Gemeindefusion Kantonsgrenze als Knacknuss: Können sich die beiden Erlinsbach heute eine Fusion vorstellen? Wie stehen die beiden Gemeinden Erlinsbach SO und Erlinsbach AG zu einer Heirat? Dringend scheint das Thema nicht. Man hat aber eine offenen Haltung. Und klar wäre: Bei einer Fusion würde der Solothurner Teil zu Aargauer Boden. Noël Binetti 06.04.2021, 05.00 Uhr

Weil die Anforderungen an die Verwaltungen stetig wachsen und der Kostendruck insbesondere für kleine Gemeinden zur Herausforderung werden kann, bietet sich für einige von ihnen eine Fusion an. Auch die Besetzung aller öffentlicher Ämter kann zum Problem werden: zahlreiche stille Wahlen und mit ihnen ein Schaden für die demokratischen Prozessen sind die Folgen.

Kürzlich bemerkte der Koordinator für Gemeindefusionen, Dominik Fluri, er erkenne im Niederamt Potenzial für Fusionen. Welche Gemeinden das sind, konnte oder wollte Fluri auf Anfrage nicht sagen. Die Nachfrage bei drei kleineren Niederämter Gemeinden – für sie wäre eine Fusion ökonomisch gesehen am sinnvollsten – zeigte: Das Thema ist bei ihnen nicht aktuell. Kienberg, Walterswil und Wisen setzen lieber auf starke Zweckverbände anstatt auf eine Fusion. Sei es bei der Feuerwehr, den Forstbetrieben, der Spitex oder den Schulraumplanungen. Auch über die Kantonsgrenzen hinaus.

Doch die beiden Erlinsbach, durch den Erzbach in eine Solothurner und eine Aargauer Seite geteilt, sind längst zusammengewachsen.

Bilden siedlungsmässig eine Einheit: Erlinsbach SO (links) und Erlinsbach AG (rechts). Eine nicht nur imaginäre Linie ist der Erzbach: er verkörpert die Kantonsgrenze. Bruno Kissling

Eine vor vier Jahren von den beiden Gemeinden in Auftrag gegebene Studie zeigte: beide Seiten hätten sich einen Zusammenschluss vorstellen können.

Und wie sieht es heute aus? Ein Erlinsbacher von Solothurner Seite, der einer Verschmelzung auch auf Papier sofort zustimmen würde, ist Kurt von Felten. Der 77-Jährige war einst Sekretär des Vereins «Vision Erzbachtal». Dieser wurde 2004 gegründet mit dem Zweck, Nieder- und Obererlinsbach sowie Erlinsbach AG zu vereinen. Die Fusion der beiden Solothurner Gemeinden wurde vorgezogen und gelang auf die Initiative des Vereins hin innerhalb eines Jahres. Danach wurden die Vereinsaktivitäten aber sistiert. Doch die Idee blieb: Die Heirat mit Erlinsbach AG. Heute sagt von Felten:

«Ein Zusammenschluss wäre die logische Konsequenz, nachdem Schulen, die Gesangsgruppen, der Werkhof, die Feuerwehr und viele andere Vereine zusammen organisiert sind.»

Eine von vielen gemeinsamen Einrichtungen: der Fussballplatz. Bruno Kissling

Von Felten hat dem Gemeinderat seine Mitarbeit zugesichert und wäre bereit, den Verein zu reaktivieren. Doch von sich aus will er nichts unternehmen: «Wir möchten aber wissen ob der gleichbleibende Gemeinderat das Geschäft in der kommenden Legislatur wieder aufnimmt. Oder ob er findet, der Jetztzustand sei die bessere Lösung.» Von Felten weiss; eine Fusion wäre schwierig. «Aber nicht unmöglich».

Doch Synergien müsse man nutzen und damit könne man erst noch Kosten sparen. Zu den Bedenken des Kantons sagt von Felten: «Erlinsbach ist nicht der einzige Ort im Kanton, der so gelagert ist und Beziehungen nach aussen pflegt. So ist Solothurn nun mal.» Es sei halt ein heikles Thema und eine Fusion finde nicht nur Befürworter. «Wichtig ist aber die Gelegenheit, darüber zu sprechen», findet von Felten.

Möglichkeiten ausloten, bis hin zu allfälliger Fusion

Auf Anfrage sagt Madeleine Neumann, Gemeindepräsidentin auf Solothurner Seite: «Das Thema beschäftigt uns nicht akut.» Gemeinsam sei man aber in ständigem Austausch.

Madeleine Neumann, Gemeindepräsidentin Erlinsbach SO Patrick Lüthy

«Wir diskutieren Verbesserungsmöglichkeiten bis hin zu einer allfälligen Fusion.»

