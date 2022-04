Neuer Wirt: Das Restaurant zur Kapelle in Trimbach öffnet wieder

Gastronomie Zwei Jahre lang blieben die Teller leer – jetzt öffnet das Restaurant zur Kapelle in Trimbach wieder Das Trimbacher Traditionsgasthaus hat einen neuen Wirt gefunden – oder umgekehrt. Ridha Baccouch ist kein Unbekannter und möchte das Restaurant wieder zum Treffpunkt der Trimbacherinnen und Trimbacher machen. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Ridha Baccouch ist der neue Wirt: Nach zwei Jahren öffnet das Restaurant zur Kapelle in Trimbach wieder. Bruno Kissling

Zwei Jahre lang waren die Türen des Restaurants zur Kapelle in Trimbach an der Baslerstrasse 88 zu. Doch an Ostern wurden wieder die ersten Gäste bewirtet. Ganz offiziell geht das Restaurant Ende April wieder auf. Ridha Baccouch ist der neue Wirt des «Chäppeli».

«Es ist gut angelaufen; ich bin positiv überrascht», sagt Wirt Baccouch. Künftig sollen Sitzungen, Hochzeiten, Firmungen oder Traueressen wieder möglich sein. «Die Trimbacher hängen an diesem Haus», meint der neue Wirt weiter. Das Restaurant zur Kapelle soll zum Treffpunkt der Trimbacherinnen und Trimbacher werden. «So, wie es früher war», sagt der Gastronom.

Was Baccouch an seinem Beruf besonders schätzt? Die Gespräche und der Kontakt zu den Gästen. Ihnen will er seine Liebe zum Beruf vermitteln. Sie sollen sich wohlfühlen und zufrieden sein. Und sich über eine flexible Speisekarte freuen dürfen.

«Chäppeli» ist in der Bevölkerung verankert

Auch Martin Bühler, Gemeindepräsident Trimbachs, zeigt sich auf Anfrage erfreut über die Wiedereröffnung:

«Dass es jetzt wieder aufgeht und die Leute wieder hingehen können, erfreut uns als Gemeinde.»

Das «Chäppeli» sei in der Gemeinde als Restaurant seit Jahren verankert: nicht nur aufgrund der zentralen Lage, sondern auch durch seine Aussensitzfläche. Diese biete insbesondere im Frühling und im Sommer die Möglichkeit, bis in die späten Abendstunden draussen zu sitzen. Und auch die beiden Säle seien wichtig für das Vereinsleben der Trimbacher Bevölkerung, so der Gemeindepräsident.

Bühler hofft, dass das Restaurant nach der zweijährigen Schliessung wieder sein Publikum finden wird. Die Gemeinde werde prüfen, ob man das Restaurant, wie auch andere Trimbacher Geschäfte, in einen öffentlichen Anlass miteinbeziehen könne.

Der Wirt ist auch der Koch

Von Wurstsalat bis zu Cordon Bleu: Seinen Gästen möchte Baccouch gutbürgerliche Schweizer Küche anbieten. Das Zepter in der Küche übernimmt der Wirt gleich selbst. Neben der regulären Speisekarte werde es auch jeweils zwei Tagesmenus geben, verspricht Baccouch.

Auf der Speisekarte des «Chäppeli» steht gutbürgerliche Schweizer Küche. Bruno Kissling

Und wie kam Baccouch zum «Chäppeli»? Jemand habe ihm gesagt, dass das Restaurant zu vermieten sei. Dann habe er sich gleich telefonisch beim Eigentümer der Liegenschaft und Inhaber der Immobilienfirma Lotus AG gemeldet. Neben Baccouch habe es noch fünf weitere Interessierte gegeben. Doch am Ende bekam er die Zusage.

Frischer Anstrich, eine neue Küche und Vorhänge: Bis die Türen des «Chäppeli» wieder öffnen konnten, wurde einiges an Arbeit in die Renovation gesteckt. Die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung hätten gute drei Monate gedauert, meint der Wirt. Aber man sehe langsam das Licht am Ende des Tunnels. Nur noch Kleinigkeiten fehlen, dann ist das Restaurant fertig.

Der neue Wirt ist kein Unbekannter

Ursprünglich kommt der 59-jährige Baccouch aus Tunesien. Dort habe er seine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht. 1982 kam er durch den schweizerischen Hotelier-Fachverein als Praktikant in die Schweiz und arbeitete beim ehemaligen Hotel Schweizerhof in Olten.

1989 hat Baccouch dann die Wirteprüfung im «Sternen» in Matzendorf absolviert. Anschliessend trieb es den Wirt durch die Schweiz: Nach dem Patent zum Geschäftsführer hat er in Luzern und Arosa gearbeitet. «Und dann kehrte ich in die Heimat zurück», sagt er lachend. Fünf Jahre lang wirtete er im Wirtshaus zur Alten Post in Aarburg. Anschliessend war er für sieben Jahre im Campingrestaurant Beizli in Aarburg tätig.

Öffnungszeiten ab Mai: Von Dienstag bis Samstag ist das Restaurant zur Kapelle von 10 bis 23 Uhr geöffnet; am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Montag ist Ruhetag.

