Restaurant Brücke in Niedergösgen mit Neubau und Sommerkonzept

«Wie in den Ferien» Wegen Umbau nicht geschlossen: Das Restaurant Brücke in Niedergösgen wird zur Sommerbeiz Das Restaurant in Niedergösgen wird mit einem Neubau ergänzt. Während der Bauphase will das Wirtepaar neue Konzepte ausprobieren – Gäste sollen direkt an der Aare «einen Abend wie in den Ferien» erleben. Felix Ott 15.05.2022, 05.00 Uhr

Das Wirtepaar, Sahra und Markus Gfeller, nutzt die Gelegenheit des Umbaus für ein neues Konzept. Bruno Kissling

Die Temperaturen werden wärmer, die Abende länger. Ein erfrischender Weisswein sowie köstliche Tapas, in der Natur und nah am Wasser, kämen da gelegen. Das alles gibt es seit vergangenem Donnerstag bei der «Brücke» in Niedergösgen. Denn das Restaurant wird für die kommenden Monate zur Freiluft-Sommerbeiz.

Das Wirtepaar, Sarah und Markus Gfeller, baut die Liegenschaft aufwendig um und ergänzt sie mit einem Neubau. Sie nutzen nun die Gelegenheit, um neue Konzepte auszuprobieren. Mit rund einem Jahr Bauzeit rechnet Markus Gfeller. Der Wirt sagt:

«Wir können nun den Trumpf unseres Gartens ausspielen. Zu geniessen gibt es weiterhin hochstehende Kulinarik, jedoch in lockerer, sommerlicher Art.»

Die Gäste werden nun direkt an der Aare im Garten verpflegt. Bruno Kissling

Da die Bauarbeiten laut und staubig werden können, ist die Sommerbeiz nur abends bedient. Die Gäste seien eingeladen, nach einem «Aareschwumm» oder im Feierabend unkompliziert auf eine Köstlichkeit vorbeizukommen.

Ein Abend wie in den Ferien

Angeboten werden ausgewählte Weine, erfrischende Drinks und frischgezapfte Biere. Dazu eine kleine Auswahl an kreativen Gerichten. Das Angebot sei marktfrisch und wechselnd, so der Wirt. Die Gäste sollen einen Abend wie in den Ferien geniessen; eine Auszeit unter der 110-jährigen Linde, direkt an der Aare.

Ein Zelt schütze vor leichtem Sommerregen. Falls es stürme und stark regne, könne immer noch auf das Restaurant ausgewichen werden, erklärt Gfeller. «Doch wann immer es geht, sollen die Gäste im Garten verpflegt werden.» Im Winter kämen dann wieder die beliebten Iglu-Zelte zum Einsatz.

Ein Zelt schützt die Besucherinnen und Besucher vor leichten Sommerregen. Bruno Kissling

Vorerst jedoch will das Team der «Brücke» Sommerfeeling durchziehen. Am Eröffnungstag vergangenen Donnerstag war es abends immer noch über 20 Grad. Die Nachfrage sei sehr stark, so Gfeller; das ganze erste Wochenende ist die Sommerbeiz gut ausgebucht. Zwar gebe es momentan weniger Gästekapazitäten, der Qualitätsstandard sei aber weiterhin sehr hoch.

Der grosse Vorteil des Restaurants sei die gute Verkehrsanbindung, so Gfeller. Mit der Nähe zum Bahnhof Schönenwerd und einem geplanten Bus-Hub kämen viele Leute beim Nachhauseweg beim Restaurant vorbei.

Zusammenspiel aus Natur, Architektur und Kulinarik

Ein moderner Neubau soll das bestehende Restaurantgebäude ergänzen. Schneider & Schneider Architekten AG

Der Neubau soll im Sommer 2023 eröffnet werden. Gfeller ist guten Mutes, dass etwas Wundervolles entsteht. Im neuen Restaurant können künftig alle vier Jahreszeiten nah an der Aare erlebt werden. In den Sommermonaten beginnt der Rückbau, so der Wirt. Anschliessend wird das bestehende Gebäude mit einem modernen Holzbau ergänzt, entworfen von der Schneider & Schneider Architekten AG. Gfeller sagt:

«Es wird nicht mehr Platz, aber mehr Effizienz geben.»

Im überhohen Speisesaal können künftig 50 Gäste verweilen, heisst es im Projektbeschrieb des Architekturbüros. Die Ausstattung sei flexibel angelegt, um sowohl Restaurantbetrieb als auch Bankettformationen zu ermöglichen.

Bisher musste das Servicepersonal viele Wege zurücklegen, erklärt Gfeller. Da sich Küche und Gästeraum künftig auf der gleichen Ebene befinden, werde der Service deutlich einfacher. Zudem sei der Neubau komplett barrierefrei, was bisher nicht der Fall war, erklärt Gfeller. Mit neuer Heizungs-, Lüftungs- und Küchenanlagen werde das Restaurant zudem ökologisch verbessert.

