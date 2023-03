Volg Erlinsbach findet Lösung gegen Brot-Foodwaste

Gegen Foodwaste Brot im Abfall empörte Kundschaft – jetzt nimmt ein Landwirt aus der Region dem Volg Erlinsbach überschüssige Backwaren ab Noch vor wenigen Wochen musste der Erlinsbacher Volg übrig gebliebenes Brot am Abend in die Tonne schmeissen. Das gehört nun der Vergangenheit an: Die Filiale konnte eine Lösung finden, bei der Tiere eine Rolle spielen. Jetzt kommentieren 27.03.2023, 12.00 Uhr

Dieses Bild soll es in Zukunft nicht mehr geben: Der Volg in Erlinsbach fand eine Lösung gegen Foodwaste. Bild: zvg

Es war ein Bild der Traurigkeit, das sich vor der Volg-Filiale in Erlinsbach in der Vergangenheit immer wieder zeigte: «Ich traute meinen Augen kaum», schrieb ein Leserreporter Anfang März gegenüber dem Newsportal «ArgoviaToday». Er nahm damit Bezug auf eine mit Brot gefüllte Abfalltonne vor der Filiale.

Damals lautete die Regel, dass das Brot am nächsten Tag nicht mehr verkauft werden dürfe, erklärte Claudia Zürcher, stellvertretende Filialleiterin, damals gegenüber dem Newsportal. Darum sei die Filiale immer wieder gezwungen gewesen, Brot zu entsorgen. Wie viel Brot weggeworfen werden musste, sei von Tag zu Tag unterschiedlich gewesen.

Die Filiale in Erlinsbach wollte das aber unbedingt ändern und dem Foodwaste den Kampf ansagen. Schliesslich wurden zwei Alternativen diskutiert, wie die Praxis zu ändern sei. Eine Variante war die Zusammenarbeit mit einer Plattform, über die überschüssiges Brot zu einem vergünstigten Preis verkauft wird. Eine andere Option, die im Raum stand, war eine Vereinbarung mit einem Bauer aus der Region. Dieser soll das nicht verkaufte Brot abholen und als Futter für seine Schafe nutzen können.

Landwirt aus der Region wird zum Abnehmer

Die Volg-Filiale in Erlinsbach Bild: Nadja Rohner

Altes Brot darf nach wie vor nicht länger verkauft werden. Dennoch soll das Bild einer mit Brot gefüllten Grüntonne beim Volg in Erlinsbach nicht mehr zu sehen sein. Hans Bucher, Mitglied der Geschäftsleitung Landi Aarau West, erzählt gegenüber «ArgoviaToday», für welche Lösung sich die Filiale entschieden hat. Dank einer Vereinbarung mit einem Bauern aus der Region können von nun an dessen Vierbeiner davon profitieren: «Ein Landwirt holt das Brot ab sofort regelmässig ab und verwendet es für seine Tiere», erklärt Bucher erfreut.

Und nicht nur das Brot der Erlinsbacher Volg-Filiale wird vor dem Müll gerettet: «Der Volg Erlinsbach arbeitet bereits, wie die übrigen Filialen auch, seit längerer Zeit mit der Plattform ‹too good to go› zusammen», klärt Bucher auf. Die Kundschaft kann via App «Überraschungspäckli» reservieren und diese kurz vor Ladenschluss in den Filialen abholen.

In den Päckchen befinden sich verschiedene Lebensmittel, die am nächsten Tag nicht mehr verkauft werden dürfen und sonst im Abfall landen würden. Neben Vierbeinern profitiere beim Erlinsbacher Volg also auch die Kundschaft. (otr)

