Ehemaliges Thermalbad Lostorf zum Verkauf ausgeschrieben

Ex-Wellnessort Wer will das ehemalige Bad kaufen? Neue Wirren um das Thermalbad Lostorf Via Inserat versucht die Eigentümerin des Areals die Liegenschaft abzustossen. Hinter den Kulissen laufen bereits Verhandlungen. Noël Binetti Jetzt kommentieren 27.09.2021, 05.00 Uhr

Das Bad-Gelände oberhalb von Lostorf ist im Internet für rund 2,7 Millionen Franken zum Verkauf ausgeschrieben. Offenbar laufen bereits Gespräche. Stefan Worminghaus (Archiv)

Die Causa Thermalbad gleicht einer Geschichte ohne Ende. Gebadet wird im Bad Lostorf seit bald 20 Jahren nicht mehr. Mehrere Anläufe, die Liegenschaft wieder auf die eine oder andere Weise zu nutzen, sind gescheitert. Die Anlage ist im Besitz der Firma Aqua-Spa-Resorts AG, die 2011 ein 30-Millionen-Franken-Projekt für das Gelände vorgestellt hat, inklusive Wichtel-, Elfen- und Feenbad sowie Trollhöhle-Konzept. Zum damaligen Zeitpunkt hatte das Unternehmen bereits 2,5 Millionen Franken in das Objekt investiert.

Nun macht es den Eindruck, als möchte die Firma, welche in der ganzen Schweiz mehrere Bäder und Wellnessanlagen betreibt, den finanziellen Schaden in Lostorf begrenzen: Auf einem bekannten Immobilienportal steht wieder einmal die gesamte Anlage für 2,75 Millionen Franken zum Verkauf ausgeschrieben.

Die ganze Anlage? Nicht ganz. Ausgenommen sind Wohnungen im grauen Plattenbau. Diese gehören unterschiedlichen Stockwerkeigentümern. Und das macht die Angelegenheit kompliziert.

Der Teil mit Bad und Restaurant ist ausgeschrieben, im hinteren Plattenbau befinden sich Apartments, die unterschiedlichen Stockwerkeigentümern gehören, darunter Immobilienfirmen und Private. Bruno Kissling (Archiv)

In der Vergangenheit verhinderten ein Teil dieser Eignerinnen- und Eigner, die im Besitz von Stockwerkeigentum und Sonderrechten sind, die Entwicklung und Wiederinbetriebnahme der Anlage als Wellnesstempel. Mehrere Betroffene verweigerten damals ihre Unterschrift. Für die geplante Nutzung des Badgeländes hätten Fuss- und Fahrwegrecht als auch die Zugänge der Grünanlagen neu geregelt werden müssen. Offenbar passte das nicht allen Mitspracheberechtigten Bewohnern.

Der damalige Geschäftsführer der Aqua-Spa-Resorts AG äusserte schliesslich Vorwürfe an die Adresse der Stockwerkeigentümer: «Diese Leute haben eine innere Blockade. Sie haben das Gefühl, durch die neuen Regelungen schlechter zu fahren als bisher.» Und sie hätten Angst, dass man ihnen etwas wegnehme. Auch darüber berichteten wir.

Immobilienfirmen als Stockwerkeigentümer

Statt die Bäder sprudeln zu lassen wurde das Vorhaben also eingefroren: «Wir legen das Projekt auf Eis» so die Aqua-Spa-Resorts AG damals. Zwar wolle man die Türen nicht zuschlagen, «aber wir leisten keinen aktiven Beitrag mehr, jetzt sind die Stockwerkeigentümer an der Reihe». Das war vor bald zehn Jahren.

Bruno Kissling (Archiv)

Die unterschiedlichen Stockwerkeigentümer sind untereinander offenbar nicht organisiert. Wenn man die offiziellen Grundstückinformationen konsultiert, sticht dabei eine Zentralschweizer Immobilienfirma ins Auge. Die Schweizer Edelweiss AG mit Sitz in Giswil OW besitzt heute mit Abstand am meisten Wohnungen im Wohnblock neben dem ehemaligen Bad und vermietet diese. Auf der Firmenwebsite sind aktuell mehrere Apartements ausgeschrieben, darunter eine 1-Zimmerwohnung für 1'100 Franken.

Bruno Kissling (Archiv)

Mehrere Familienmitglieder des Firmeninhabers besitzen weitere Wohnungen im Gebäude, gezeichnet auf ihren Namen. Andere Appartements gehören einzelnen Privaten, mindestens zwei weitere Immobilienfirmen besitzen Wohnungen im Haus, darunter die Schweizer Paradisli AG aus Luzern.

Der Geschäftsführer und alleinige Verwaltungsrat der Firma Schweizer Edelweiss AG, Simon Bachmann, will auf Anfrage keine Auskunft geben, verweist aber auf eine andere Person. Diese macht bei einer telefonischen Anfrage zwar Andeutungen, will schliesslich aber keine öffentlichen Aussagen machen.

Ähnlich verläuft die Anfrage bei der Aqua-Spa-Resorts AG, der Eigentümerin des umliegenden Bad-Areals. Man will sich nicht zum Verkauf äussern, damit sei ein spezialisiertes Unternehmen beauftragt, die Berner MLG Immobilien AG. Der Mitarbeiter, der dort für das Objekt in Lostorf zuständig ist, konnte innert nützlicher Frist nicht erreicht werden.

Insider und Betroffene hüllen sich in Schweigen

«Willkommen im Thermalkurort Lostorf»: das war einmal. Bruno Kissling (Archiv)

Wie Recherchen zeigen, laufen hinter Kulissen Verkaufsgespräche. Was es damit auf sich hat, wer an der sanierungsbedürftigen Badeanlage mit Restaurant und eigener Kapelle im oberen Teil des Grundstücks interessiert ist, bleibt unklar. Auch ist nicht in Erfahrung zu bringen, wie eine künftige Nutzung aussehen könnte.

Im Onlineinserat zum Objekt – welches sich in einer «Spezialzone Bad» befindet – heisst es: «Ein Projekt der Aqua-Spa-Resorts AG und MLG Generalunternehmung AG, sowie ein bewilligter Gestaltungsplan sind vorhanden. Projektübernahme nicht zwingend, aber möglich.»

Thomas A. Müller, Gemeindepräsident von Lostorf Bruno Kissling

In der Vergangenheit hat Thomas A. Müller wiederholt Hoffnungen auf eine erneute Nutzung der Anlage geäussert. Auf Anfrage sagt Lostorfs Gemeindepräsident: «Ich gebe keine Auskunft zu den laufenden Verhandlungen und unterstehe diesbezüglich einer Schweigepflicht.» Klar wünsche man sich als Gemeinde etwas anderes als den Verfall des Gebäudes.

«Wir wollen nicht, dass das Areal zu einer Ruine verkommt.»