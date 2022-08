Ein Windpark Burg gegen die Energiekrise: Nein Danke!

Contra «Das Projekt steht und fällt mit dem einen Windrad in Oberhof» – Das sagt ein Gegner des geplanten Windparks Burg Aus Angst vor Versorgungslücken will der Bund befristet auf Öl- und Gasenergie zurückzugreifen; entgegen der Energiestrategie. Wir haben Befürworter und Gegner gefragt, ob unter diesen Umständen in Bezug auf den geplanten Windpark bei Kienberg ein Umdenken stattfindet. Doch da tut sich wenig – im Gegenteil. Interview: Noël Binetti Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Werner Habermacher in seinem Garten in Wölflinswil. Er will nicht, dass auf dem Hügelkamm im Hintergrund Windturbinen zu stehen kommen. Darum setzt er sich als Präsident des Vereins «Pro Burg» gegen das Vorhaben ein. Bruno Kissling

Das Projekt Windpark Burg Kienberg/Oberhof Windparkprojekte sind umstritten und für Initianten gelten hohe Auflagen. Das Projekt Windpark Burg hat seine Anfänge im Jahr 2008. Drei Jahre später wurde in Olten die Betriebsgesellschaft Windpark Burg AG gegründet, die ihren Sitz in Kienberg hat. Seither wurden eine ganze Reihe Abklärungen gemacht und Gutachten erstellt; die Kantone Solothurn und Aargau prüften das Projekt. Geplant sind fünf Turbinen nördlich der Salhöhe, von denen vier auf dem Boden Kienbergs und eine auf dem Gemeindegebiet von Oberhof AG zu stehen kommen sollen. Das Vorhaben wird zu 5 Prozent von der Gemeinde Kienberg getragen, zu 25 Prozent von der AEW Energie AG, 30 Prozent der Anteile gehören der Vento Ludens Suisse GmbH und 40 Prozent des Aktienkapitals den Genfer Stadtwerken. Kostenpunkt: rund 25 Millionen Franken. Der Windpark Burg würde zur Energiestrategie des Bundes nur einen überschaubaren Anteil leisten, dennoch wäre er nicht unbedeutend: Gemäss Berechnungen soll die Anlage 21 Gigawattstunden Strom pro Jahr erzeugen, was dem jährlichen Bedarf aller Haushalte der Stadt Aarau entspricht. Die Kienberger Bevölkerung hat dem Vorhaben an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung im Dezember 2018 deutlich zugestimmt. Gegen die erfolgte Planauflage sind etliche Einsprachen, darunter eine Sammeleinsprache des rund 300 Mitglieder starken Vereins Pro Burg eingegangen. Die Abarbeitung der Einsprachen durch die Gemeinde Kienberg nimmt viel Zeit in Anspruch. Sie ist in diesem Stadium bewilligungsgebende Behörde. Noch ist nicht klar, wann mit einem Entscheid gerechnet werden kann. Danach kann die Gegnerschaft an den Solothurner Regierungsrat gelangen, dann ans Verwaltungsgericht und schliesslich ans Bundesgericht. Dieses hat im letzten Jahr bei vier von fünf Windenergieprojekten gänzlich im Sinne der Windenergie entschieden, in einem Fall teilweise (Grenchenberg). Was im vorliegenden Projekt das Windrad auf Aargauer Seite betrifft: Die Bevölkerung von Oberhof muss an einer Gemeindeversammlung noch einer Zonenplanänderung zustimmen. Auch dieser Termin steht noch nicht fest. Sollte dieses fünfte Windrad gekippt werden, zeigt sich die Trägerschaft auf Anfrage trotzdem gewillt, das Projekt mit vier Turbinen weiterzuverfolgen: «Der Windpark Burg kann durch seinen hohen Anteil an produziertem Winterstrom einen grossen Beitrag zur Versorgungssicherheit der Region leisten. Den grössten Effekt dazu würden wir mit fünf Anlagen erreichen, weshalb wir darauf hinarbeiten. Aber auch mit vier Anlagen könnte der Winterstromanteil gesteigert und die Energiestrategie unterstützt werden, so dass wir davon ausgehen, den Park auch mit vier Anlagen zu beitreiben.» Zum von den Gegnern angekündigten Gang bis vor Bundesgericht schreibt die Windpark Burg AG: «In den letzten Jahren sind die Pläne für den Windpark im engen Austausch mit den Kantonen Solothurn und Aargau stetig verfeinert und verbessert worden. Dazu zählen auch Verbesserungen, wie von der Gegnerschaft gefordert. Wir sind überzeugt, dass die Pläne für den Windpark alle gesetzlichen Vorgaben einhalten und teilweise sogar übertreffen. Von daher würden wir den Gang vor die Gerichte nicht scheuen.»

Das Projekt Windpark Burg hat seine Ursprünge im Jahr 2008. Betrachten Sie es als Erfolg Ihres Vereins, dass heute, rund 14 Jahre später, oberhalb von Kienberg noch immer kein Strom aus Windkraft erzeugt wird?

