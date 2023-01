Lostorf: Viel Abfall auf Sportplatz nach Silvesterfeuerwerk

Facebook-Gruppe «Man könnte meinen, dort hätte ein offizielles Feuerwerk der Gemeinde stattgefunden»: Auf dem Lostorfer Sportplatz blieb nach Silvester viel Abfall liegen So haben sich Lostorfs Einwohner den Anblick des Sportplatzes am Neujahrsmorgen nicht vorgestellt. Im Internet verschaffen sie ihrem Ärger Luft. Beim lokalen Feuerwerkshändler Weco Suisse ist man derweil mit dem Geschäft «sehr zufrieden». Adrian Kamber Jetzt kommentieren 04.01.2023, 14.00 Uhr

So sah der Sportplatz an der Mahrenstrasse in Lostorf am 1. Januar 2023 aus. zvg

Noch während die letzten Raketen ihre Farben in den Lostorfer Himmel zauberten, entzündete sich in der Facebook-Gruppe «Lostorf» das nächste Feuerwerk. «Ich glaube, in Lostorf gibt’s keine Tierfreunde», «Jetzt isch bereits 2 Uhr und die Dubble müesse gäng no chlöpfe» oder «Alles Egoisten!» ist dort unter anderem zu lesen. Zahlreiche Leute ärgern sich über das laute Feuerwerk und geben an, dass sie sich seit Stunden oder gar Tagen um ihre verschreckten Haustiere kümmern mussten.

Umgehend wird auch auf die nationale Feuerwerksinitiative verwiesen. Diese fordert «zum Schutz von Mensch, Tier und Umwelt» weitgehende Feuerwerksverbote. Dafür wurden zum jetzigen Zeitpunkt über 40'000 Unterschriften gesammelt.

Sieben 60-Liter-Säcke voll Abfall

Tatsächlich scheint zum Jahreswechsel für viele Freunde der gepflegten Böllerei ein gewisser Nachholbedarf geherrscht zu haben: Schon Tage vor dem Silvesterabend waren vielerorts Knallereien zu hören. Einige haben wohl zusätzlich noch einen Vorrat vom Nationalfeiertag in die Luft gejagt, den sie damals wegen weitgehender Feuerwerksverbote nicht abbrennen durften. Das milde Wetter spielte ebenfalls eine Rolle.

Was in der Lostorfer Facebook-Gruppe neben dem Lärm vor allem zu reden gibt, ist der Abfall. Am Neujahrsmorgen war davon nämlich massig vorhanden. Insbesondere auf dem Sportplatz. Die Userinnen und User geben die Schuld sowohl Jugendlichen als auch Erwachsenen. Wer dort tatsächlich am (Feuer-)Werk war, bleibt aber unklar.

Der Werkhof musste sieben volle 60-Liter-Abfallsäcke entsorgen. zvg

Klar ist hingegen, dass der liegen gebliebene Abfall entsorgt werden musste. Und zwar auf Kosten der Gemeinde. «Es war sehr viel Aufwand, das alles wieder aufzuräumen», sagt Philipp Stähli, Leiter des Werkhofs in Lostorf. Und weiter:

«Das hatten wir noch nie in diesem Ausmass. Man könnte meinen, dort hätte ein offizielles Feuerwerk der Gemeinde stattgefunden.»

Stähli ist enttäuscht von der ganzen Aktion: «Zu meiner Zeit hat man noch gelernt, öffentliche Plätze sauber wieder zu verlassen und den Abfall mit nach Hause zu nehmen.» Das Team vom Werkhof habe eine Stunde Arbeitsaufwand gehabt und insgesamt sieben 60-Liter-Säcke Abfall entsorgt. «Zudem ist der Platz mit Tartan belegt und nicht geeignet für das Abbrennen von Feuerwerk.» Brandlöcher habe es aber zum Glück keine gegeben.

Thomas A. Müller, Gemeindepräsident Lostorf. Patrick Lüthy

Auch Lostorfs Gemeindepräsident Thomas A. Müller sind keine Schäden bekannt. Er habe den Sportplatz am 2. Januar gesehen:

«Feuerwerksabfälle gibt es hin und wieder. Aber das ist schon eine Stufe mehr.»

Die Diskussion auf Facebook überrasche ihn nicht: «Die kommt immer wieder. Vor allem wegen der Tiere.»

Kantonspolizei ist aus Lostorf nichts bekannt

Bei der Kantonspolizei Solothurn sind aus Lostorf keine Meldungen bekannt. Aus polizeilicher Sicht sei «die Silvesternacht in Anbetracht der vielen Festivitäten im Kanton Solothurn ohne besondere Vorkommnisse» verlaufen, wie es auf Anfrage heisst. Zwar habe es vereinzelt Meldungen wegen Ruhestörungen gegeben, dies aber meist im Zusammenhang mit Musik- oder Partylärm. Meldungen über Sachbeschädigungen im Zusammenhang mit Feuerwerk liegen der Kantonspolizei demnach keine vor.

Feuerwerkshändler mit Verkaufszahlen «sehr zufrieden»

Die Tatsache, dass an Silvester besonders viel Feuerwerk gezündet wurde, freut dafür Franklin Herz. Der Geschäftsführer des Feuerwerkshändlers Weco Suisse AG mit Sitz in Walterswil sagt: «Dieses Jahr lief Silvester gut, ich bin sehr zufrieden.» Auf die Frage, ob auch er einen gewissen Nachholbedarf festgestellt habe, antwortet er: «Nur den 1. August betreffend. Wegen der Hitze und der Trockenheit gab es halt vielerorts Feuerverbote.» Generell werde der Nationalfeiertag immer kritischer, weil er stark wetterabhängig sei.

Franklin Herz, Geschäftsführer der Weco Suisse AG. AZM

Einen Nachholbedarf aus den vorherigen zwei Silvestern, die noch von Coronamassnahmen betroffen waren, gebe es dagegen nicht. Im Gegenteil: «Weil die Grossveranstaltungen abgesagt wurden, haben die Leute privat mehr Feuerwerk gekauft. Silvester 2021 war schon ein gutes Jahr, jetzt lief es sogar noch besser. Die Menschen wollen eben feiern und das Leben zelebrieren.» Die Verkaufszahlen von Raketen, Vulkanen und Feuerwerksbatterien für Silvester seien aber schon vor Corona stetig gestiegen.

Von der Feuerwerksinitiative hält Herz naturgemäss weniger als die erwähnten Mitglieder der Lostorfer Facebook-Gruppe: «Ich habe volles Verständnis, wenn jemand das Feuerwerk nicht lässig findet. Aber das findet ja nur zweimal im Jahr statt. Es wäre schön, wenn die Leute toleranter wären, statt immer alles verbieten zu wollen.»

