Sommerferien 21 Dinge, die man im Niederamt erleben sollte - noch bevor es Herbst wird Eigentlich ist jetzt Wegfahren angesagt. Doch auch um die Ecke lässt sich (vielleicht) noch Unbekanntes entdecken - eine unvollständige Liste. Noël Binetti 17.07.2021, 05.00 Uhr

Nicht alle wollen diesen Sommer nach Rimini oder an die Costa Brava reisen, oder auf eine griechische Insel. Das macht nichts; wir haben eine Liste mit Dingen erstellt, die sich im Niederamt zu bequem Fuss oder mit dem Bike entdecken lassen:

Unser täglich Strom

...einen kostenlosen dreistündigen Werkbesuch im Kernkraftwerk Däniken gemacht haben, weil man nirgends so eindrücklich sieht, was nötig ist, um unser täglich Strom zu produzieren.

Muskelkraft einsetzen

...die vier überregionalen Velorouten, die das Niederamt tangieren, abradeln (3, 5, 8 und 112). So wird das Niederamt in die Pedale tretend und roten Wegtafeln folgend verlassen und man gelangt beispielsweise nach Luzern oder Zürich. Wer es streng mag, nimmt die Route Nr. 112 von Trimbach nach Liestal.

Landhausidylle erfahren

…in Rita Buchers Bed & Breakfast in Stüsslingen übernachtet haben. «Rita’s Spycherly» erwartet die Besucher (4 Schlafplätze) mit «Landhausidylle pur». Das auf zwei Etagen eingerichtete Hüsli mit eigener Kochnische verspricht «zauberhafte Abendstimmung» auf dem gedeckten Balkon, mitten im Grünen.

Den Blick in die Ferne richten

…den Wisenbergturm erklimmen. Zwar muss man dazu bei Wisen die grüne Grenze nach Basel Landschaft queren, doch die Aussicht ist top.

Zertifikatfrei flanieren

…den Engelberg zu Fuss oder mit dem Bike überqueren und anschliessend (bei guter Witterung) der Terrasse des Gasthofs Eberg einen Besuch abstatten.

Das Schwimmduell gewinnen

…sich im Freibad in Schönenwerd von der Wanderung über den Engelberg abkühlen und erholen. Für Sportliche: sich im Schwimmbecken ein Duell über 50 Meter liefern.

Schlafen mit Aussicht

…sich in der Hupp Lodge in Wisen über die Grenze des Alltags wagen, zur Aussicht auf die Alpenkette Brunchen, bei pfeifendem Wind in einem «stilvollen Kokon» übernachten und am nächsten Tag ausgeruht den Weg zu einer weiteren Niederämter Attraktion in Angriff nehmen.

Schlechtwetterprogramm



Alles rund um Zündhölzer: im Museum in Schönenwerd Hansruedi Aeschbacher

…an einem verregneten Sonntag das Zündholzmuseum im in Schönenwerd besucht werden (hat nur am 1. und 3. Sonntag im Monat geöffnet). Hier gibt es die letzten Zeugen des einst blühenden Zündholzgewerbes zu entdecken, vom ehemaligen Handwerk bis zur maschinellen Grossproduktion. Zudem gibts stets eine wechselnde Ausstellung. Im Moment stehen Dampfmaschinen im Fokus.

Schönwetterprogramm

…an einem schönen Sonntag das Schloss Wartenfels zu Lostorf besuchen. Von hier ist der Blick über die Ländereien erhaben. Zudem verspricht der französische Barockgarten Lauschigkeit vom feinsten: Von einem «harmonischen Blütenmeer» ist auf der Website gar die Rede.

Eine neue Sportart lernen

…ein Schnupperkurs auf der Golfanlage Heidental in Stüsslingen absolvieren. Wenn einem der Sport zusagt, erlangt man in der Folge beim intensiven Training unter Anleitung eines Pros rasch Platzreife – Talent vorausgesetzt.

Auf den Spuren des Mittelalters wandeln

...die Ruine Frohburg besuchen, die zu den grössten mittelalterlichen Burgruinen im Jura gehört und einen schönen Abend bei der Grillstelle verbringen.