Werner Habermacher: Es ist so: Wir haben während zwölf Jahren Aufklärungsarbeit dazu betrieben, dass hier etwas in einem Gebiet geplant ist, das sensibel ist. Für uns ist eines der Hauptargumente das Quellwasser, von dem unsere Gemeinden hier abhängig sind. Weiter bedeutete der Windpark eine Belastung und Einschränkung der Bevölkerung; hinzu kommt eine Entwertung der nächsten Umgebung. In diese Sinne ist die Verhinderung ein Erfolg für Landschaft, Natur und die Lärmsituation, also für den Menschen.

Was hat also die Gegnerschaft des Windparks bis hierhin richtig gemacht?

Das sehen wir, wenn wir fertig sind. Wir machen heute keine Bilanz, haben uns aber immer für die Orientierung eingesetzt. Wir wurden spät auf das Projekt aufmerksam. Die allgemeine Bevölkerung bekam erst 2010 Wind von der Sache. Peter Bircher, ehemaliger Nationalrat und Grossrat von Wölfinswil, war damals federführend. Die Kienberger Bevölkerung wurde früher informiert. Richtig geschah das, als der Gemeinderat das Projekt öffentlich machte, etwa 2010.

Wäre Widerstand gegen das Projekt schwieriger gewesen, wenn keines der Windräder auf Aargauer Boden geplant worden wäre?

Nein. Die zu erwartenden Immissionen wären für uns genau gleich; auch die übrigen vier Windräder sind nahe an der Ortsgrenze geplant. Für die besiedelten Gebiete würde das keinen grossen Unterschied bedeuten. Hinzu kommt: Die Gesetzgebung ist in beiden Orten und Kantonen etwa gleich, lediglich das Verfahren ist leicht anders.

Die Stimmberechtigten Kienbergs haben dem Projekt ihren Segen gegeben. Welche gesetzlichen Hürden erwarten das Projekt jetzt noch ennet der Kantonsgrenze – abgesehen von den hängigen Einsprachen?

Oberhof muss noch der Zonenplanänderung zustimmen. Wir wissen nicht, wann die Abstimmung stattfindet. Wir haben unsere Sammelbeschwerde Ende Mai bei den Gemeinden Kienberg und Oberhof eingereicht; auch ich persönlich habe Einsprache erhoben. Wir empfinden es so, als ob die Bevölkerung nicht offen orientiert wird. Für uns stellt das eine Taktik der Befürworter dar.

Stichwort Energiekrise und drohende Versorgungsengpässe im Winter: Schlägt Ihnen zunehmend Wind aus den eigenen Reihen entgegen?

Von unseren Mitgliedern habe ich keine Kenntnisse von Aussagen in dieser Richtung.

Welche drei Geräte haben Sie zuhause bereits abgeschaltet, um Strom zu sparen?

Ich habe seit 1980 eine Holzschnitzelheizung; das Haus ist auf Minergie-Standard nachgerüstet. Ich muss nichts abschalten, denn auf meinem Dach befindet sich eine Fotovoltaikanlage, die durchschnittlich 33’000 Kilowattstunden Strom jährlich produziert. Weil ich eine Batterie habe, die Energie speichert, bin ich so gesehen autark.

Die verfahrensrechtlichen Hürden für einen neuen Windpark in der Schweiz sind hoch. Was antworten Sie auf Stimmen, die vereinfachte Prozesse und eine Einschränkung der Einsprachemöglichkeiten fordern?

Werner Habermacher aus Wölflinswil plädiert auf den Landschaftsschutz. Bruno Kissling

Das ist für mich ein No-Go. Die Werte in Sachen Naturschutz, die wir in unserem Argumentarium festgehalten haben, sind für den Bund prioritär. Im Hinblick auf das erwähnte Quellwasser: Wir hätten ein riesiges Problem, sollte da etwas zerstört werden. Es ist zudem problematisch, wenn bei einer Herausforderung einfach das Bewilligungsverfahren geändert wird, sobald Druck entsteht. Damit kommt man in die Nähe einer Diktatur. Aus meiner Sicht widerspricht sich die strategische Ausrichtung der Politik. Es gibt zudem Beispiele bestehender Windparks, wo die im Vorfeld prognostizierten Werte nicht erreicht werden.

Welchen Einfluss hat ein Windpark auf das Quellwasser?

Es geht um den Bau von Zufahrtswegen und das Erstellen von Fundamenten aus Beton. Das hat einen Einfluss auf den Boden, auch wenn die Bauten anschliessend wieder zurückgebaut würden.

Sind Ihnen Personen bekannt, die aufgrund der internationalen Situation ihre Meinung in Bezug auf den Windpark Burg geändert haben?

Im Gegenteil. Bei einer Orientierungsversammlung haben wir einen Betroffen eines Windparks in Deutschland eingeladen, der von seinen Erlebnissen erzählte. Das Feedback unserer Mitglieder zeigte, dass sie in ihrer Meinung bestärkt wurden.

Haben Sie die Befürworter zu Ihrer Veranstaltung eingeladen?

Zuerst werden jeweils die geschäftlichen Dinge erledigt, danach ist der Saal für alle offen.

