine Urnenwahl durchgeführt wird, wie es in einer Mitteilung zur ausserordentlichen Gemeindeversammlung von kommendem Montag heisst. Stille Wahlen sollen demnach in Zukunft nicht mehr möglich sein.