Einen Abend unter Gourmets verbringen

...sich mal etwas gönnen und in einem der ausgezeichneten Gastrobetriebe im Niederamt einkehren: Die «Traube» in Trimbach (17 Gault-Millau-Punkte), die «Brücke» in Niedergösgen (15 Punkte), «Hotel Storchen» in Schönenwerd oder das «Kreuz» in Obergösgen (beide 14 Punkte).

Gehend etwas über die Eisenbahn lernen

…den Bahnlehrpfad von Trimbach begehen. 10 Stationen entlang der alten Eisenbahnlinie Olten-Basel (das heutige Läufelfingerli) erzählen die Geschichte von der Postkutsche zur Eisenbahn, vom Bau des Eisenbahntunnels, von der Tunnelkatastrophe 1857 und wie wichtig dieser Durchstich in der Schweiz damals war.

Ein Spektakel geniessen

…die Schlossspiele erlebt haben. Warum nicht in diesem Jahr, wenn das Spektakel zum 10. Mal stattfindet und sich die Aufführung mit den Rechten der Frau befasst. Die Premiere von «Lysistrata» ist auf den 12. August angesetzt.

Die Natur bestaunen

…einen Abstecher in die ehemalige Gipsgrube Kienberg unternehmen. Denn dieses Naturschutzgebiet von Pro Natura zählt seit 2010 zum nationalen Inventar der Trockenwiesen und -weiden. Zahlreiche seltene wärme- und sonnenliebende Pflanzen und Tierarten besiedeln das einzigartige Gebiet. Neben Eidechsen und Schmetterlingen lebt hier auch eine Herde Pro-Specie-Rara-Ziegen. Zudem gewährt einem der Besuch Einblicke in die Geschichte des Gipsabbaus.

Sich in Survival versuchen

…sich eine Nacht lang, ausgerüstet mit Schlafsack, Proviant und Taschenlampe, durchs Unterholz der Wälder bei Rohr schlagen. Dank Feuerschein und mitgebrachtem Schlummertrunk ist ein unvergessliches Abenteuer garantiert. Wichtig: Das Handy bleibt zuhause.

Fremdjoggen gehen

…einmal eine noch unbekannte Runde joggen. Der Vitaparcours in Starrkirch-Wil hat eine Länge von 2,3 Kilometer. Die Steigung beträgt 50 Höhenmeter. Der Start befindet sich beim Waldfestplatz in Wil, die Route verläuft durch den Wald.

Herzige Tierli besuchen

Bruno Kissling

…den Wildpark Mühletäli besuchen. Denn wer nicht in exotische Länder reisen will um dort bei einer Safari wilde Tiere zu beobachten, erhält hier die Gelegenheit, Zwerg- und Pfauenziegen, dem Walliser Landschaf oder Waschbären bei ihrem täglichen Treiben zuzugucken. Und auch das Damhirsch-Geweih ist ganz schön imposant.

Das Gesundheitswesen unterstützen

…in den Ferien etwas Gutes tun. Die Vorräte der Blutkonserven in der Schweiz sind klein. Also heisst es Blut spenden, die lokalen Samaritervereine führen dies aber nicht mehr durch. Darum gilt es, den Termin vom 24. August in der Mehrzweckhalle Dulliken wahrzunehmen. Die Möglichkeit zur Blutspende wird vom Schweizerischen Roten Kreuz durchgeführt und bedarf einer vorgängigen Anmeldung.

Kunst erleben

…dem Paul Gugelmann Museum in Schönenwerd einen Besuch abstatten. Denn dort warten auf die Gäste 40 «poetische Maschinen» darauf, bestaunt und vorgeführt zu werden. Die Werke Gugelmanns sind jedes für sich ein Unikat und mit einer «individuellen Geschichte und Bedeutung beseelt».

Dem Dauerregen ein Schnippchen schlagen

wenn nicht gerade Hochwasser ist: in Erlinsbach beim «Schwanennest» von der Brücke springen und sich in der Aare treiben lassen.