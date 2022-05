Deutliches «Ja» zur neuen Raiffeisenbank am Eppenberg

Fusion «Ja» zur neuen Raiffeisenbank am Eppenberg: Genossenschaften segnen Zusammenschluss deutlich ab Die Fusion der beiden Raiffeisenbanken Niedergösgen-Schönenwerd-Eppenberg und Däniken-Gretzenbach erfährt von Genossenschaften eine klare Zustimmung. mgt/otr 13.05.2022, 17.00 Uhr

Raiffeisenbank-Geschäftsstelle in Däniken. Bruno Kissling

«Die beiden Raiffeisenbanken freuen sich, dass ihre Genossenschafterinnen und Genossenschafter dem Fusionsvertrag zur neuen Raiffeisenbank am Eppenberg mit rund 90 Prozent seitens der Raiffeisenbank Niedergösgen-Schönenwerd-Eppenberg und rund 85 Prozent bei der Raiffeisenbank Däniken-Gretzenbach zugestimmt haben», schreibt die Raiffeisenbank am Eppenberg in einer Mitteilung. Sämtliche weiteren Anträge anlässlich der Urabstimmung wurden ebenfalls mit einer Zustimmung von über 90 Prozent angenommen.