Veranstaltungen im Niederamt kehren wieder zurück

Festlicher Sommer Dorfmäret, Chilbi, Jugendfest und Co.: Auch im Niederamt kehrt dieses Jahr das Leben zurück Nach Aufhebung der Massnahmen stecken Veranstaltende diverser Events mitten in der Vorbereitung – mit optimistischem Blick in das Post-Corona-Jahr. Wir haben sie zum Stand der Planungen befragt. Lavinia Scioli und Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 23.02.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Juli 2019 fand zum ersten Mal der Munimattschwinget in Obergösgen statt. Heuer ist es wieder so weit. Hans Peter Schläfli (Archiv)

Nachdem auch im Niederamt in den vergangenen zwei Jahren unzählige Feste verschoben oder gar abgesagt wurden, wird für Veranstaltende das Licht am Ende des Tunnels sichtbar.

Weil einige Anlässe in einem gewissen Turnus stattfinden und sich nicht alle vom Virus den Rhythmus diktieren lassen wollten, warten einzelne Kulturschaffende mit ihrem Programm ein weiteres Jahr auf. Die Erlinsbacher Bühne beispielsweise wird ihr geplantes Theaterstück erst 2023 zur Aufführung bringen – trotz Aufhebung der Massnahmen.

Viele andere kuratieren gerade ihre Projekte, treffen sich zu Sitzungen und geben bald schon die Programmhefte in den Druck. Eine Übersicht.

Seit 2019 wird auf der Munimatte in Obergösgen geschwungen. Zuvor wurde dieser Wettkampf ob Dulliken ausgetragen. Die zweite Ausgabe des Munimattschwingets soll heuer wieder über die Sägemehlringe gehen. Geplant war das zweite Obergösger Schwingfest bereits im Jahr 2020. Bekanntermassen wurde die Schwinget dann aber um ein Jahr verschoben. Aufgrund der verhängten Massnahmen konnte das Fest im Ersatzjahr wiederum nicht stattfinden.

Der ursprüngliche Anlass wäre gleichzeitig die Feier des 100-jährigen Bestehens des Schwingklubs Olten-Gösgen gewesen. Auf Anfrage sagt Fredi Köbeli, Medienverantwortlicher des Schwingklubs Olten-Gösgen, dass die Jubiläumsfeier diesen Sommer nicht nachgeholt werde.

So könnte der diesjährige Aufbau des Munimattschwingets wieder aussehen. Bruno Kissling (Archiv)

Eines steht in Obergösgen fest: Der Munimattschwinget soll am 3. Juni dieses Jahres über die Bühne aus Sägemehl gehen. Wie bereits am letzten Schwingfest werde es wieder zwei Lebendpreise, vermutlich «Munis», zu gewinnen geben. Derweil seien auch bereits die beiden Gastklubs, die Schwingersektion Giswil und der Entlebucher Schwingerverband, eingeladen worden. Das Team des Organisationskomitees bleibe, analog 2019, unverändert bestehen. Köbeli ist zuversichtlich:

«Das Organisationskomitee steht. Wir haben im Sinn, das Schwingfest durchzuführen.»

Weiterführende Informationen gibt es laut Köbeli derzeit nicht. Auch die definitive Planung sei noch nicht spruchreif für die breite Bevölkerung. Eine Sitzung des OK werde im März einberufen. «Dann wissen wir mehr», sagt der Medienverantwortliche.

Im Schwingklub Olten-Gösgen bleibe man aber optimistisch. Der Durchführung des Munimattschwingets soll nichts mehr im Weg stehen. Und was wird vom diesjährigen Schwingfest erwartet? Köbeli bekräftigt:

«Wir gehen davon aus, dass es so wird wie vor Corona – wie im Jahr 2019.»

Die früheren Schwingerfeste hätten bislang immer zwischen 1500 und 2000 Zuschauende angesprochen. Wie viele bei der diesjährigen Veranstaltung auf der Munimatte tatsächlich kommen werden, ist noch ungewiss; es kommt auf die Coronalage im Sommer drauf an. Aber: In den Schwingkreisen werde weiterhin ein Fest ohne Einschränkungen und ohne kurzfristigen Absagen oder Änderungen angestrebt. Denn: «Einen Plan B haben wir nicht», sagt Köbeli.

Auch in Schönenwerd sind die Festlichkeiten für den Sommer in Planung. So findet vom 1. bis 2. Juli beispielsweise das traditionelle Jugendfest wieder statt; anschliessend an die Kulturwoche. Die Organisierenden befinden sich «bereits in der Detailplanung», wie der Präsident des Ausschusses für Gemeindefeste, Martin Widmer, im Gespräch mitteilt. Auch das Motto für den Umzug am Samstag steht fest: «So bunt wie Schönenwerd» lautet das Sujet. Widmer zum Fortschritt der Planungsarbeiten:

«Die Band für den Samstagabend sowie die benötigten Partner sind an Bord.»

Es geht also nur noch um Kleinigkeiten. Das Prozedere unterscheide sich nicht gross von den Durchführungen vor Corona. «Wie jedes Jahr haben wir auch für dieses Jugendfest bereits mit dem Planen begonnen», so Widmer.

Ein Umzug ist am Jugendfest Tradition: hier 2018 in Schönenwerd. Markus Müller (Archiv)

Ende Juni, eine Woche vor dem Jugendfest, findet die Kulturwoche bei der Stiftskirche auf dem Bühl statt. «Ab dem 25. oder dem 26. Juni, so genau können wir es noch nicht sagen», erklärt der Präsident der Kulturkommission, Roland Marti, auf Anfrage. Das Tagesprogramm in dieser Woche sei noch nicht spruchreif. Marti erklärt:

«Deswegen ist noch nicht genau klar, an welchem Tag wir mit der Kulturwoche genau starten.»

