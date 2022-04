Firmenarchiv Das Seilziehen um den Nachlass von Bally geht in die nächste Runde: Jetzt trifft sich der Regierungsrat mit der Konzernspitze Wie ein Schatz, der schon lange unter Tage schlummert: Um den riesigen Nachlass der einst in Sachen Mode einflussreichen Marke Bally bemühen sich verschiedene Interessengruppen. Nun kommt es zu einem Treffen in Solothurn. Noël Binetti Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Die Ausstellung des Bally-Schuhmuseums wird ins Tessin verlegt: Doch was passiert mit allen anderen Nachlässen aus der langjährigen Firmengeschichte? (Archivbild) Bruno Kissling

«Jahrzehntelang lebten Schönenwerd und seine Umgebung nach dem Rhythmus der Bally-Fabriksirene.» Mit diesem Worten ruft die Ballyana-Stiftung auf ihrer Website die Vergangenheit in Erinnerung und spannt den Bogen zum Heute mit dem darauffolgenden Satz gleich selbst: «Das ist Geschichte.» Während die Stiftung sich hier dennoch für den lokalen Erhalt der Bally-Industriegeschichte einsetzt, verfolgt der moderne Modekonzern andere Ziele.

Bally hat Projekte im Tessin am Laufen; so wird das Schuhmuseum von Schönenwerd nach Lugano verlegt. Zudem entsteht in Zusammenarbeit mit der Università della Svizzera Italiana derzeit ein digitalisiertes Archiv der Marke Bally. Gegen 2000 Artefakte aus dem Firmenarchiv wurden bereits erfasst. So dienen sie Entwicklerinnen und Designern beim Erforschen der umfangreichen Bestände.

Form der Zusammenarbeit noch unklar

Während die Gemeinde Schönenwerd lange nichts wusste von den Umsiedlungsplänen in den südlichen Teil des Landes, liessen zuletzt die Ballyana-Stiftung als auch der Kanton Solothurn und die Gemeinde unisono verlauten: Es finden Gespräche statt, weitere Informationen folgen.

Ihr erklärtes Ziel ist es, den immensen Fundus an Gegenständen und gesammelten Objekten in Schönenwerd zu erhalten. Die Rede ist allein von 30'000 Paar Schuhen. Ein Teil davon soll für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. In welcher Form ist noch unklar. Zuerst müssen mit Bally offene Fragen der Zusammenarbeit geklärt werden.

Eine Weile blieb es ruhig. Jetzt häufen sich die Zeichen, dass im Hintergrund alle Hebel in Gang gesetzt werden, um einen Teil des Erbes von Bally vor dem Abzug aus der Region und der Geburtsstätte Ballys zu retten. Dies zeigen Recherchen dieser Zeitung. Oder wie es eine mit den Verhandlungsdetails bekannte Person formuliert: «Es laufen Gespräche bis ganz nach oben.»

Fabrik-Showroom von Bally in Schönenwerd, 1951. Bally Schuhfabriken AG

Mit ganz oben dürfte die kantonale Verwaltung gemeint sein. Und auf Anfrage bestätigt Eva Inversini, die Chefin des Solothurner Amts für Kultur und Sport: «Von Seiten Kanton erachten wir den Erhalt des Kulturerbes von Bally am historischen Standort in Schönenwerd als wichtig.» Der Kanton wolle sich deshalb dafür engagieren. «Seit letztem Spätsommer stehen wir in engem Kontakt mit Ballyana und der Gemeinde Schönenwerd.»

Der Solothurner Regierungsrat habe das Management von Bally zu einem persönlichen Austausch eingeladen, um die Möglichkeiten einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zu besprechen. Inversini:

«Wir sind derzeit daran, einen Termin zu vereinbaren. In absehbarer Zeit werden Gespräche geführt werden – im Moment können daher noch keine Angaben zum Inhalt der Gespräche gemacht werden.»

Mittlerweile stehe der Termin: Am 16. Mai treffe sich die Konzernleitung mit Landammann Remo Ankli in Solothurn, heisst es von Seiten Bally. Der Kanton will diesen Termin weder bestätigen noch dementieren; noch sei er nicht definitiv. Der Kanton wird aber sein Interesse geltend machen, das bedeutendste Stück Niederämter Industriegeschichte vor Ort bewahren zu können. Doch wie weit wird Bally auf diesen Wunsch eingehen?

Martin Hellrich, Medienverantwortlicher von Bally in der Schweiz, sagt auf Anfrage:

«Bei den Gesprächen wird es darum gehen, wie man den Namen Bally weiterhin im Kanton Solothurn würdigen kann.»

Mehr könne dazu im Moment nicht gesagt werden. Er kann sich aber vorstellen, dass es in Richtung einer Ausstellung gehe. Das grosse Archiv von Gegenständen solle so oder so weiterhin in Schönenwerd verbleiben, wie Hellrich bekräftigt. Vermutungen, dass Bally Urheberrechte und alte Entwürfe vor einem öffentlichwerden schützen möchte, bestätigt der Medienverantwortliche nicht.

Eine Annäherung zwei gegensätzlicher Parteien

Philipp Abegg, Stiftungsratspräsident von Ballyana, spricht ebenso von einer «engen Zusammenarbeit». Auf Anfrage erklärt er: «Die Angelegenheit hat eine politische Tragweite.» Er betont, der Konzern Bally habe ein legitimes Interesse am Firmenarchiv. «Doch diese Sammlung ist enorm gross, man könnte damit mehrere Museen füllen.»

Und eben: auch Schönenwerd hat ein Interesse an dieser Sammlung. Bis jetzt hätten Gespräche auf tiefer Ebene stattgefunden, nun gehe es in eine neue Runde. Auch damit dürfte der Besuch Ballys in Solothurn gemeint sein.

Philipp Abegg, Stiftungspräsident der Ballyana-Stiftung (Archivbild). Denise Donatsch

Abegg verweist auf die langjährige Tätigkeit der Stiftung: «Ballyana ist seit 20 Jahren in dieser Thematik unterwegs.» Die Stiftung wurde gegründet, weil Bally immer weniger lokal verwurzelt war. «Heute gibt es ein starkes Netzwerk und die Menschen, die hier mitwirken, sind alle sehr für die Sache engagiert.»

Welche Rolle wird Geld in den Verhandlungen spielen? Darauf sagt Abegg: «Geld ist im Moment kein Thema. Es geht um die Frage, wie man die Sammlung in Zukunft gemeinschaftlich bewahren kann.» Daran habe die Öffentlichkeit grosses Interesse. Und er ergänzt:

«Wir haben Zeit. Meine Erfahrung zeigt, dass mit genug Zeit, mit guten Leuten und einem guten Projekt auch gute Lösungen erreicht werden.»

Es ist offensichtlich, dass in den Verhandlungen zwei Welten aufeinandertreffen: Auf der einen Seite mit der Geschichte von Bally vertraute Leute, die sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigen und sich auch mit Schönenwerd verbunden fühlen. Auf der Verhandlungsseite gegenüber befindet sich ein globaler Konzern. Es sind Leute, die international denken. Nicht zuletzt dürften sprachliche Barrieren zu überwinden sein.

Der noch unbestätigte Termin in Solothurn zeigt, dass sich der Kanton der Tragweite der Angelegenheit bewusst ist. Welchen Erfolg das Gespräch allenfalls zeitigt, wird sich weisen.

