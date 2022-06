Schönenwerd: Verkehr ist Anliegen der Bevölkerung

Gemeindeversammlung Feierliche Stimmung in Schönenwerd: Lehrer wird für über 40 Jahre im Amt von bekanntem ehemaligen Schüler geehrt Neben Ansprachen von Gemeindepräsidentin Charlotte Shah-Wuillemin und ihrem Vorgänger Peter Hodel ging's um die Jahresrechnung. Diese fällt für 2021 zur allgemeinen Zufriedenheit aus. Zu reden gibt derweil der Verkehr. Denise Donatsch 14.06.2022, 16.00 Uhr

Die Kantonsstrasse im Zentrum Schönenwerds. (Archivbild) Bruno Kissling

Die Schönenwerder Rechnungs-Gemeindeversammlung von vergangenem Montag im Casino-Saal hatte eine feierliche Note zu bieten: Es stand eine ausserplanmässige Ehrung auf dem Programm.

Die Übergabe der Auszeichnung besonderer Verdienste konnte aufgrund der damals stark grassierenden Pandemie nicht wie gewohnt am Neujahrsapéro stattfinden und wurde deshalb nachgeholt.

Geehrt wurde der pensionierte Oberstufenlehrer Reinhard Mundwiler, welcher 41 Jahre in Schönenwerd in diesem Amt fungierte. «Lehrer sein ist eine schwierige aber auch eine schöne Aufgabe», bemerkte Gemeindepräsidentin Charlotte Shah-Wuillemin und übergab das Wort an Regierungsrat Peter Hodel – ehemaliger Schüler von Mundwiler –, welcher die Laudatio hielt:

«Reinhard Mundwiler war eine bekannte Konstante an der Oberstufe gewesen», so Hodel. Aber nicht nur das. Er sei auch ein Meister des Schreibens und der Sprache, was er immer wieder in der Schönenwerder «Chrone-Zitig» zeigen darf.

«Zufriedenstellende» Jahresrechnung

Was die Jahresrechnung 2021 betrifft, ist die Gemeinde, die mittlerweile über 5000 Einwohnende zählt, insgesamt «sehr zufrieden». Immerhin schloss die Rechnung anstelle des budgetierten Minus von knapp zwei Millionen Franken um über 1,8 Millionen Franken besser ab als geplant. Dies bedeutet ein Plus von rund 90’000 Franken.

Auch die gebührenfinanzierten Güter – Wasser- und Abwasserversorgung sowie die Abfallbeseitigung – schlossen positiv ab. Dort gab es einen Ertragsüberschuss von rund 700’000 Franken. Dies sei im Hinblick auf geplante zukünftige Finanzierungen gerechtfertigt, so Nils Arnold, Leiter Finanzen.

Investiert wurde im Jahr 2021 unter anderem massgeblich in die Schulanlage Feld: Dort wurde das Flachdach saniert. Im Strassenbau wurde signifikant mehr investiert als ursprünglich geplant, da die Sanierungen einiges mehr kosteten als erwartet. Zu guter Letzt wurde die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde einstimmig angenommen.

Die Fragerunde am Schluss der Versammlung wurde von den anwesenden Stimmberechtigten rege genutzt. Besonders wichtig war dabei die Verkehrssituation in Schönenwerd, die dringend beruhigt werden müsse. Und auch rund um die Schulhäuser soll ein Park- und Halteverbot angegangen werden, um dort das Verkehrsaufkommen zu reduzieren.