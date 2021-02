Obergösgen Objekt für Pferdeliebhaber: Für dieses ungewöhnliche Haus werden neue Besitzer gesucht In Obergösgen ist ein auffallendes Haus zu verkaufen. Noch ist es im Innern aber nicht fertig gebaut. Noël Binetti 24.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Screenshot Website Immobilien Börse AG

Die Gemeinde Obergösgen liegt zwar nicht im wilden Westen sondern im Niederamt. Und in der Ortschaft gibt es auch keinen Saloon mit Flügeltüren. Doch nun ist im Dorf eine Liegenschaft zu verkaufen, die mit ihrem Aussehen und den dazugehörenden Pferdeboxen etwas an die Zeit des Goldrauschs erinnert. Oder zumindest an die Comics von «Lucky Luke»: Lässig lehnt sich der Schatten eines Cowboys an eine Hausecke, ein Fuss angewinkelt und den Hut tief ins Gesicht gezogen. Im Innern, an der Wohnzimmerdecke hängt ein Ventilator, für heisse Tage.

Bei der 2019 erfolgen Renovierung wurde auch an reitenden Besuch gedacht: Links neben dem Hauseingang steht ein Balken aus Holz. An ihm können Pferde angebunden werden, so macht es den Eindruck. Doch was hat es mit dem Haus auf sich und wieso steht es zum Verkauf?

Das Inserat für das blaue Haus mit speziellem Holzfachwerk ist auf einem beliebten Immobilienportal zu finden. Aufgeschaltet wurde es vor wenigen Tagen durch eine Firma aus Luzern. Die «Immobilien Börse AG» hat ihren Hauptsitz in der Zentralschweiz und erbringt laut Firmenverzeichnis hauptsächlich Dienstleistungen rund um den Verkauf, den Erwerb und die Vermarktung von Liegenschaften. Die bei der Firma für das Objekt zuständige diplomierte Immobilienexpertin, reagiert erstaunt auf eine telefonische Anfrage.

Nach einer anfänglichen Beantwortung der Fragen, hat die Firma Immobilienbörse AG ihre Antworten zurückgezogen: Die Besitzer der Liegenschaft konnten innert Frist nicht erreicht werden.

Bilder machen Eindruck von vorzeitigem Baustopp

Mehrere Details weisen darauf hin, dass das Gebäude für Menschen konzipiert wurde, die Pferde halten. Und die für das Haus genaue Pläne hatten: Für die Tiere sind vier Boxen vorhanden, zudem stehen rund 30'000 Quadratmeter Weideland im Pachtvertrag zur Verfügung. Dazu gehört auch ein Schopf.

Viel Licht und viel Holz machen das Innere des Hauses aus. Screenshot Website Immobilien Börse AG Einige Arbeiten wurden noch nicht zu Ende geführt und lassen den neuen Besitzern Raum zur Mitbestimmung. Screenshot Website Immobilien Börse AG Das Gebäude hat einen eigenwilligen Grundriss und macht den Eindruck eines Liebhaberobjekts. Screenshot Website Immobilien Börse AG Laut Inserat verfügt das Haus über 3,5 Zimmer und viel Platz neben dem Haus. Screenshot Website Immobilien Börse AG 2003 wurde das Haus gebaut und 2019 um einen Anbau erweitert. Screenshot Website Immobilien Börse AG

Helle Räume, viel Holz und eine zum Teil überdachte Terrasse machen das Objekt aus. Der neue Anbau besteht aus zwei zusätzlichen Zimmern. Im Erdgeschoss befinden sich die Pferdeboxen, die auch noch zu einem Offenstall erweitert werden könnten. Neben dem Haus gibt es zwei überdachte Parkplätze und weitere zwei im Freien. «Zudem profitiert die Liegenschaft von der ganztägigen Besonnung», ist dem Inserat zu entnehmen. Und: «Der Unterstand im Erdgeschoss kann ebenfalls ausgebaut werden, so dass noch mehr Wohnraum entsteht.»

Knappe Million als Kaufpreis veranschlagt

Thomas Guth, Leiter der Baukommission von Obergösgen, sagt auf Anfrage: «Wenn die Ausnutzungsziffer und die geltenden Bauvorschriften eingehalten werden, kann für allfällige andere Pläne wieder eine Baueingabe stattfinden.»

Der Kaufpreis des Objekts ist mit 965'000 Franken veranschlagt. Die Wohnfläche beträgt 100 und die des Grundstücks 671 Quadratmeter. Verfügbar ist das Haus und einstige Studio ab sofort. Inklusive ein wenig Western-Feeling. Oder hat jemand ganz andere Pläne für das Haus?