Ex Post-Verteilzentrum in Däniken: Firma Planzer wird einziehen

Ex-Post-Zentrum Planzer zieht ins Niederamt: Die Logistikfirma erweitert ihr Lager- und Verteilgeschäft um einen Standort Das Logistikunternehmen zieht ins ehemalige Verteilzentrum der Post in Däniken ein – die Verträge sind bereits unterzeichnet. Noël Binetti Jetzt kommentieren 10.03.2022, 14.30 Uhr

Noch ist die Meier Tobler AG hier zu Hause, ab 2024 werden hier Waren von Planzer umgeschlagen, sortiert und umgepackt: das ehemalige Post-Verteilzentrum in Däniken. Bruno Kissling (Archiv)

Jetzt ist klar, wer in das markante und als Post-Verteilzentrum bekannt gewordene Gebäude neben der Bahnlinie zieht: das Logistikunternehmen Planzer. In einer aus Genf versandten Medienmitteilung gibt die internationale Beratungs- und Immobilienfirma Stoneweg den Abschluss einer «langfristigen Partnerschaft» mit Planzer bekannt, «zur Anmietung des ehemaligen Verteilzentrums der Post».

«In Kürze» werde das knapp 50'000 Quadratmeter umfassende Gebäude zum neuen Logistik-Hub von Planzer in der Nordostschweiz.

Das Gebäude befindet sich im Besitz der Varia Swiss Realtech Properties mit Sitz in Zug. Diese kaufte es im April 2020 von der Heizungsfirma Meier Tobler AG, überliess ihr das Gebäude aber weiterhin zur Miete. Dass Meier Tobler voraussichtlich 2023 auszieht, war bekannt: Das Unternehmen baut in Oberbuchsiten einen neuen Hauptsitz.

Die Zuger Immobilienfirma Varia Swiss Realtech Properties ist ein Joint-Venture von Stoneweg mit Sitz in Genf und Decalia, einer weiteren Investmentfirma; ebenfalls mit Sitz in Genf. Weiter ist der Mitteilung zu entnehmen, dass Planzer als neue Mieterschaft per 1. Januar 2024 einziehen wird. So lange wird die Liegenschaft von Meier Tobler genutzt; es kommt also zu keinem Leerstand.

Gefragte Branche, auch wegen der Pandemie

Planzer ist ein Familienunternehmen, welches 1936 von Max Planzer gegründet wurde. Das Unternehmen, seit 1966 als Aktiengesellschaft unterwegs, beschäftigt heute über 5300 Mitarbeitende an 59 Standorten in der Schweiz sowie an neun weiteren Orten im Ausland, darunter Italien, Luxemburg, Deutschland, Frankreich und Hongkong.

Die Firma ist im Kanton Solothurn bereits mit einem grossen Logistikstandort in Härkingen vertreten. «Daran soll sich nichts ändern», erklärt der Medienverantwortliche Jan Pfenninger auf Anfrage. «Der neue Logistik-Hub in Däniken entsteht nicht auf Kosten eines anderen Standorts; er bedeutet also ein Wachstum.»

Die Lastwagen der Firma Planzer sind im ganzen Land bekannt. Bald kurven sie auch vermehrt durchs Niederamt. zvg

Erste Gespräche mit der Eigentümerschaft fanden gemäss Pfenninger Ende 2021 statt. Die jetzige Mieterin und ehemalige Besitzerin des Gebäudes, die Meier Tobler AG, sei zudem Kundin von Planzer. Das Logistikunternehmen plant, in Däniken rund 70 neue Stellen zu schaffen. Der Standort eigne sich mit seiner Erschliessung optimal für logistische Aufgaben sowie die Lagerung von Gütern. Für ihre Kundschaft übernimmt Planzer eine ganze Reihe von Aufgaben und Mehrwertdienstleistungen.

Für Aktionen im Detailhandel konfektioniert Planzer etwa unterschiedliche Produktesets, die dann als «3 für 2»- Angebot im Regal landen. Bekannt sind die Lastwagen der Firma im ganzen Land: «Darin befinden sich alle möglichen Waren», erklärt Pfenninger, «von Einzelteilen für Kaffeemaschinen bis zu Waschmittel.»

Angesprochen auf den fehlenden Autobahnanschluss im Niederamt, sagt Pfenninger: «Das stellte für uns kein Hindernis dar, da es bei den logistischen Aufgaben eher um die benötigte Fläche geht und wir die Güter konsolidiert abtransportieren. Das kann uns das Gebäude bieten.»

Nicht zuletzt die Pandemie habe dafür gesorgt, dass die Lagerbestände schweizweit zugenommen haben. Pfenninger: «Zusätzlichen Platz für Logistik zu finden, wird zusehends schwieriger. Noch schwieriger ist es, dafür Neubauten zu erstellen.»

Darum schaue man sich jede Gelegenheit genau an. In Däniken sei Planzer nun fündig geworden. Grössere Umbauten werden nicht nötig sein: «Die Eigentümerschaft wird das Gebäude noch auf den neusten Stand bringen, zudem prüft sie aktuell eine Solaranlage auf dem Dach», so Pfenninger.

Gemeindepräsident erfreut über Vertragsabschluss

Gemeindepräsidium von Däniken, Matthias Suter. Bruno Kissling

Matthias Suter, Gemeindepräsident von Däniken, zeigt sich erfreut darüber, dass die Immobilie nahtlos weitergenutzt wird. Am Telefon erklärt er: «Als Gemeinde wurden von den Eigentümer in die Entwicklungen rund um die Nutzung des Gebäudes mit einbezogen.»

Es sei für Däniken ein bedeutendes Objekt: «Ich wurde im Gemeinderat, aber auch von der Bevölkerung darauf angesprochen», so Suter. Weil die Liegenschaft nach der Nutzung durch die Post und bevor die Meier Tobler AG einzog, lange leergestanden hatte, bestand die Befürchtung, dass es zur Brache verkommen könnte.

Suter sagt: «Die Firma Planzer kennt man. Dass sie nun mit Arbeitsplätzen nach Däniken kommt, freut mich.» Das Gebäude sei als Logistikzentrum konzipiert, darum macht die Nutzung durch diese Firma Sinn. «Bereits nächste Woche findet eine erste Zusammenkunft statt, an der auch Planzer teilnehmen wird», sagt der Gemeindepräsident.

