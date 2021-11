So steht es um die Webpräsenz der Niederämter Gemeinden

Gemeinden im Netz Von tipptopp bis so lala: Nicht alle Gemeinden legen gleich viel Wert auf virtuelle Präsenz Die digitalen Visitenkarten und Schalter der Niederämter Einwohnergemeinden kommen punkto Ästhetik und Informationsgehalt unterschiedlich daher. Eine unvollständige Bestandesaufnahme. Noël Binetti Jetzt kommentieren 10.11.2021, 05.00 Uhr

Schnell nachschauen, wann sich der Gemeinderat trifft und welche Themen diese Woche an der Sitzung im Fokus stehen? Was hat die Dorf-Exekutive vor 14 Tagen schon wieder beschlossen? Wann ist eigentlich der Schalter der Steuerbehörde geöffnet, und wer betreut genau welches Dossier in der Verwaltung? Bin ich etwa von der geplanten Zonenänderung betroffen?

Gut, gibt es Internet, könnte man meinen. Aber nicht alle Einwohnerinnen und Einwohner finden auf der Website ihrer Wohngemeinde dieselben Infos. Und nicht auf allen dieser Onlineauftritte herrscht Ordnung. Einige wirken regelrecht verstaubt; einem Estrich voller Spinnennetze gleich, dessen Mieterschaft der schlecht ausgeleuchteten Abstellkammer kaum Beachtung schenkt.

Auch umgekehrt setzen Verwaltungen auf online

Dabei wäre die regelmässige Bewirtschaftung der Seiten ein Gewinn für beide: Wenn sich wichtige Dokumente - zum Beispiel eine Anleitung zum Baubewilligungsverfahren oder die gesetzten Traktanden der nächsten Gemeinderatssitzung - unkompliziert und rund um die Uhr aufrufen lassen, erspart dies der Verwaltung analogen Papierkrieg. Zumal die physische Präsenzzeit der Behörden oft knapp angesetzt ist.

Behörden mit zeitgemässem Webauftritt - eigentlich ein Muss. Auch umgekehrt scheint nämlich eine gewisse Anspruchshaltung zu bestehen. So schreibt beispielsweise die Gemeinde Erlinsbach im Zusammenhang mit dem aktuellen Mitwirkungsverfahren zur Ortsplanungsrevision: «Die Mitwirkungseingaben sollen vorzugsweise online mit dem aufgeschalteten Formular eingereicht werden», das Wort online ist dabei fett markiert.

Wer hingegen auf der Seite nach Beschlüssen des Gemeinderats sucht, merkt irgendwann: Fehlanzeige.

Warum scheuen Behörden den Aufwand?

Darauf angesprochen bemühen Mitarbeitende der Verwaltungen immer wieder das Argument der fehlenden Ressourcen. Oder der Verhältnismässigkeit: «Wir haben so oder so kaum Leute, die sich für das Geschehen im Gemeinderat interessieren», heisst es sinngemäss des Öfteren. Und warum ist dem so?

Vielleicht weil es unattraktiv ist, sich mit veralteten und im Bezug auf Informationsgehalt verarmten Websites herumzuschlagen. Und weil das regelmässige Aufsuchen analoger Schaukästen auf der Gemeindeverwaltung wenig anmächelig ist - ausser ein politisches Geschäft betrifft einen selbst. Doch dazu müsste man davon erst einmal Kenntnis haben. Am besten unkompliziert, also online.

Vier Gemeindewebsites hat sich diese Zeitung genauer angeschaut:

Niedergösgen: Mit gutem Beispiel voran

Die Gemeinde hat ihren Webauftritt kürzlich neugestaltet. Die Seite kommt übersichtlich daher, die Seitenstruktur wirkt aufgeräumt. Unter Porträt-Aktuelles-Gemeinderatsberichte finden sich alle Mitteilungen aus dem Rat seit 2015. Leider beginnt die Liste hinten, zu den aktuellen Berichten müssen sich Interessierte zuerst durchklicken. Zudem findet sich dort ein Flyer, der alle einlädt, sich in das Gemeindegeschehen einzubringen.

