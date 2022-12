Dulliken budgetiert für 2023 nur kleines Defizit

Gemeindeversammlung Dulliker Budget 2023: Trotz stark gestiegener Energiekosten soll es nur ein kleines Defizit geben Im Zentrum der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember wird das Budget stehen. Die deutlich steigenden Steuererträge können die gestiegenen Kosten beinahe auffangen. Adrian Kamber 07.12.2022, 10.00 Uhr

Dulliken versucht die gestiegenen Kosten aufzufangen, was beinahe gelingt. Bruno Kissling

An vielen Gemeindeversammlungen im Niederamt werden aktuell Budgets mit grossen Defiziten vorgelegt. In Dulliken jedoch rechnet man bei einem Gesamtaufwand von knapp 18 Millionen Franken mit einem «kleinen Defizit» von rund 140'000 Franken, wie es in der Botschaft dazu heisst.