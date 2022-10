Fäkalien im Wasser Die Ereignisse im Sommer 2018 verhalfen dem Niederamt zu viel Medienpräsenz – jetzt ist die Frage geklärt, wer für den entstandenen Schaden aufkommen muss Ein Stromausfall, Starkregen und schliesslich mit Fäkalien versetztes Trinkwasser bescherten vor allem den Gemeinden Lostorf, Obergösgen und Dulliken vor vier Jahren negative Publicity. Weil niemand dafür verantwortlich gemacht werden kann, bezahlt jetzt der Kanton die aufgelaufene Rechnung. Noël Binetti Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neue Systeme: Die Kläranlage der ARA Winznau wurde seit den Vorfällen im Jahr 2018 mit neuer Technik und IT-Systemen ausgerüstet. Bruno Kissling

Aktuell kursieren aufgrund der Energiekrise immer wieder verschiedene Szenarien dazu, was bei einem Blackout alles passieren könnte – und was nicht. Mit einem plötzlichen Stromausfall und seinen Folgen haben mehrere Niederämter Gemeinden Erfahrung. Kürzlich behandelte der Solothurner Regierungsrat unter Ausschluss der Öffentlichkeit das abschliessende Dossier, das die Kostenregelung der Geschehnisse vom Abend des 7. Juli 2018 beinhaltet. Doch dazu später.

Besagter Tag im Sommer vor vier Jahren war ein Mittwoch. Exakt um 19.47 Uhr gingen die Lichter aus: In vielen Teilen der Dörfer Lostorf, Stüsslingen, Gretzenbach, Schönenwerd und Obergösgen ging nichts mehr. Defekte Weinkühler, stillstehende Heckenscheren und schwarze Computerbildschirme waren das Ergebnis.

Im Verlauf des Abends wurden die Probleme mit der Elektrizität behoben; die letzte Störung kurz nach 1 Uhr in der Nacht. Als Ursache für das grossflächig kollabierte Stromnetz wurde am Folgetag ein Kurzschluss einer Bodenleitung im Gretzenbacher Grabacker eruiert. Das eigentliche Fiasko stand dem Niederamt zu diesem Zeitpunkt aber erst noch bevor.

Das Schlimmste folgte erst später

Vier Tage nach dem Vorfall verteilte die Baukommission Lostorf, zusammen mit dem Feuerwehrkorps und dem Kanton ein Flugblatt an die Bevölkerung der Gemeinden Obergösgen, Dulliken und Lostorf. Inhalt: die dringende Aufforderung, Trinkwasser aus dem Leitungsnetz nur noch abgekocht zu konsumieren. Eine Untersuchung ergab, dass das Wasser mit Fäkalien belastet ist:

«In der Abwasserreinigungsanlage Winznau trat letzte Woche eine Störung auf. Dabei gelangte ungeklärtes Abwasser in die alte Aare.»

Die Ursache für diese unappetitliche Faktenlage war zunächst unklar. In den Folgetagen publizierte diese Zeitung mehrere Artikel zum Vorfall; das Niederamt stand auch überregional in den Schlagzeilen.

Bereits drei Tage nach der Flugblattaktion glaubte man weithin, den Grund für die Verunreinigung gefunden zu haben. Auch diese Zeitung berichtete fälschlicherweise, gestützt auf Angaben der Behörden: «Der Stromausfall vom vergangenen Mittwochabend ist schuld an der Trinkwasserverschmutzung.»

Tatsache ist, dass ein wegen des Stromausfalls nicht abgesetzter Alarm bei der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Winznau dafür sorgte, dass mit Fäkalien versetztes Wasser wegen Starkregen in die Aare gelangte. Das bestätigte damals auch der Präsident des zuständigen Zweckverbandes Abwasserregion Olten (ZAO), Edi Baumgartner: Dies dürfe keinesfalls passieren, es sei «ein grosser Mangel».

Während zehn Tagen mussten die betroffenen Haushalte Trinkwasser kochen oder einkaufen. Die Bevölkerung zeigte sich empört und verunsichert, einige äusserten aber auch Verständnis. Grosse Mengen Chlor wurden eingesetzt, um die Leitungen zu desinfizieren.

