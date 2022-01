Nach 25 Jahren Arbeit: Dorfchronik von Stüsslingen ist fertig

Früherer Gemeindeammann 25 Jahre Herzblut: Nun ist die Dorfchronik von Stüsslingen fertig – und nicht nur der Autor ist froh 1996 begann Ernst Käser (92) mit der Aufarbeitung der Geschichte Stüsslingens. Seit Kurzem ist das Buch erhältlich. Eine überraschende Zeitreise bis 5000 Jahre in die Vergangenheit. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ernst Käser in seinem Haus: auf dem Tisch die fertiggestellte Chronik, an der Wand im Hintergrund das Dorfwappen von Stüsslingen. Fabio Baranzini

Ernst Käser ist auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Stüsslingen aufgewachsen und hat eine Ausbildung als Schlosser absolviert. Danach arbeitete er während 40 Jahren in den Werkstätten der SBB in Olten. Man kann also getrost sagen, dass Ernst Käser ein Handwerker durch und durch war. «Obwohl ich gelernter Schlosser bin und keine kaufmännische Ausbildung absolvierte, habe ich sehr gerne geschrieben – schon mein Leben lang», sagt Käser.

Seine Leidenschaft fürs Schreiben, gepaart mit seinem Interesse fürs Historische und fürs Sammeln, sind ideale Voraussetzungen für jemanden, der eine Dorfchronik schreiben möchte. Käser sagt:

«Ich habe schon früher alles auf die Seite gelegt und habe über 30 Ordner nur mit Zeitungsartikeln.»

Und natürlich ist es ein unbezahlbarer Vorteil, wenn man wie Ernst Käser das Dorf, über das man schreiben soll, in- und auswendig kennt. Käser hat nämlich nicht nur sein ganzes Leben in Stüsslingen gewohnt, sondern war auch während 50 Jahren im Vorstand der FDP Ortspartei und engagierte sich von 1964 bis 1989 während 25 Jahren als Gemeindeammann. «Stüsslingen gefällt mir einfach», so seine kurze Antwort auf die Frage, was ihm denn «sein» Dorf bedeute.

Die Gemeinde Stüsslingen in einer Aufnahme von 2012. Bruno Kissling

Froh, das Buch in den Händen zu halten

Als wir Ernst Käser treffen, um mit ihm über sein Projekt «Dorfchronik» zu sprechen, empfängt er uns im Wohnzimmer seines Hauses, das er 1957 direkt neben seinem früheren Elternhaus bauen liess. Ein äusserst passender Ort, denn an der Holzwand direkt hinter dem Wohnzimmertisch prangt gross das Stüsslinger Dorfwappen mit seinen drei Sternen. Auch die Ehrungen von Ernst Käser für seine Engagements im Turnverein und in der Musikgesellschaft hängen an dieser Wand.

Die Dorfchronik hat Käser auf dem Tisch bereitgelegt. Elf Kapitel und über 300 Seiten stark ist das Buch, an dem er 25 Jahre lang gearbeitet hat. «Ich bin froh, dass ich das Projekt noch beenden konnte und das fertige Buch in den Händen halten kann», sagt der 92-Jährige lachend. «Ich habe grosse Freude daran – und mittlerweile gefällt es auch meiner Frau.»

Die ganze Arbeit ehrenamtlich

Das war nicht immer der Fall. Denn Ernst Käser hat in den vergangenen 25 Jahren unzählige Stunden in das Projekt «Dorfchronik» investiert und sass dafür am Computer in seinem Büro im ersten Stock des Hauses. Teilweise zum «Leidwesen» seiner Frau Anna, die «auf Vieles verzichten musste», wie Käser im Vorwort der Chronik selbst schreibt.

Seine Arbeit an der Dorfchronik hat Ernst Käser ehrenamtlich geleistet. Die 500 Franken, die der Gemeinderat 1996 an einer Sitzung für das Projekt gesprochen hatte, hat Ernst Käser nicht gebraucht. «Die Chronik kostet die Gemeinde keinen Franken. Wir haben alle Aufwände über Sponsoren und Gönner decken können», sagt Käser.

Plötzlich tauchen 5000 weitere Jahre auf

Für die Recherche hat Ernst Käser immer wieder das Staatsarchiv und das Gemeindearchiv besucht und in alten Dokumenten gestöbert. Auch von den ortsansässigen Vereinen hat er viele Informationen bekommen, genauso aus verschiedenen Interviews, die er geführt hat. «Die Recherchearbeit war schon sehr aufwändig und war teilweise auch mühsam. Aber es hat sich gelohnt, denn immer wieder wollte es der Zufall, dass wir auf spannende Geschichten und Fakten gestossen sind», sagt Ernst Käser.

So wollte es der Zufall, dass vor knapp zehn Jahren ein Haus in Stüsslingen abgerissen und neu gebaut wurde und bei diesen Arbeiten verzierte Keramikscherben entdeckt wurden. Die anschliessend durchgeführte Notgrabung zeigte: Diese Scherben waren Fragmente von Gefässen aus der Bronzezeit. «Und plötzlich ging unsere Chronik noch 5000 Jahre weiter zurück in die Vergangenheit als eigentlich geplant», erzählt Ernst Käser.

Ein breites Themenspektrum

Aus dieser Anekdote ist der Einstieg in die Dorfchronik entstanden. Es folgen weitere Kapitel, die sich unter anderem mit der Einwohnergemeinde, dem Schulwesen, dem Sport und den Vereinen, der Landwirtschaft, aber auch den Unternehmen und dem Gewerbe befassen.

Es gibt auch ein Kapitel, in dem Persönlichkeiten aus Stüsslingen gewürdigt werden. 18 sind es an der Zahl, die dort aufgeführt werden. Ernst Käser gehört nicht zu ihnen. Obwohl er es mit seinem Engagement für die Gemeinde Stüsslingen mehr als verdient hätte. «Ich wollte das nicht», sagt er und stellt klar:

Erst Käser, Dorfchronist von Stüsslingen und Rohr. Fabio Baranzini

«Ich mache diese Arbeit aus Überzeugung und weil es mir Spass macht. Es geht mir nicht um Aufmerksamkeit oder Anerkennung.»

Zu dieser Haltung passten auch seine Worte bei der Verabschiedung. «Bitte schauen Sie, dass der Text keine Lobhudelei wird.» Wir habens versucht – aber ganz ohne Lob gings nicht.

Die Dorfchronik von Stüsslingen und Rohr kann auf der Gemeindeverwaltung in Stüsslingen gekauft werden. Der Preis beträgt 40 Franken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen