Kienberg: Mitteilung aus dem Gemeinderat

Gemeindepolitik Kienbergs Schulhaus soll pünktlich fertig werden «Zeitgerechte» Materiallieferungen stellen eine Herausforderung dar, der Gemeinderat zeigt sich dennoch zuversichtlich. otr/mgt 25.10.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeinde- und Schulhaussanierung in Kienberg soll pünktlich fertig werden. Bruno Kissling (Archiv)

«Die Sanierung des Schul- und Mehrzweckgebäudes schreitet planmässig voran», heisst es in einer Mitteilung des Kienberger Gemeinderats. Das Gebäude, in welchem neben Schule auch Gemeindeverwaltung und Mehrzweckhalle untergebracht sind, wird saniert. Die Schulklassen werden derweil in Containern auf dem Schulhausplatz unterrichtet (wir berichteten).