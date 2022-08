Zaghaftes Antasten: Solothurn und Bally verhandeln

Fashion-Erbe Status: zaghaftes Herantasten – der Kanton Solothurn sitzt mit dem Modekonzern Bally am Verhandlungstisch Der internationale Bally-Konzern bewegt sich von Schönenwerd weg. Lokale Akteure versuchen, Gegensteuer zu geben, um einen Teil des bedeutenden Industrieerbes im Solothurnischen bewahren. Wie weit liegen die verschiedenen Positionen voneinander entfernt? Noël Binetti Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Bally will seinen Bezug zum Niederämter Industriegebiet zunehmend kappen. Heute fühlt sich das Unternehmen zu mondäneren Destinationen hingezogen. Zum Beispiel zu St. Moritz.

Schönenwerd: Exponate in der Sonderausstellung «Bally Monsieur» von Ballyana ermöglichten 2019 einen Rückblick auf die Geschichte der Herrenschuhe. Solche wurden einst unter anderem in den Fabriken im Aargau West genäht. Sandra Ardizzone

Im Engadiner Nobelort ist die Marke Bally präsent: In unmittelbarer Nachbarschaft zu kostspieligen Kleiderboutiquen und einem Fachgeschäft für Luxusuhren wird hier an bester Adresse die neuste Kollektion feilgeboten. An kaufkräftiger Kundschaft scheint es nicht zu mangeln. Wohl deshalb hat sich das Unternehmen für diesen Standort entschieden. Neben Davos ist es der einzige von acht Schweizer Bally-Shops in den Alpen.

In Schönenwerd, an der Geburtsstätte von Bally, wird es hingegen leiser um die Traditionsmarke. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, seit Tessiner Medien erstmals über die Pläne des Konzerns berichteten, wonach Bally das Schuhmuseum vom Niederamt in eine Luganeser Villa verlegen will. Von dieser Nachricht zeigten sich damals sowohl die Einwohnergemeinde als auch der Kanton Solothurn überrascht; niemand wurde über das Vorhaben eingeweiht.

Seit dem 1. Mai 2022 ist das Bally Schuhmuseum im Schönenwerder Haus zum Felsgarten «vorübergehend geschlossen», wie der Website der Gemeinde Schönenwerd zu entnehmen ist. Dazu, ob und wann das Museum wieder öffnet, hat die Gemeinde keine Informationen.

Nachdem diese Zeitung wiederholt über den geplanten Umzug berichtete und es schliesslich gelang, der Firma Bally selbst ein Statement zu entlocken, schien Bewegung in die Sache zu kommen: Die Gemeinde Schönenwerd, das Solothurner Amt für Kultur und auch die Ballyana-Stiftung bekräftigten ihren Willen, sich für das Erbe von Bally einzusetzen.

Die letzten Damenschuhe des Schuhkonzerns Bally liefen in der Produktionshalle in Schönenwerd am Mittwoch, 22. Oktober 1997, vom Band. Michele Limina/Keystone

Parteien bekräftigen Wille zur Zusammenarbeit

Denn nach wie vor schlummert in den Schönenwerder Katakomben ein immenser Fundus an Artefakten und Utensilien aus alter Zeit. Ein Teil dieser Bestände soll in irgendeiner Form vor einem Abzug gesichert und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, hiess es. Und auch Bally bekannte sich via Mediensprecher zu den Wurzeln der Firma.

Ein Gesprächstermin musste her; und ein solcher stand schliesslich mit dem 16. Mai 2022 im Raum. Eva Inversini, Chefin beim Solothurner Amt für Kultur, wollte den Termin damals nicht bestätigen. Doch nun zeigen Recherchen: Das Gespräch hat tatsächlich stattgefunden. Klar ist: Der Kanton hat bei den Verhandlungen mit Bally den Lead inne.

Amtschefin Kultur und Sport Kanton Solothurn: Eva Inversini. Thomas Ulrich

Auf Anfrage bleibt Inversini aber auch nach diesem ersten Gespräch vage. In einer schriftlichen Antwort hält sie fest: «Wir bestätigen gerne, dass Gespräche zwischen dem Kanton Solothurn und der Firma Bally stattgefunden haben.» Beide Parteien würden zudem weiter in Kontakt bleiben. Nach wie vor erachte man den Erhalt des Kulturerbes von Bally als wichtig. Und:

«Im Moment können jedoch noch keine weiteren Angaben dazu gemacht werden.»

Damit bleibt vorerst offen, wie weit voneinander entfernt die unterschiedlichen Positionen liegen. Auch wird nicht deutlich, worin mögliche Hürden genau bestehen. Unbeantwortet bleibt zudem die Nachfrage, wann mit weiteren Antworten zu rechnen ist und ob für das weitere Vorgehen ein Fahrplan definiert wurde.

Das Bally Schuhmuseum: Laut der Website der Gemeinde Schönenwerd ist das Museum seit dem 1. Mai 2022 «vorübergehend geschlossen». (Archivbild) Bruno Kissling

Zurückhaltung auf beiden Seiten

Bei den Gesprächen nicht mit von der Partie waren offenbar die Gemeinde Schönenwerd und die Ballyana-Stiftung. Beide stehen zwar in der Sache mit dem Kanton in engem Austausch. Doch genauer äussern wollen sich beide nicht. Zu «heikel» und «kompliziert» sei die Angelegenheit, wie es eine mit den Details bekannte Person formuliert.

Wohlklingende Worte erfolgen unterdessen auf Anfrage aus dem Hause Bally: Eine «hochrangige und kompetente Delegation» sei seitens der Firma an den Gesprächen mit Solothurn anwesend gewesen. Zweck dieser Zusammenkunft sei es gewesen, sich gegenseitig kennen zu lernen und die Standpunkte beider Seiten zu erfahren.

Der Medienverantwortliche Ballys, Martin Hellrich, schreibt in seiner Antwort:

«Es ist sicher nicht zu weit hergeholt, den Verlauf der Gespräche als positiv zu bezeichnen.»

Man sei sich einig, dass nichts dagegenspreche, diese erste Diskussion nach dem Sommer zu vertiefen.

Mit anderen Worten: Bally und Solothurn haben sich schon lange auseinandergelebt. Und den aktuellen Zustand könnte man als zaghaftes Wiederantasten bezeichnen.

