Ein Jahr Ukraine-Krieg: Benefizaktion mit Niederämter Beteiligung

Friedenstauben Spendenaktion: Ein Lostorfer setzt sich gemeinsam mit dem Kapuzinerkloster Solothurn für ukrainische Kinder mit Beeinträchtigungen ein Die Benefizveranstaltung bei Kriegsbeginn gegen die Ukraine im Kapuzinerkloster Solothurn war sehr erfolgreich. 40'000 Franken wurden damals für junge Menschen mit Beeinträchtigung in der Ukraine gespendet. Daran knüpft nun der Lostorfer Präsident des Vereins Parasolka zusammen mit dem Kloster an.

Schulkinder backen im Kapuzinerkloster Friedenstauben. (Archivbild) Bild: Hanspeter Bärtschi

Das Kapuzinerkloster in Solothurn führt seit Jahren diverse Wohltätigkeitsveranstaltungen durch. Unter anderem veranstalteten Selma Dubach und Urs Bucher, die Betriebsleitenden des Kapuzinerklosters Solothurn, nach Kriegsbeginn ein Hefetaubenbacken. Der Erlös wurde zugunsten von Personen in der Ukraine gespendet.

Ein Jahr nach dem Beginn des Ukraine-Krieges greift das Kapuzinerkloster die Hilfsaktion zugunsten des Vereins Parasolka, der vom Lostorfer Andreas Schmid geführt wird, wieder auf. Gebacken wird bereits seit dem 27. Februar.

Die Betroffenheit bleibe spürbar

Urs Bucher, Co-Betriebsleiter des Kapuzinerklosters in Solothurn. Bild: Hansjörg Sahli

Die Betriebsleitenden des Klosters sind positiv überrascht vom bisherigen Verlauf der Aktion. Verschiedene Firmen hätten bereits grössere Bestellungen aufgegeben. Und auch im direkten Gespräch mit Kindern und Eltern lasse sich erkennen, «dass die Betroffenheit auch ein Jahr nach dem Ausbruch des Krieges immer noch spürbar ist», sagt Urs Bucher.

«Die Haltung soll den franziskanischen Geist widerspiegeln», so Bucher. Regungslos zuzuschauen sei keine Option: «Wir mussten etwas machen», so der Winistorfer.

Vorgängeraktion stiess auf grosses Interesse

Vergangenes Jahr war die Aktion erfolgreich: Über 700 Schulkinder, Freiwillige und Personen aus der Ukraine backten Hefetauben, um den Verein Parasolka zu unterstützen. Durch den Verkauf am Markt und Bestellungen von Firmen konnten insgesamt 40’000 Franken gesammelt werden. Diese wurden an den Verein Parasolka und dessen direkt nach Kriegsbeginn gestartete Nothilfe gespendet.

Seit dem Jahr 2007 verbessert der Verein Parasolka die Lebensqualität von Personen mit einer Beeinträchtigung in der Ukraine. Gegründet wurde er aus dem Mutterverein Netzwerk Schweiz-Transkarpatien/Ukraine. Im Jahr 2009 eröffnete der Verein ein Wohnheim für junge Menschen mit einer Beeinträchtigung im Südwesten der Ukraine, in Tjachiv. Ausserdem beteiligt sich der Verein am Aufbau einer Sozialpädagogikausbildung an einer Uni in der Westukraine.

Andreas Schmid vom «Buechehof» ist Präsident des Vereins Parasolka. Bild: Astrid Bossert Meier

Laut Andreas Schmid, dem Vereinspräsidenten, geht es den Menschen im Wohnheim in Tjachiv den Umständen entsprechend gut, da die Region nie von direkten kriegerischen Handlungen betroffen war.

Trotzdem stellen beispielsweise Stromunterbrüche und die Aufnahme von Inlandsflüchtlingen das Wohnheim vor Herausforderungen. Und auch emotional ist die Betroffenheit laut dem Lostorfer spürbar.

Fast alles wie vor einem Jahr

Das Kloster wird anlässlich des Verkaufs den Friedensweg mit Gemälden von Schulkindern, Privaten und Personen aus dem Umfeld der St.-Ursen-Kathedrale wieder aufbauen. Dieser «Weg» entstand während der Aktion im letzten Jahr.

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr werden die Hefetauben am Markt lediglich an einem einzelnen Samstag angeboten. Um trotzdem genügend Menschen auf den Stand aufmerksam zu machen, werden laut Bucher neben Schulkindern «einige bekannte Solothurner Gesichter» am Stand präsent sein.

Die Tauben können am 11. März am Samstagsmarkt in Solothurn gekauft werden. Ausserdem ist es möglich, das Gebackene nach Vorbestellung jeweils am Mittwoch, ab 7.30 Uhr, beim Kloster abzuholen. Bei einer Bestellung ab 20 Stück werden die Friedenstauben in der Region Solothurn zudem kostenlos ausgeliefert.

