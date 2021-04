Freizeit Aus Liebe zum Bündnerland: Ein Däniker holt sich die Rhätische Bahn in den Garten Seit 13 Jahren baut Marcel Lips aus Däniken an seiner Anlage. Einen bestimmten Bahnhof der Rhätischen Bahn hat er selbst massstabgetreu nachgebaut. Lorenz Degen 17.04.2021, 05.00 Uhr

Verbringt viel Zeit in seinem erstaunlichen Garten: Marcel Lips lebt mit seiner Modelleisenbahn eine Passion aus. Bild: Patrick Lüthy

Wer bei Familie Lips zu Besuch kommen möchte, muss sich erst vergewissern, dass kein Zug vor der Haustür durchfährt. Zwar handelt es sich beim unbewachten Bahnübergang nur um eine Gartenbahn, doch die Dampflok G 4/5 108 der Rhätischen Bahn macht sich schnaubend und pfeifend bemerkbar. Und wie in der Realität hat auch hier die Bahn Vorfahrt. Staunend sieht der Besucher, wie die grüne Komposition zischend vor ihm vorbeifährt auf eine Art Hängebrücke, die über die Garage führt, ehe das Gleis wieder festen Boden unter sich erreicht. Eine von mehreren ganz besonderen Konstruktionen dieser Gartenbahn.

Marcel Lips (60), seit 27 Jahren in Däniken wohnhaft, hat mit dem Bau der Anlage vor 13 Jahren begonnen. «Erst habe ich im Massstab H0 geplant und dafür einen Raum im Keller vorgesehen.» H0 ist die gängige Modellbahngrösse, in der etwa die Marke Märklin produziert. Doch dann entwickelte der Chemieingenieur mit seinem Sohn zusammen grosse Freude an der Gartenbahn. Frau und Tochter willigten ein, dass der Garten zum Gleisfeld wird.

«Wir entschieden uns, die Rhätische Bahn zum Vorbild zu nehmen. Das Bündnerland ist meine zweite Heimat.»

Im Video erklärt Marcel Lips, wie er auf die Rhätische Bahn gekommen ist. Dazu gibts Eindrücke von der Anlage:

Video: Patrick Lüthy

Die Arbeit begann auf dem Papier. Steigungen wurden berechnet, Radien eingezeichnet und die Position von Bahnhöfen festgelegt. Dann wurde gebaut. «Wir mussten zwei Löcher in den Beton bohren, damit die Züge vom Keller aus ins Freie fahren können.» Nun ist fast der gesamte Garten eine modellierte Landschaft mit Bergen, Tunnels und Viadukten. Kunstrasen dient als Unterlage und sorgt für einen optisch perfekten Eindruck. Der Glacier-Express, noble Pullmanwagen mit dem braunen Krokodil und Güterzüge rollen über die insgesamt etwa 400 Meter Schienen.

Modellbahn soll kein Touristenmagnet werden

Besucher sind bei Lips willkommen, allerdings nicht in grossen Massen. Wo sich seine Anlage genau befindet, möchte er nicht in der Zeitung lesen. Einerseits um keine Vandalen einzuladen, andererseits sucht er auch nicht die Öffentlichkeit.

«Ich möchte keinen Tourismus hier aufziehen.»

So veranstaltet er auch keine Tage des «offenen Gartens» oder dergleichen. «Wer sich dafür interessiert, darf sich die Anlage aber gerne anschauen.» Gerade verfolgt ein Kind aus der Nachbarschaft gebannt dem Dampfzug, der in einem Tunnel verschwindet. «Hier im Dorf kennt man mich, das genügt», sagt Lips.

Marcel Lips zeigt seine aufwendig und liebevoll gestaltete Bahnanlage:

Ungebetene Besucher sind Katzen. Damit sie sich nicht die Tunnels als Wohnhöhle aussuchen, hat Lips extra verschliessbare Tore konstruiert. Über Knopfdruck lässt sich so der Tunnel zumachen. Die Idee dazu kam Lips aber erst nach der Betriebsaufnahme:

«Eine Katze gelangte am Anfang bis ins Haus hinein und hat geruchsintensive Spuren hinterlassen. Das musste ich sofort abstellen.»

Die Züge werden über Nacht im Haus remisiert. «Ich möchte zum Material grösstmögliche Sorge tragen.» Daher fährt er auch nur bei schönem Wetter und kaum im Winter. Die Gleise bleiben aber das ganze Jahr über liegen. Eine Bernina-Schneeschleuder würde bereitstehen, um die Gleise freizuräumen. Doch oftmals ist unser Schnee hier im Niederamt zu schwer für das kleine Gerät. Es müsste wirklich feiner Pulverschnee sein, damit das Schwungrad die weisse Masse wegschleudern könnte.»

Zur Anlage gehören auch mehrere Gebäude. Den Bahnhof von Pontresina hat Lips selber gebaut. «Ich liess mir die Pläne von der Rhätischen Bahn kommen und passte die Masse entsprechend an.» Im Verhältnis 1:22 ½ steht der prächtige Hauptbahnhof im hinteren Teil der Anlage. Eine Station in Holzbauweise, wie sie im Prättigau vorkommt, befindet sich vor dem Sitzplatz.

Als nächstes ist eine Zahnradstrecke geplant

Im Moment steuert Lips die Züge manuell. Eine Steuerung würde es ermöglichen, bis zu sechs Züge gleichzeitig fahren zu lassen. Der Einbau der Sicherungselektronik auf der Anlage ist eines von mehreren Vorhaben, mit dem sich Lips beschäftigt. Dann ist da noch die Rabatte zum Nachbargrundstück, die noch mit Naturrasen belegt ist. Doch hier hat Lips auch bereits Pläne: «Das wird meine Zahnradstrecke.» Auf einer Steilrampe soll eine Zahnstange verlegt werden, damit der Glacier-Express wie in Echt von einer Zahnradlokomotive gezogen werden kann. Wann es soweit sein wird, weiss Lips noch nicht.

«Leider hat das Wochenende nicht fünf, sondern nur zwei Tage»,

meint er lachend.