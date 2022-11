Nach Diskussionen: Erlinsbach tritt aus Forstverein Niederamt aus

Gemeindeversammlung Umstrittener Entscheid: Erlinsbach steigt aus dem Niederämter Forstbetrieb aus und kündet den Vertrag ins Blaue Weil nicht alle Zuständigkeiten vollends geklärt sind und wegen offener Organisationsfragen, will sich die Gemeinde beim Thema Wald ab 2025 neu aufstellen. Vorerst steht sie in Sachen Holzwirtschaft also vor einer ungewissen Zukunft – auch ein Alleingang sei möglich. Beat Wyttenbach Jetzt kommentieren 22.11.2022, 10.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Wer ist für die Markierung der zu fällenden Bäume zuständig?» Ob solcher Fragen will sich die Gemeinde in Sachen Waldwirtschaft neu aufstellen. Eine Holzerntemaschine im Einsatz im Niederamt. (Archivbild) Bild: Bruno Kissling

66 Stimmberechtigte versammelten sich am Montagabend zur Budget-Gemeindeversammlung der Gemeinde Erlinsbach. Hauptthema nebst dem Voranschlag 2023 war die Genehmigung des Austrittsbegehrens aus dem Forstbetrieb Niederamt. Die Bürger- und Einheitsgemeinden Däniken, Dulliken, Gretzenbach, Schönenwerd, Starrkirch-Wil, Erlinsbach, Obergösgen und Stüsslingen haben die Bewirtschaftung ihrer Waldflächen unter dem Namen Forstbetrieb Niederamt per 1. Januar 2018 zusammengeschlossen.

Wie Vizegemeindepräsident Guido Eggnauer erläuterte, habe sich in den vergangenen fünf Jahren gezeigt, «dass die Interessen und Bedürfnisse bezüglich der Führung des Forstbetriebes der Bürgergemeinden und Einheitsgemeinden unterschiedlich sind».

So herrsche etwa kein Konsens über die Bedeutung der Waldwege, an denen die Einheitsgemeinden bezüglich Zugänglichkeit zum Wald elementares Interesse hätten, die aber für schwere Geräte wie etwa Vollernter ungeeignet seien. Und:

«Wer ist für die Markierung der zu fällenden Bäume zuständig? Wie steht es um einen möglichen Erlös aus der Weggabe von Holzschnitzeln? Und was passiert, wenn Betriebsleiter Daniel Kleger bald in Pension geht?»

Diese Fragen stellte Eggnauer in den Raum. Dafür gelte es, in aller Ruhe eine geeignete Lösung zu finden. Damit man dies aber tun könne, müsse man zunächst den bestehenden Vertrag – die Kündigungsfrist beträgt zwei Jahre – kündigen.

«Beste Lösung für Gemeinde finden»

Die anschliessende Diskussion verlief sehr kontrovers: Man solle doch nichts ändern, was sich bewährt habe, schliesslich habe der Forstbetrieb in den letzten Jahren Gewinn abgeworfen, hiess es etwa. Oder man kündige ja auch nicht seine Stelle, wenn man noch keine neue habe.

Support erhielt Eggnauer aber von seinem Amtsvorgänger Philipp Zaugg, der festhielt: «Es geht darum, die Verantwortlichen wachzurütteln.» Denn Erlinsbach und Stüsslingen sähen sich stets einer kompakten Mehrheit der sechs Bürgergemeinden gegenüber. Eggnauer hielt fest, dass die Kündigung des bestehenden Vertrages Hand biete, um nach der für Erlinsbach besten Lösung zu suchen:

«Diese kann in einer Erneuerung der Zusammenarbeit mit dem Forstbetrieb Niederamt liegen. Oder wir schliessen uns dem Forstbetrieb Jura an. Die dritte Möglichkeit wäre ein Alleingang, wie ihn die Bürgergemeinde Niedergösgen geht.»

Aus diesen Gründen beantrage der Gemeinderat den Austritt per 31. Dezember 2024. «Bis zum 1. Januar 2025 wird eine Nachfolgelösung ausgearbeitet. Ein neuer Vertrag wird wiederum der Gemeindeversammlung zur Genehmigung vorliegen», stellte Eggnauer in Aussicht. Der Souverän stimmte dem Antrag des Gemeinderats schliesslich mit 48:16 Simmen klar zu.

Defizit im Budget

Der Voranschlag 2023 weist bei Einnahmen von knapp 15,2 Millionen Franken und Ausgaben von fast 15,4 Millionen Franken ein Defizit von gut 200'000 Franken auf.

Ausschlaggebend dafür waren unter anderem Gesamtabschreibungen in der Höhe von fast 700'000 Franken, der um rund 54'000 Franken tiefere Beitrag aus dem Finanzausgleich – und der Kredit über 100'000 Franken für die Feierlichkeiten «850 Jahre Speuz», die nächstes Jahr anstehen.

Investitionen wurden in der Höhe von gut 0,8 Millionen Franken veranschlagt. Der Steuerfuss für natürliche und juristische Personen (je 100 Prozent) bleibt ebenso unverändert wie die Feuerwehr-Ersatzabgabe (10 Prozent der einfachen Staatssteuer).

Währenddem die Abwasserentsorgung ein gesundes Eigenkapital aufweist, erhöht sich der Bilanzfehlbetrag der Wasserversorgung auf knapp 53'000 Franken.

«Künftige Gebührenerhöhungen sind deshalb in diesem Bereich nicht auszuschliessen», stellte der zuständige Gemeinderat in Aussicht. Die Abfallbeseitigung schliesslich wird per 1. Januar 2023 in die «Entsorgung Erzbachtal» mit Erlinsbach AG als Leitgemeinde überführt, weshalb das entsprechende Eigenkapital in die gemeinsame Organisation eingelegt wird und Erlinsbach SO inskünftig – wie Starrkirch-Wil von Olten – eine Rechnung erhält. Die Spezialfinanzierung wird aufgelöst.

Der Souverän genehmigte in der Folge das Budget 2023 mit einer Gegenstimme.

Neue Zusammensetzung des Gemeinderats (v.l.): Roman Tell, Katya Döbeli, Guido Eggnauer, Madeleine Neumann und Martin Fiechter werden vom neuen Jahr an den Gemeinderat von Erlinsbach SO verkörpern. Bild: Beat Wyttenbach

Gemeinderat Willi Stadler verlässt das Gremium per Ende Jahr aus beruflichen Gründen; seine Nachfolge wird Roman Tell antreten. Darüber hinaus sind auch die Kommissionsmitglieder und die Funktionärin Ivan Bieri, Andreas Kessler, Rolf Kummer und Regina Wicki nicht mehr länger für die Gemeinde tätig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen