Christoph Henzmann aus Trimbach fotografiert allerlei Vögel

Faszination Vogelwelt Für seine Bilder setzt sich der Trimbacher Christoph Henzmann während Stunden ins Gebüsch Für eine gelungene Aufnahme steht Christoph Henzmann regelmässig mit den Hühnern auf und wartet geduldig zwischen Bäumen und Sträuchern auf gute Gelegenheiten – für ihn ist es der perfekte Ausgleich zum Job als Rektor. Denise Donatsch

Seit einigen Jahren fotografiert Christoph Henzmann – hier in seinem Büro in der Berufsschule Olten – leidenschaftlich gerne Vögel. Hier zeigt er eine Schwanzmeise (oben links), einen Grünfink und ein Sommergoldhähnchen (unten). Bruno Kissling

Früh am Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, begibt sich Christoph Henzmann Wochenende für Wochenende mitten in Trimbach auf die Jagd. Dabei hat er es aber nicht auf das Erlegen eines Tieres abgesehen, sondern auf das Einfangen ganz bestimmter Foto-Sujets – mit seiner Kamera jagt Henzmann nämlich dem perfekten Vogelbild nach. Er sagt:

«Mich haben Vögel bereits als Kind fasziniert und in Trimbach gibt es eine erstaunliche Artenvielfalt.»

Gerade in seinem Wohnquartier wimmle es nur so von unterschiedlichsten einheimischen Vögeln. «Mein Nachbar, ein Bio-Landwirt, hat zahlreiche hochstämmige Obstbäume», der ideale Lebensort also für diverse Piepmatze.

Diesen Umstand nutzt der 41-Jährige, welcher unter der Woche als Rektor der Kaufmännischen Berufsfachschule Olten tätig ist, denn auch mit Erfolg aus – seine Vogelbilder dürfen sich definitiv sehen lassen. Dabei fällt auf, dass Henzmann versucht, ganz nahe an sein Wunschobjekt heranzukommen, um jedes Detail des Vogels festzuhalten. «Auf meinen Fototouren suche ich keinen bestimmten Vogel. Ich gehe raus und schaue, was sich in den Büschen und Bäumen gerade so tut.»

Dabei sei Geduld die allerwichtigste Tugend, ohne die habe man schlicht keine Chance. «Manchmal warte ich mehrere Stunden auf den einen Augenblick, in welchem sich ein Tier genau dort niederlässt, wo ich es unbemerkt fotografieren kann.» Macht man zu viel Lärm oder bewegt sich, ist der Vogel weg.

Zehn Bilder pro Jahr

Die Leidenschaft, Vögel vor die Linse zu bekommen, erwachte in Henzmann ungefähr vor vier Jahren. Dabei war es in erster Linie der Ausgleich zu seinem intensiven Arbeitsalltag, welcher ihn regelmässig zu früher Stunde in die Natur hinaustrieb. «Ich liebe meinen Job als Rektor, die lebendige Zusammenarbeit mit Menschen ist genau mein Ding.» Aber an den Wochenenden suche er eher die Stille und geniesse es, in den frühen Morgenstunden ganz für sich zu sein und über allerlei nachzudenken.

Einfach ein wenig spazieren gehen, wäre dann aber doch nichts für ihn, da würde ihm etwas fehlen. «Die Kombination aus meinem technischen Interesse und meiner Freude am Beobachten von Tieren sowie meinem Hang zur Ästhetik, machen dieses Hobby zum perfekten Zeitvertreib.»

Warum müssen es denn aber gerade Vögel sein, die er knipst?

«Weil Vögel einfach wegfliegen.»

Dies übe auf ihn einen grossen Reiz aus: «Erwische ich ihn oder huscht er zu schnell davon?» Sekunden würden darüber entscheiden, ob einem das ideale Bild gelingt, oder eben nicht.

Die neusten Bilder aus dem Tierreich von Christoph Henzmann aus Trimbach. zvg/Christoph Henzmann zvg/Christoph Henzmann zvg/Christoph Henzmann zvg/Christoph Henzmann zvg/Christoph Henzmann

In seinem Büro an der Kaufmännischen Berufsfachschule hängen Henzmanns aktuelle Favoriten. «Ungefähr zehn Fotos pro Jahr erreichen die Qualität, um gerahmt zu werden.» Für diese zehn von Zighunderten ginge er raus, das sei die Challenge.

Eines der Bilder zeigt seinen Vogelfavoriten, die Schwanzmeise, eine zierliche schwarz-braun-weisse Schönheit der eher scheuen Art. Henzmann erklärt:

Christoph Henzmann. Bruno Kissling

«Manche Vögel sind deutlich entspannter.»

Und: Rotkehlchen oder Amseln sind beispielsweise wesentlich einfacher zu fotografieren als eine Schwanzmeise.»

Klimaerwärmung hinterlässt ihre Spuren

Etwas besorgt ist Henzmann über erste Beobachtungen, die darauf hinweisen, dass der Vogelbestand – insbesondere derjenige der Zugvögel –, rückläufig ist. Verantwortlich dafür ist teilweise die Klimaerwärmung, welche die Zugstrecke der Vögel beeinflusst.

Die Vegetation zeigt immer stärkere zeitliche Verschiebungen auf, was die Zugvögel gehörig durcheinanderbringt und diese bezüglich Lebensrhythmus und Fortpflanzung stört. Aber auch Quartiere mit sehr vielen Katzen können eine Bedrohung darstellen, da die kleinen Raubtiere naturgemäss Vögel jagen.

Mit den Bildern, die Henzmann regelmässig auf über die sozialen Medien mit anderen teilt, hofft er jedenfalls, den Menschen ihre unmittelbare Natur etwas näher zu bringen:

«So etwas Schönes liegt direkt vor unserer Tür, dazu sollten wir alle Sorge tragen.»