Eppenberg-Wöschnau: Wenig los im Internet

«Herzlich willkommen» lautet die Begrüssung auf der Startseite. Es folgen Infos wie Öffnungszeiten der Gemeinde, Notfallkontakte, ein Lageplan. Weiter sind zwei Videos zu den beiden Ortsteilen eingebettet. Wer sich zum Gemeinderat durchklickt, findet dessen Kontaktangaben, zu Sitzungsterminen oder Geschäften fehlen die Angaben. Aktuell sind im Veranstaltungskalender Adventsfenster und die kommende Gemeindeversammlung eingetragen. Etwas verwirrend ist die Rubrik «Was gibt's Neues»; da tauchen die Adventsfenster erneut auf, gemischt mit Politik, Freizeit und Updates zum Coronavirus. Zum Schluss finden sich drei Orte unter «Tourismusangebot». Viele und grosse Bilder auf der Seite lenken vom Wesentlichen ab. Immer wieder finden sich etwas lieblos platzierte PDFs und andere Dokumente auf der Seite.

Trimbach: Neu aber wenig übersichtlich

Auch Trimbach hat die Seitenstruktur unlängst überarbeiten lassen. Das ist zwar löblich, doch auf Anhieb will die Orientierung nicht gelingen: der Klick auf ein Menüpunkt führt zu einem Untermenü. Beide haben unterschiedliche Icons, was die Übersicht erschwert. Wer etwas Zeit auf der Seite verbringt, findet sich aber zurecht. Weder unter Politik noch Verwaltung taucht auf den ersten Blick der Gemeinderat auf. Er ist bei den Kommissionen untergebracht oder erscheint, wenn man ihn in die Suchmaske eingibt. Wo sind Traktanden und Geschäfte? Wer ein Konto anlegt, kann einzelne Rubriken als Mitteilungen abonnieren. Zudem hat die Gemeinde eine eigene App entwickelt.

Winznau: Gepflegt und im Aufbau

Ästhetisch auf der Höhe der Zeit, ähnlich wie Niedergösgen. Die Seite überzeugt, eine Orientierung fällt leicht. Grosser Pluspunkt: ohne viel Suchaufwand gelangen Besuchende zu den Geschäften des Gemeinderats als auch zu dessen Sitzungsdaten - inklusive Traktanden. Ausserdem ist der Gemeinderat da untergebracht, wo er hingehört; in der Politik. Das regelmässige Bewirtschaften der Seite soll weiter ausgebaut werden.

Gute digitale und analoge Dienstleistung als Ergänzung

Weitere Beispiele sind Walterswil, Dulliken oder Däniken, welche bezüglich Konzept etwas retro und mit zu vielen Infos auf der Startseite daherkommen; das schreckt ab. Wichtig ist zu erwähnen, dass nicht alle der genannten Seiten bei einem Aufruf auf dem Handy lesbar aufploppen, also nicht «responsive» programmiert wurden - in der heutigen Zeit eigentlich Pflicht. Hinzu kommt heute die Frage der Barrierefreiheit, beispielsweise für Blinde.

Klar, das digitale Schalterangebot darf das analoge nicht komplett ersetzen, das Gesetz regelt zudem die öffentliche Auflage von Dokumenten.

Trotzdem: Im Sinne der «User-Experience» und angesichts der Tatsache, dass alle denkbaren privaten Dienstleistungen übers Netz laufen, stünde allen öffentlichen Verwaltungen ein moderner und nützlicher Onlineauftritt gut. Erst recht, wenn dieser transparent gestaltet ist. Denn so schafft er einen Mehrwert und ermöglicht die Beteiligung und Teilhabe vieler am politischen Geschehen.

Was eigentlich das Ziel jeder Wohngemeinde sein sollte.