Bei der Raiffeisenbank Niedergösgen-Schönenwerd-Eppenberg arbeiten heute 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Bank weist eine Bilanzsumme von 568 Millionen Franken aus und zählt 4 600 Genossenschafterinnen und Genossenschafter als Mitbesitzer der Bank.

Bei der Raiffeisenbank Däniken-Gretzenbach arbeiten 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese Bank weist eine Bilanzsumme von 318 Millionen Franken aus und zählt 3 100 Genossenschafterinnen und Genossenschafter als Mitbesitzer der Bank.

Beide Raiffeisenbanken haben sich zu wichtigen Finanzdienstleistern in der Region entwickelt und sind Teil der Raiffeisen Gruppe. Diese umfasst 225 genossenschaftlich organisierte Raiffeisenbanken mit 834 Bankstellen. Die rechtlich autonomen Raiffeisenbanken sind in der in St. Gallen domizilierten Raiffeisen Schweiz Genossenschaft zusammengeschlossen. Sie ist mit einer Bilanzsumme von rund 266 Milliarden die drittgrösste Bankengruppe der Schweiz.