Evangelisch-reformiert: Kirchgemeindeversammlung im Niederamt

Evangelisch-reformiert Kirchgemeinde Niederamt: Ein neuer Pfarrer startet ins Amt, mehrere Sorgen und ein neues Umweltlabel Nach ihrer Versammlung im Dezember verkündet die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde einen Teuerungsausgleich für das Personal. Zudem bereiten der Gemeinschaft der Religionsunterricht und ein Gebäude Sorgen. Jetzt kommentieren 07.01.2023, 12.00 Uhr

Gottfried Dörfelt, Präsident der Kirchgemeinde Niederamt. zvg

«Im zweiten Halbjahr stand der Stellenantritt von Pfarrer Stefan Wagner im Zentrum», schreibt Gottfried Dörfelt, Präsident der reformierten Kirchgemeinde Niederamt, in seinem Rückblick auf die Kirchgemeindeversammlung vom vergangenen Dezember.

Sorgen bereite der Kirchgemeinde zum einen der Religionsunterricht: «Die Klassen werden immer kleiner, Eltern dispensieren ihre Kinder und oftmals ist ein ordentlicher Religionsunterricht nicht mehr gewährleistet.» Man versuche, Klassen zusammenzulegen, «dies ist aber oftmals stundenplantechnisch nicht möglich». Mit diesem Problem würden sich auch andere Konfessionen im ganzen Kanton und im Rest der Schweiz konfrontiert sehen, heisst es.

Pfarrer Daniel Müller habe eine Veranstaltung auf Kantonsebene zum Thema besucht. Der Kirchgemeinderat werde sich im neuen Jahr damit auseinandersetzen müssen.

Das evangelisch-reformierte Kirchgemeindehaus in Schönenwerd. (Archivbild) Bruno Kissling

Sorgen bereite derzeit auch die Heizung der Kirche Lostorf: Die neuen Wärmepumpen funktionierten, «es sind die Erdsonden, die Probleme machen.» Demnach herrsche Druckverlust bei zwei der fünf Erdsonden. Sobald das Wetter es zulasse, werde mit den Reparaturarbeiten begonnen.

Ausgeglichene Teuerung und Umweltlabel

Seit Jahren sei bei den Löhnen kein Teuerungsausgleich oder eine Lohnerhöhung aufgerechnet worden. Während und durch die Umstrukturierung sei den Mitarbeitenden einiges an Flexibilität abverlangt worden. «Aus diesem Grund beantragt der Kirchgemeinderat einen generellen Teuerungsausgleich von drei Prozent per Anfang 2023», hält Dörfelt in seinem Schreiben fest.

Wie an der Kirchgemeindeversammlung im Juni angekündigt, wurde eine Kommission eingesetzt, die die Dienst- und Gehaltsordnung und das Spesenreglement überarbeitete. Die Zahlen wurden mit anderen Kirchgemeinden verglichen: «Es wurde festgestellt, dass die Kirchgemeinde Niederamt ein sehr sozialer Arbeitgeber ist. Es bestand nur sehr wenig Handlungsbedarf.» Das Spesenreglement wurde in die Dienst- und Gehaltsordnung integriert. Beide wurden in der vorgelegten Form von der Versammlung einstimmig genehmigt.

Investition für Pfarrhaus wird weiter aufgeschoben Der Voranschlag 2023 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von gut 85’000 Franken ab. Dazu heisst es: «Wir sind eine gesunde Kirchgemeinde.» Das Ergebnis dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Ertragsüberschuss nur dank «der durchgeführten Sparmassnahmen» möglich wurde. Aufgrund anstehender Investitionen ergebe sich ein Finanzierungsfehlbetrag von beinahe 481’000 Franken: «Die grösste Investition ist dabei die Renovation des Pfarrhauses in Schönenwerd.» Solange dafür kein konkretes Projekt bestehe, werde die Investition nicht angegangen. Im Weiteren sei geplant, die Fenster im Kirchgemeindehaus Schönenwerd auf der Ostseite zu ersetzen und den grossen Saal zu streichen. Bei der Kirche Lostorf müsse zudem die Aussenfassade gereinigt werden. (otr)

Neuer Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Niederamt, Stefan Wagner. Bruno Kissling

Der «Grüne Güggel» ist ein Umweltzertifikat für Kirchgemeinden. Bereits 2019 habe sich der Kirchgemeinderat mit diesem Thema beschäftigt und eine Umsetzung angestrebt: «Die Pandemie machte dann aber einen Strich durch die Rechnung.» Kurz gesagt gehe es beim Grünen Güggel um den Erhalt der Schöpfung: «Die Kirchgemeinde sollte mit gutem Beispiel vorangehen und alles realistisch Realisierbare auch umsetzen, um Natur und Umwelt zu schonen.» Pfarrer Wagner könne die Kirchgemeinde mit seiner Erfahrung dabei unterstützen. (otr)

Die evangelisch-reformierte Kirche in Lostorf. (Archivbild) Bruno Kissling

Offizielle Installation steht noch aus Am Sonntag, 22. Januar, findet in der reformierten Kirche in Lostorf um 10 Uhr die offizielle Installation von Pfarrer Stefan Wagner statt, gestaltet von Dekan Uwe Kaiser. Anschliessend gibt es ein Mittagessen im Kirchgemeindehaus Obergösgen. Es wird darum gebeten, sich bis am 10. Januar bei Kirchgemeindeschreiberin Therese Grütter anzumelden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen