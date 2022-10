Gelungener Start Sonderschule zieht nach erstem Quartal am neuen Standort ein positives Fazit: «Wir wurden in Trimbach mit offenen Armen empfangen» Im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Guetzli-Firma Wernli wird seit August ein Schul- und Therapiezentrum für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigungen geführt. Wir haben die Institution während der Herbstferien besucht. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Schulleiter Hebert Knutti (l.) und Co-Geschäftsführer des ZKSK, Christoph Büschi, in einem der neuen Schulzimmer. Fabio Baranzini

Die Eröffnung des neuen Schul- und Therapiezentrums in Trimbach war eine Punktlandung. «Eine Woche vor Schulbeginn war es noch unvorstellbar, dass in diesen Räumlichkeiten unterrichtet werden kann», blickt Christoph Büschi auf den Umbau des ehemaligen Bürogebäudes in ein Schulhaus zurück.