Allerdings verspüre man aus der Bevölkerung keinen Druck, hin, zu einer Fusion. «Erstens werte ich dieses Ausbleiben als Zufriedenheit mit dem Status Quo», sagt Neumann. Und: «Eine solche Angelegenheit gedeiht besser, wenn sie in Ruhe angegangen wird.» Das Thema werde jedoch auch nicht aussenvor gelassen: «Vor zwei Jahren planten die Gemeinderäte beider Erlinsbach, anlässlich einer gemeinsamen Klausur, das weitere Vorgehen festzulegen.» Dann habe es aber nacheinander in beiden Gremien überraschende Wechsel gegeben. Und dann kam die Coronakrise. «Das war dann nicht der richtige Moment, um solche Themen weiter zu verfolgen», sagt Neumann. Und: «Es steht aber noch immer auf unserer Agenda.»

Für ein seriöses Vorgehen werde es die Aufgabe der zuständigen Gremien sein, die notwendigen Grundlagen auszuarbeiten. Ein Entscheid liege aber nicht allein bei den Gemeinden. Ohne die Zustimmung der beiden Kantone ist ein Kantonswechsel nicht möglich. Dies dürfe nicht unterschätzt und ausser Acht gelassen werden, sagt die Gemeindepräsidentin. Gefragt, welche Gründe es denn gebe, um beim Kanton Solothurn zu bleiben, sagt Neumann:

«Viele. Wir haben uns in beide Richtungen entwickelt und verändert. Nach Aargau aber auch nach Solothurn.»

Doch es sei klar, bei einem allfälligen Zusammenschluss würde es einen Wechsel in den Kanton Aargau geben, nur schon aufgrund der geografischen Lage.

Kantonsgrenze Erzbach: Hier begegnen sich die beiden Kantone Aargau und Solothurn. Bruno Kissling

Auch in einer Befragung, welche die beiden Gemeinden vor rund vier Jahren durchführten, gab die Mehrheit beider Erlinsbach an, sich eine Fusion vorstellen zu können. Neumann sagt dazu: «Die guten Erfahrungen aufgrund der vielfältigen Zusammenarbeit der beiden Gemeinden haben sicher zu dieser offenen Haltung beigetragen. Diese Aussagen wollen wir nicht ausser Acht lassen und sie entsprechend einfliessen lassen.» Das sind diplomatische Äusserungen. Verständlich, denn ein Kantonswechsel ist eine delikate Angelegenheit.

Würde denn der kantonale Fusionskoordinator des Amtes für Gemeinden Solothurn ein solches Mandat – eine Fusion über Kantonsgrenzen hinweg – überhaupt annehmen? Dominik Fluri sagt auf Anfrage: «Unsere Dienstleistungen gelten grundsätzlich für alle Fusionen.» Doch bisher sei aus Erlinsbach keine derartige Anfrage eingegangen. Fluri ergänzt aber: «Der Regierungsrat stand solchen Bestrebungen in der Vergangenheit kritisch gegenüber.» Jüngste Beispiele sind die Gemeinden Walterswil SO, das sich zu Safenwil AG gesellen wollte sowie Eppenberg- Wöschnau, das 2004 mit dem Zusammenschluss mit Aarau liebäugelte. «Nach meinem Wissen hat sich an der Haltung des Kantons nichts geändert», sagt Fluri.

Grosser Teil einer möglichen Fusion bereits vollzogen

Monika Schenker,

Gemeindepräsidentin Erlinsbach AG Sandra Ardizzone

Wie betrachtet die Aargauer Seite des Dorfes die Angelegenheit? Monika Schenker, die Gemeindepräsidentin von Erlinsbach AG meint dazu: «Die Bevölkerungsumfrage 2017 wurde diesbezüglich durchwegs positiv aufgenommen. Auch von unserem Gemeinderat.» Siedlungsmässig bilde Erlinsbach eine Einheit. «Die beiden Gemeinden arbeiten seit Jahrzehnten in zahlreichen Bereichen sehr eng und erfolgreich zusammen. Wir könnten uns in der Region noch besser positionieren, wenn wir uns zusammenschliessen», schreibt Schenker auf Anfrage.

Begonnen habe die Zusammenarbeit vor bald 50 Jahren mit dem Zusammenschluss der Feuerwehren. Es folgten die Schule, die Kultur, die Jugendarbeit und andere Bereiche. «Das letzte Projekt war vor wenigen Jahren die Zusammenlegung der Bauämter zu den Technischen Betrieben Erzbachtal. Mit Ausnahme der Verwaltungen betreiben wir praktisch alles gemeinsam.» Somit sei ein grosser Teil einer möglichen Fusion an sich bereits vollzogen und werde auch gelebt. Auch Schenker verweist auf die Coronakrise, die das Thema etwas in den Hintergrund gerückt habe. Und sie schreibt:

«Knacknuss bei einem Zusammenschluss wird aber ohne Zweifel die Kantonsgrenze sein, wobei das aus meiner Sicht heute kein Hinderungsgrund mehr sein kann und darf.»