Botanikstreit: Bundesgericht geht nicht auf Beschwerde ein

Vergeblich gelangte Paul Bühler in der Sache um einen Garten beim Lostorfer Weiler Mahren an die höchste Instanz in Lausanne – noch will er nicht aufgeben und eine Zweitmeinung vom Naturschutz einholen.

Noël Binetti Jetzt kommentieren 21.12.2021, 18.00 Uhr