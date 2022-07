Fehlende Vereinbarung Besteuerung des Kernkraftwerks KKG: Intransparente Steuerpraxis des Kantons stutzt Gemeinde Däniken finanziell die Flügel Die Unsicherheit, wie der Kanton bei der Besteuerung des KKG künftig vorgehen will, bedeutet für die Standortgemeinde rechnerische Unsicherheit. Seit drei Jahren bleibt der Kanton eine Lösung schuldig – in die Karten blicken lässt er sich nicht. Noël Binetti Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Lange war das KKG für die Standortgemeinde Däniken, im Hintergrund, eine verlässliche Quelle von Steuereinnahmen. Doch seit der Kanton dabei seine Praxis geändert hat, ist für die Gemeinde die Planungssicherheit nicht mehr gegeben. (Archivbild) Bruno Kissling

Wenn sich die Gemeinde Däniken an die Finanzplanung der nächsten Jahre macht, steht sie vor grossen Fragezeichen. Lange Zeit waren die Steuereinnahmen des Kernkraftwerks Gösgen KKG eine verlässliche Konstante auf der Einnahmenseite. Seit aber der Kanton Solothurn 2016 in dieser Sache eine Praxisänderung vollzogen hat, sind diese Zeiten vorbei.

Geändert hat damals die steuerliche Veranlagung: Bis 2015 fiel diese jedes Jahr «definitiv» aus. Dann lief Ende 2015 die letzte, zehnjährige Steuervereinbarung zwischen KKG und Kanton Solothurn aus. Seit 2016 erfolgt die Veranlagung des KKGs «provisorisch». Für die Gemeinde bedeutet das Planungsunsicherheit in Finanzdingen.

Damit lässt sich für Däniken buchhalterisch nur bedingt in die Zukunft blicken. Kein ideales Setting also für eine Einwohnergemeinde, die auf einen verlässlichen Finanzplan angewiesen ist.

Kanton lässt Däniken im Regen stehen

Mit der Frage zur Besteuerung von Partnerkraftwerken hat der Kanton Solothurn Erfahrung. Denn er war involviert in ein juristisches Seilziehen der Kantone Solothurn und Wallis darum, wie Wasserkraft im Wallis zu besteuern sei.

2019 entschied das Bundesgericht zugunsten Solothurns. Für den Kanton und die Stadt Olten, wo der Alpiq-Konzern seinen Sitz hat und Gewinne versteuert, bedeutete dieser Entscheid enorme Erleichterung. Die Alpiq-Wasserkraftwerke im Wallis durften weiterhin den Strom zu Gestehungskosten ins Mittelland verkaufen, wo allfälliger Gewinn anfiel. Solothurn profitierte finanziell mitunter also mehr vom Strom aus den Bergen als das Wallis.

Nach dem Entscheid des obersten Gerichts forderte damals der Kanton Solothurn von den Bergkantonen in einer Mitteilung, dass sie «diesen Leitentscheid konsequent umsetzen» und so die Rechtsunsicherheit bei den Betroffenen beheben würden.

Doch heute ist es der Kanton Solothurn, der für Unsicherheiten sorgt: Denn auch nach dem Urteilsspruch von 2019 lässt er die Gemeinde Däniken, die in dieser Sache Klarheit fordert, im Regen stehen; eine verlässliche Regelung der kantonalen Besteuerungspraxis wurde bis heute nicht präsentiert.

Kanton versteckt sich hinter Steuergeheimnis

Zum Thema Besteuerung des KKGs schweigt sich der Kanton aus. Weder die Staatskanzlei noch der zuständige Amtschef, Thomas Fischer, gehen auf wiederholte Fragen dieser Zeitung ein. Fristen lässt der Kanton ungenutzt verstreichen: Antworten werden meist ausweichend geliefert.

Das Steueramt des Kantons Solothurn: versteckt sich hinter dem Steuergeheimnis. (Archivbild) Hanspeter Bärtschi

Schliesslich wird das Steuergeheimnis geltend gemacht. Andreas Kaufmann, Medienbeauftragter bei der Staatskanzlei, schreibt: «Die Fragen stellen die Steuerpraxis für Partnerwerke im nuklearen Bereich in den Fokus und beziehen sich damit im Falle des Kantons Solothurn auf ein einzelnes konkretes Steuersubjekt.» Und:

«Die damit verbundenen Auskünfte sind dem Steuergeheimnis unterworfen. Entsprechend können wir dazu keine Informationen abgeben.»