Die Planung werde eins zu eins von der für das Jahr 2020 übernommen. So wurden also auch die für die Durchführung 2020 angedachten Musikerinnen und Musiker angefragt. Gemäss Marti soll es eine Kulturwoche wie vor Corona geben. Dazu sagt er: «Jeden Tag treten andere Gruppen auf und machen unterschiedliche Musik.»

So soll beispielsweise die Schlagersängerin Sarah-Jane ihren Weg auf die Bühne finden wie auch die Jazzband Mississippi Stompers. Auch die Background-Sängerin von Trauffer, Monika Schär, spielt auf dem Bühl einen Gig. Zwischendurch sei auch eine Comedy-Einlage des Komikers Sergio Sardella aus dem luzernischen Emmenbrücke geplant.

Die Band Out of Time war 2016 an der Kulturwoche in Schönenwerd zu Gast. Verena Fallegger (Archiv)

In vergangenen Jahren machten dem Anlass immer wieder Fussballmeisterschaften Konkurrenz. Da die Weltmeisterschaft dieses Jahr in Katar und deswegen erst im November stattfindet, kommt der Wettkampf der Kulturwoche nicht in die Quere. Marti verspricht:

«Es kollidieren also keine Spiele der Schweizer Nati mit der Kulturwoche.»

Somit sind er und das Organisationsteam guter Dinge, dass sich dieses Jahr einige Leute auf dem Bühl zusammenfinden werden. Der Anlass findet gemäss Marti bereits seit 30 Jahren, alle zwei Jahre statt.

Auch in Lostorf kommt im Sommer Feierstimmung auf. Denn die Musikgesellschaft Lostorf führt dieses Jahr ihr Beizlifest wieder wie gewohnt durch. An den zwei Tagen vom 26. und 27. August kann auf dem Festgelände bei gemütlichem Beisammensein geschlemmt und getrunken werden.

Die Musikgesellschaft stecke bereits in den Vorbereitungen für das Fest, wie Markus Jenny, Präsident der Musikgesellschaft, auf Anfrage mitteilt. Er geht davon aus, dass das Fest wieder im «gewohnten Rahmen» stattfindet. Und Jenny ergänzt:

«Das Beizlifest ist eine rund 40-jährige und immer wiederkehrende Tradition.»

Im Vergleich zu anderen Dorffesten sei es in Lostorf üblich, dass nur die Musikgesellschaft das Fest organisiert.

Das Beizlifest erfreut sich in Lostorf über eine lange Tradition, hier in einer Aufnahme von 2015. zvg

Letztes Jahr führte die Musikgesellschaft ein «Beizlifest light» durch – wegen Corona gab es eine abgespecktere Variante. «Da das Beizlifest eine Aussenveranstaltung ist, konnte es trotzdem stattfinden», so Jenny. Lediglich das Angebot wurde verkleinert.

Über die Jahre hat sich der Trimbacher Dorfmäret weiterentwickelt: Begonnen habe alles mit ein paar wenigen Ständen. Heute zählt die mehrtägige Veranstaltung über 100 «Märetstände», wie der Dorfmäret-Website zu entnehmen ist. Marktfahrer würden aus der ganzen Schweiz nach Trimbach finden. Neben einem kulinarischen Angebot gibt es auch «Kunsthandwerker, Gaukler, Glücksspiele und andere Belustigungen», heisst es auf besagter Website weiter.

Interessierte werden jetzt in Freudenstimmung versetzt: Der diesjährige Dorfmäret auf dem Mühlematt-Areal soll nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden. So soll das gemütliche Beisammensein neben zahlreichen Trink- und Essgelegenheiten vom 26. bis zum 28. August über die Bühne gehen.

Für diesem Sommer wird in Trimbach wieder ein Dorfmäret organisiert. Remo Fröhlicher (Archiv)

Auf genauere Fragen wollte die Präsidentin der Trimbacher Dorfmäret-Gesellschaft nicht eingehen. Damit bleibt offen, ob allfällige neue Attraktionen auf dem Programm stehen, ob wegen der aufgezwungenen Veranstaltungspause etwas nachgeholt wird, wann genauere Informationen erfolgen und ob es einen Plan B gibt, sollten wider Erwarten erneut einschränkende Massnahmen eingeführt werden.

Die Walterswiler Rothacker-Chilbi wurde für Besuchende lediglich im Jahr 2020 abgesagt. Wie Mareike Huber, Vorsitzende der Chilbi-Kommission, auf Anfrage mitteilt, habe die Chilbi 2021 unter Einschränkungen stattfinden können. Geplant sei der dreitägige Anlass dieses Jahr zwischen dem 12. und 14. August.

Eine Sitzung der Chilbi-Kommission habe es aber noch nicht gegeben, so Huber. An eine Absage oder Verschiebung werde in Walterswil aber nicht gedacht: «Einen Plan B gibt es derzeit nicht.»

Dieses Jahr soll die Rothacker-Chilbi wieder wie gewohnt stattfinden. Zvg (Archiv)

Wie die Jahre zuvor werden auch diesen Sommer zwischen 300 und 400 Leute erwartet, führt Huber aus. Weitere Informationen werden anderthalb Monate vor dem geplanten Anlass veröffentlicht. Huber: «Zwei bis drei Wochen vorher wird dann noch ein Flyer in die Haushalte verteilt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen