Firmenübergabe Frischer Wind in Schönenwerd: Eltern übergeben ihr Unternehmen an nächste Generation Die trafopower AG in Schönenwerd geht in neue Hände über. Mehrere Angebote für eine Übernahme hat der Firmengründer abgelehnt. Hans Peter Schläfli 08.07.2021, 05.00 Uhr

Die junge Generation übernimmt: Tochter Chiara, Mutter Daniela, Tochter BIanca und Vater Röbi Gilgen, rechts Roland Voramwald. Hans Peter Schläfli

Es ist gar noch nicht so lange her: 2004 gründeten das Ehepaar Daniela und Röbi – nicht Robert, wie er selber sagt – Gilgen in Schönenwerd die trafopower AG. Nun sei es an der Zeit, den Familienbetrieb an die Töchter zu übergeben.