Erst am 19. Juli erfolgte die Entwarnung: «Das Wasser im Niederamt ist wieder sauber», titelte diese Zeitung einen Tag später. Auch da glaubte man noch an den Ursprung des Malheurs in der ARA Winznau. Der Imageschaden für den Zweckverband war angerichtet.

Mit der Verunreinigung des Grundwassers, wenige Tage nach einem wegen eines Stromausfalls nicht ausgelösten Alarms, hatte das Überlaufen der Becken nichts zu tun: Ein Expertenbericht entlastet die ARA Winznau. Nun bleibt der Kanton auf den Kosten von 140'000 Franken sitzen. Bruno Kissling

Regierungsrat klärt Kostenübernahme im Stillen

Darauf folgten Forderungen nach einer Untersuchung. Immerhin war grosser Schaden entstanden; auch finanzieller. Wer musste dafür bezahlen? «Für die Umtriebe wegen des Wasserkochens verteilte die Gemeinde Lostorf an alle Einwohnenden Lostorfs zehn Franken», erinnert sich Edi Baumgartner heute auf Anfrage, «die Rechnung dafür haben sie unserem Zweckverband geschickt.»

Doch der ZAO setzte sich zur Wehr, Baumgartner glaubte nicht an den Zusammenhang zwischen dem Überlauf der Becken und der Trinkwasserverunreinigung: «Das machte für mich aus geologischer Sicht keinen Sinn. Der Zeitraum war zu kurz, als dass Aarewasser hätte durch den Boden ins Grundwasser gelangen können.»

Der Kantonschemiker und das Amt für Umwelt machten sich auf die Suche nach Erklärungen. Die ARA überprüfte ihre Systeme und wechselte diese aus. Ein vom kantonalen Schadendienst eingesetztes und unabhängiges Geologie-Unternehmen erhielt den Auftrag, das Vorgefallene zu untersuchen.

Gut ein Jahr später dann die Entlastung für den Zweckverband: Der Expertenbericht kam im September 2019 zum Schluss, dass kein Zusammenhang zwischen dem Stromausfall in der ARA Winznau und den Trinkwasserverunreinigungen bestanden hat. Wie es dazu kam, ist bis heute ungeklärt. Aber noch immer stand die Frage im Raum, wer für den Schaden aufkommt.

Das Amt für Umwelt wird in solchen Fällen und gestützt auf Gesetzte und Verordnungen mit dem Inkasso beauftragt. Und damit zurück zum kürzlich vom Regierungsrat im Stillen verhandelten Geschäft mit der Nummer 2022/1365.

Dem entsprechenden Beschluss, der dieser Zeitung vorliegt, ist zu entnehmen: «Die Kosten der Massnahmen, welche die Behörde zur Abwehr einer unmittelbaren drohenden Einwirkung sowie zu deren Feststellung und Behebung treffen, hat der Verursacher oder die Verursacherin eines Schadenfalles zu tragen. Ist der Verursacher oder die Verursacherin nicht auszumachen, werden die Kosten durch den Kanton getragen.»

Später und schwacher Trost

Die Rechnung in Bezug auf die kontaminierten Niederämter Trinkwasserleitungen im Sommer 2018 setzt sich demnach wie folgt zusammen: «Die Gesamtkosten für die Wehrdienste, die Schadenfallbehebung der betroffenen Wasserversorger und Ursachenabklärungen durch das beauftragte Geologie-Unternehmen betragen 140’350 Franken und 20 Rappen.» Inklusive Mehrwertsteuer.

Da die Gesamtkosten mehr als 100’000 Franken betragen, ist die Regierung für die Ausgabenbewilligung zuständig. Weiter heisst es: «Ursachen und Verursacher oder Verursacherin der Trinkwasserbeeinträchtigung bleiben unbekannt und die Kosten können nicht gemäss Verordnung weiterverrechnet werden.» Darum hat der Regierungsrat nun beschlossen: «Die Kosten wurden zulasten des Kantons gebucht.»

Für den ZAO und die betroffene Bevölkerung dürfte es ein später und schwacher Trost sein, dass nun die Allgemeinheit für die Turbulenzen im Sommer vor vier Jahren aufkommt. Und Edi Baumgartner vom ZAO sagt beim Gespräch am Telefon: «Wir haben aus der Sache etwas gelernt und unsere Anlagen verbessert.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen