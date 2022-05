100 Jahr-Jubiläum Trotz Kita, Spitex und Mitgliederschwund: Die Lostorfer Frauengemeinschaft sieht für sich auch in Zukunft eine wichtige Rolle Die Frauengemeinschaft Lostorf wird 100 Jahre alt – ein Gespräch mit Präsidentin Käthi Haueter und Aktuarin Monika Renggli über alte Zeiten und darüber, worin die Dienste des Vereins dereinst bestehen könnten. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Die Frauengemeinschaft Lostorf wird 100 Jahre alt: Präsidentin Käthi Haueter (links) und Aktuarin Monika Renggli. Fabio Baranzini

Käthi Haueter ist seit 22 Jahren Mitglied der Frauengemeinschaft Lostorf. Damit hat sie fast einen Viertel der gesamten Vereinsgeschichte miterlebt und in den letzten zwölf Jahren als Präsidentin auch aktiv mitgestaltet. Sie kennt praktisch alle der 106 Frauen, die Mitglied im Verein sind.

Und da unter diesen 106 Mitgliedern auch viele sind, die schon viel länger in der Frauengemeinschaft Lostorf sind als Käthi Haueter, weiss sie aus Erzählungen auch Bescheid über die Anfangszeiten:

Käthi Haueter, Präsidentin des Vereins. Fabio Baranzini

«Früher war der katholische Frauen- und Mütterverein – so hiess unsere Frauengemeinschaft damals – die einzige Möglichkeit für Frauen, in der Gemeinde etwas zu unternehmen.»

Und: «Im Verein wurden sie mit Kursen und Weiterbildung gefördert und unterstützt. Die Unterstützung konnte aber auch ganz praktischer Natur sein. Diejenigen, die Hilfe im Haushalt oder bei der Kinderbetreuung brauchten, wurden von den anderen Mitgliedern unterstützt.»

Konfession und Partei spielen keine Rolle mehr

Über die Jahre hat sich das mehr und mehr verändert. Die Unterstützung im Haushalt übernehmen heute professionelle Haushaltshilfen, um die Betreuung der Kinder kümmern sich die Kitas und um die Pflege der Bedürftigen die Spitex. Für die Frauengemeinschaft bleibt da nicht mehr viel übrig.

«Heute machen wir vor allem noch Krankenbesuche bei unseren älteren Mitgliedern, bringen uns aktiv ins Pfarreileben der katholischen Kirche Lostorf ein und organisieren verschiedene gesellige Anlässe», sagt Monika Renggli, die seit acht Jahren Aktuarin des Vereins ist.

Nicht nur die Aktivitäten der Frauengemeinschaft haben sich verändert, sondern auch die Aufnahmebedingungen. «Früher war klar: Unsere Mitglieder mussten zwingend der katholischen Kirche angehören und Mitglied der CVP sein. Ansonsten hatten sie keine Chance, aufgenommen zu werden», sagt Käthi Haueter. «Das sieht heute natürlich ganz anders aus. Weder Partei noch Konfession spielen eine Rolle, auch wenn wir im Kern natürlich immer noch ein christlicher Verein sind.»

Schwierig, Nachwuchs zu finden

Als Käthi Haueter vor 22 Jahren zur Frauengemeinschaft stiess, gehörten noch gut 160 Frauen dem Verein an. Heute sind es 106, Tendenz sinkend. Monika Renggli sagt:

Monika Renggli, Aktuarin der Frauengemeinschaft Lostorf. Fabio Baranzini

«Wir sind überaltert. Drei Viertel unserer Mitglieder sind über 80 Jahre alt und wir finden keine jungen Frauen mehr, die Teil unseres Vereins werden wollen.»

Sie führt diese Tatsache auf eine gesellschaftliche Entwicklung zurück. «Die Frauen von heute sind viel selbstständiger und mobiler. Auch wenn sie Kinder haben, gehen sie zur Arbeit, machen Sport oder haben andere Hobbys. Da bleibt keine Zeit mehr für einen Verein wie unsere Frauengemeinschaft.»

Angesichts dieser Entwicklung stellt sich zwangsläufig die Frage: Braucht es denn die Frauengemeinschaft Lostorf überhaupt noch? Käthi Haueter ist sich sicher: «Unseren Verein braucht es noch. Klar: Im Moment geht es uns allen in der Schweiz sehr gut. Aber wir haben keine Ahnung, wie lange das noch so weitergeht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es uns in Zukunft wieder mehr braucht. Unsere Werte, unser Rückhalt und unsere gegenseitige Unterstützung können in Zukunft wieder viel wichtiger werden.»

Eine Fusion ist nicht ausgeschlossen

Also heisst es für die Frauengemeinschaft Lostorf: Durchhalten und Synergien nutzen. Käthi Haueter tauscht sich regelmässig mit den Präsidentinnen der Frauengemeinschaften aus Ober- und Niedergösgen, Stüsslingen und Winznau aus. Denn auch die haben mit denselben Problemen zu kämpfen.

«Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir künftig gewisse Anlässe gemeinsam organisieren oder gar fusionieren», so Käthi Haueter. Bevor es aber soweit ist, feiert die Frauengemeinschaft Lostorf ihr 100-jähriges Bestehen. Monatlich findet ein besonderer Anlass statt. Die beiden Höhepunkte sind der Fest-Gottesdienst am 26. Juni und der Sommerabend mit Musik am 13. Juli.