Dabei geht es um ganz allgemeine Fragen, die mit der konkreten Besteuerung wenig zu tun haben. Beispielsweise lässt der Kanton offen, welche Anstrengungen er seit 2019 unternommen hat, um eine Lösung zu erarbeiten. Auch welche Hürden es dabei zu überwinden gilt, kann oder will der Kanton nicht mitteilen und auch nicht, bis wann betroffene Gemeinden mit einer Lösung rechnen dürfen.

Welchen Rat gibt der Kanton der Gemeinde Däniken, die als Standortgemeinde mit der unstabilen finanziellen Situation hadert? Fehlanzeige, auch darauf gibt es keine Antwort.

Warum wird um die Art der Besteuerung derart ein Geheimnis gemacht? Hat die steuerzahlende Öffentlichkeit nicht ein Recht zu erfahren, wie der Kanton die Steuerpraxis im Zusammenhang mit einem bedeutenden Partnerwerk regelt?

Informationen zur Art und Weise der Besteuerung, Angaben dazu, warum seit drei Jahren keine Lösung zur künftigen Praxis vorliegt und wie lange der für Däniken unbefriedigende Zustand noch andauern soll, könnte der Kanton liefern – ohne damit das KKG in seinem Schutz durch das Steuergeheimnis zu tangieren. Möchte man glauben. Eine Begründung, warum das nicht möglich sein soll, liefert Andreas Kaufmann auf Nachfrage aber nicht.

Gemeindepräsident: «Ball liegt beim Kanton»

Gemeindepräsident Matthias Suter drückt Dänikens Dilemma auf Anfrage so aus:

Gemeindepräsident von Däniken: Matthias Suter. Bruno Kissling

«Wir befinden uns in einer Abhängigkeit. Seit 2016 ist es für uns schwierig, ein verlässliches Budget aufzustellen.»

Einfluss habe die Gemeinde auf diese Fragen keinen. «Wir wünschen uns aber, dass der Kanton handelt und die steuerliche Veranlagung des KKGs regelt, damit wir als Gemeinde wieder über belastbare Zahlen verfügen.»

Einfach sei die aktuelle Praxis nicht und man erachte diese auch nicht als vollkommen: «Es ist ein Parameter, der geklärt werden muss. Doch der Ball dafür liegt beim Kanton», sagt Suter.

Was hat sich aus Sicht der Gemeinde seit dem Paradigmenwechsel 2016 geändert – oder anders gefragt: Um wie viel Geld geht es? Auch Suter erklärt darauf: «Aus Gründen des Steuergeheimnisses kann ich keine Angaben zu den Abgaben des Kernkraftwerks machen. Seit aber die Besteuerung provisorisch ausfällt, zeigen die Erfahrungswerte einen Rückgang.» Das Atomkraftwerk spült also weniger in die Gemeindekasse als früher.

Die bestehenden Unsicherheiten diesbezüglich wirken sich auch auf die Festsetzung der kommunalen Steuerfüsse aus: «Aus diesem Grund warten wir mit einer Anhebung dieser zu, obwohl wir im operativen Geschäft als Gemeinde ein Minus erzielen», führt Suter aus.

KKG: unklar, wann laufende Gespräche mit Kanton ein Ende finden

Seit 2015 wird das KKG provisorisch veranlagt und zahlt auf Basis des handelsrechtlichen Ergebnisses Steuern. KKG und Kanton hatten damals jedoch vereinbart, die Gespräche wieder aufzunehmen, sobald verschiedene rechtliche Unklarheiten bei der Besteuerung von Partnerwerken im Wasserkraftbereich geklärt sind.

Auf Anfrage schreibt das KKG: «Einen Grundsatzentscheid hat das Bundesgericht im Mai 2019 gefällt. Nun sind die Gespräche zwischen KKG und Kanton Solothurn wieder im Gang. Sie sind konstruktiv und sollen möglichst bald abgeschlossen werden.» Offen sei allerdings, ob das noch in diesem Jahr der Fall sein werde.

Weiter heisst es in einer schriftlichen Antwort: «Aus Sicht KKG bestehen aktuell keine ungenügenden Regelungen betreffend der Besteuerung von Kernkraftwerken.» Bei der Diskussionen zwischen KKG und Kanton Solothurn gehe es lediglich um eine Neuauflage der Steuervereinbarung, «weiterhin unter der Berücksichtigung des Umstands, dass das KKG ein Partnerwerk ist und teilweise auch ausserkantonale Aktionäre hat». Dabei soll eine Doppelbesteuerung von KKG und den Aktionären vermieden werden.