Kaum Bodenverschleiss, keine radioaktiven Endlager und im Vergleich zu anderen Technologien lediglich ein kleiner Eingriff in die Natur: Können Sie unter den aktuellen Bedingungen nachvollziehen, wenn für Ihre Haltung kein Verständnis aufgebracht wird?

Wer sagt, dass der Eingriff klein ist? Windparks sind Industrieanlagen. Wenn solche in unberührte Natur gestellt werden, braucht das Erschliessungsstrassen, Wald wird gerodet. Auch wenn er dafür andernorts aufgeforstet wird: Es geht um gigantische Bauwerke. Die Sockel der Windräder bestehen aus viel Beton. Wir haben in Deutschland einen Windpark in der Entstehung besucht: Das sind riesige Bauwerke. Zudem kann man die Windenergie nicht mit Kernkraft vergleichen: Windenergie liefert nicht konstant Strom. Von den alternativen Energiequellen macht neben der Wasserkraft macht die Nutzung von Sonnenenergie am meisten Sinn.

Was muss eintreffen, damit die Gegnerschaft von einem Gang vor Bundesgericht absieht?

Wenn wir früher im Verfahren Recht erhalten. Das reicht als Aussage.

Warum, denken Sie, wird die Diskussion um einen möglichen Windpark ob Kienberg so emotional geführt?

Es stecken unterschiedliche Interessen dahinter. Wenn man schaut, was man im Hinblick auf die Lebensqualität aufgibt, wird man emotional. Auch Leute in Deutschland sind stark betroffen von solchen Anlagen.

Welche Informationen erhalten Sie von den Behörden über den Stand des Verfahrens?

Zu wenig, oder keine.

Welchen Ausgang erwarten Sie?

Ich erwarte, dass unsere Argumente in erster Instanz alle bachab geschickt werden. Die Gemeinde Kienberg ist bewilligungsgebend; sie ist aktiv im Projekt drin und somit Partei. Es ist nicht zu erwarten, dass da die Meinung wechselt. Auch die Beurteilung des Kantons wird entsprechend ausfallen.

In welchen Punkten oder Anliegen geben Sie den Befürwortern recht?

Darin, dass es alternative Energien braucht, und dass man das Problem der Stromknappheit lösen muss. Die Frage muss aber auch sein, wie der Bedarf gesenkt werden kann.

Was wünschen Sie sich von der Seite der Befürworter oder von der Trägerschaft?

Salopp gesagt, dass sie ihr Projekt Windpark Burg beerdigen. Und humaner ausgedrückt: dass sie Einsicht zeigen und nicht weitere Kosten verursachen.

Wenn sich Befürworter und Gegner auf einen Kompromiss einigen müssten; welche Zugeständnisse könnten Sie den Befürwortern machen?

Das gibt es nicht und ist nicht möglich in dieser Sache. Eine Redimensionierung würde den Stromertrag schmälern. Dann würde das Projekt noch weniger Sinn machen. Es gibt also nur ja, oder nein. Auch drei oder zwei Windräder verschandeln das Gebiet.

Sind Sie persönlich mit Strom auf der Strasse unterwegs?

Ja, mit Auto und Velo. Das Auto speise ich mit der Anlage auf dem Dach. Für die Einspeisung des Stroms ins Netz erhalte ich derzeit acht Rappen.

Würden Sie mit den Befürwortern für ein Gespräch an einen Tisch sitzen?

Auf jeden Fall. Ich kann allen in die Augen sehen und wir haben immer informiert, wofür wir einstehen. Im Gegensatz zu den Befürwortern.

Stehen die beiden Seiten miteinander in Kontakt; gibt es Versuche, sich auszutauschen, einander zu überzeugen?

Wir stehen in keinem Kontakt. Wir leben aber in den gleichen Gemeinden. Mit den Befürwortern, die öffentlich für den Windpark einstehen, ist es schwierig, zu sprechen. Als ich noch als Förster tätig war, habe ich einen grösseren Auftrag in Kienberg verloren, weil ich Gegner des Windparks bin. Sachliche Argumente werden von den Befürwortern nicht angehört. Es macht den Eindruck, als ob es lediglich eine ideologische Frage sei. Im Fall Kienberg kommt noch die Sache mit dem Geld dazu, die Gemeinde will mit dem Windpark verdienen. Meine Haltung ist bekannt. Ich diskutiere mit Interessierten, aber ich muss niemanden überzeugen, der nichts hören will.

Ihr erklärtes Ziel ist das Bundesgericht und damit eine maximale Verzögerung des Projekts. Welche Hoffnung haben Sie in das oberste Gericht?

Die Frage ist, wie die Ausgangslage ist. Wenn die Abstimmung in Oberhof das Windrad in Oberhof kippt, bringt die Anlage die nötige Leistung nicht. Denn Alles über 20 Gigawatt wird vom Bund aufgrund eines gefällten Bundesgerichtsentscheids mit Priorität gegen über anderen Anliegen behandelt.

Mit anderen Worten: Der Windpark Burg steht und fällt mit dem einen Windrad in Oberhof?

Ja, davon bin ich überzeugt.

