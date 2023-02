Führungswechsel im Restaurant Studhuus in Obergösgen

Gastronomie «Apericena» und eine Vinothek unter dem Dach: Das Restaurant Studhuus in Obergösgen wird bald von neuer Hand geführt – vieles bleibt dabei beim Alten Das moderne Lokal beim Dorfeingang zieht die Blicke auf sich. Nun erlebt das Haus einen Führungswechsel, in der Küche bleiben dieselben Hände am Werk. Das neue Wirtepaar hält an Bewährtem fest – und setzt dennoch Akzente. Noël Binetti Jetzt kommentieren 22.02.2023, 12.00 Uhr

Wenn ein Apéro, der irgendwann mal um die Mittagszeit begonnen hat, sich über Stunden hinzieht und zu einem ausgewachsenen Mahl bis in den Abend auswächst, die gereichten Speisen immer üppiger werden, hat das im italienischsprachigen Raum einen Namen: «Apericena». Dieser Begriff ist Teil des Gastrokonzepts von Anika und Balz Holenstein. Ab März lädt das Wirtepaar im Restaurant Studhuus in Obergösgen zu Tisch.

Die bisherigen Gastgeber Samuel Rindisbacher und Margrit Kohler (links), Küchenchef Christoph Moor und das neue Wirtepaar Anika und Balz Holenstein: Ab März steht das «Studhuus» unter neuer Leitung, vieles bleibt aber beim Alten. Bruno Kissling

Besitzer und bisheriger Gastgeber im Gebäude mit markanter Dachform ist Samuel Rindisbacher. Zusammen mit Margrit Kohler bewirtete er hier während knapp vier Jahren Gäste. Zuvor baute Rindisbacher das renovierte und unter Schutz stehende «Studhuus» zu einem Restaurant aus. Das war 2019. Er sagt über die zurückliegenden Jahre: «Angesichts der Pandemie war es aus gastronomischer Sicht keine einfache Zeit. Es war ein Auf und Ab, inklusive Schliessungen.»

Einen Teil habe man etwa mit Kurzarbeit auffangen können, «aber das führte natürlich nicht zum gewünschten Geschäftsgang».

Saisonale Küche, alle drei Monate eine neue Karte, Gäste hauptsächlich aus der nahen Umgebung. Darauf konnten sich Besuchende während der letzten Jahre einstellen – und daran soll sich nichts ändern. Samuel Rindisbacher erklärt: «Wir waren stets in der Region verankert und sind damit gut gefahren.» Und er weist auf eine weitere zentrale Konstante hin, die dem «Studhuus» unter neuer Leitung erhalten bleibt: Küchenchef Christoph Moor. Die drei bewältigten die anfallende Arbeit weitgehend alleine, «wenn grössere Anlässe es erforderten, setzten wir auf Aushilfen».

Eine Limite von rund 20 zu verköstigenden Personen pro Abend und meist reservierte Tische sorgten dafür, dass der Aufwand überschaubar blieb. Warum Rindisbacher und Kohler jetzt ans Aufhören denken? «Margrit ist schon 70 Jahre alt und ich werde es bald», sagt Rindisbacher und lächelt dabei. «Es war klar, dass wir nach einer geeigneten Nachfolge Ausschau halten würden.»

«Ausschwärmen» zu externen Apéros

Diese ist nun in Anika und Balz Holenstein gefunden. Man kennt sich schon eine Weile: Balz Holenstein brachte Samuel Rindisbacher vor Jahren einen Stapel Post vorbei, die irrtümlich an die falsche Adresse geliefert wurde. Jetzt tauschte man sich aus, die Chemie stimmte. Holensteins führten zuletzt das Restaurant auf dem Golfplatz in Stüsslingen. Auch sie sind also bereits in der Region verankert.

Balz, ausgebildeter Koch, wirkte davor während 14 Jahren im Zürcher Zunfthaus zur Saffran und kochte danach im Fürstentum Liechtenstein.

Belassen vieles beim Alten, setzen auf eine erlesene Vinothek im Obergeschoss und wollen das Dreirad-Piaggio mit dem «Apericena»-Schriftzug für Anlässe vermarkten: Balz und Anika Holenstein. Bruno Kissling

«Wir freuen uns jetzt richtig auf den Neuanfang hier», sagen die beiden von sich. Ihr neues Projekt soll «zu etwas Langfristigem» werden. Und auch wenn bei vielem auf Bewährtes gesetzt wird, bringen die beiden einige frische Ideen mit.

Eine davon gründet in der italienischen Ikone auf drei Rädern: das Piaggio-Modell «Ape», italienisch für Biene. «Damit schwärmen wir aus, um Anlässe in der Region kulinarisch aufzuwerten», erklärt Balz Holenstein. Ein Hochzeitsapéro beispielsweise kann also in ländlicher Umgebung Fahrt aufnehmen und anschliessend im «Studhuus» zum gediegenen Gelage gedeihen. «Apericena» eben.

Keine Weine aus Übersee im Angebot

Eine weitere Besonderheit, der Holensteins ein Augenmerk widmen, ist die Vinothek, die im Obergeschoss entstehen soll. «Diese betreiben wir in Zusammenarbeit mit ‹Edvin Weine›, einem Aarauer Weinfachgeschäft», erklärt Balz Holenstein. Und: «Unsere Gäste können oben in der Ausstellung mehr über die Weine von der Karte erfahren. Hat ein Wein am Tisch geschmeckt, kann davon für zu Hause eingekauft werden.»

Bei den Preisen verspricht Holenstein Transparenz: «Für die Konsumation im Restaurant erheben wir für sämtliche Flaschen einen Aufschlag von 30 Franken.»

Neben der Zusammenarbeit mit «Edvin Weine» betreibt Balz Holenstein auch selber Weinimport, in kleinem Rahmen. «Mit einer Handvoll Winzern aus Deutschland habe ich eine Vereinbarung getroffen. Ihre Produkte werden wir hier exklusiv für die Schweiz anbieten.» Alle Weine, die im «Studhuus» zum Verkauf oder zum Genuss vor Ort bereitstehen werden, stammen zudem aus den umliegenden Ländern Europas. «Wir schenken keinen Wein aus Übersee ein.»

Das Gebäude mit prägender Dachform zieht die Blicke beim Ortseingang von Obergösgen auf sich. Bruno Kissling

Auch die Öffnungszeiten des Restaurants werden nicht geändert: Mittwoch bis Samstag steht die Türe ab 17 Uhr offen, am Sonntag ab 11 Uhr. Montag und Dienstag bleibt das «Studhuus» geschlossen. Ausnahmen bilden Anlässe für geschlossene Gesellschaften. Anika Holenstein: «Wir schätzen die Möglichkeit, uns in diesen Ganzjahresbetrieb einbringen zu dürfen und werden an fünf Tagen die Woche mit Freude für unsere Gäste da sein.»

Und kommt es beim Einstand zur grossen Sause? Alle schütteln den Kopf. Samuel Rindisbacher schmunzelt knapp: «Nahtloser Übergang.» Doch dann ergänzt Margrit Kohler doch noch: «Für den 24. Februar haben sich einige unserer langjährigen Gäste angemeldet.» Daraus dürfte sich eine erste «Apericena» entwickeln.