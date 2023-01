Gianluca Venditti aus Schönenwerd entwickelt Kurs für Buben

Erziehung «Jungs tun sich sehr schwer damit, ihre Gefühle wahrzunehmen und darüber zu reden»: Schönenwerder Lehrer macht sich die Entwicklung von Buben zur Aufgabe Gianluca Venditti hat einen Kurs entwickelt, der Buben stärken und ihnen vermitteln soll, dass sie ok sind, so wie sie sind. Warum braucht es dieses Angebot? Und welches Ziel verfolgt der Primarlehrer damit? Über eine Idee, die in Erfahrungen gründet. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 18.01.2023, 18.00 Uhr

Gianluca Venditti ist Primarlehrer und setzt sich für das Empowerment von Buben ein. Fabio Baranzini

Gianluca Venditti ist überzeugt: «Unsere Gesellschaft hat zu wenig Verständnis und erwartet oftmals das Falsche von den Buben.» Er muss es wissen, ist er doch selbst Vater von vier Söhnen und einer Tochter und arbeitet seit 25 Jahren als Lehrer. Aktuell ist der 48-Jährige drei Tage pro Woche als Primarlehrer an der Schule in Aarau tätig. An den anderen beiden Tagen ist er im Aargau und den angrenzenden Kantonen unterwegs und klärt Jugendliche der 5. und 6. Klasse zum Thema Sexualität auf. Ausschliesslich Jungs.

Jungs entwickeln sich langsamer

Durch seine berufliche Tätigkeit und die Erfahrungen in seiner Familie ist über die Jahre seine Erkenntnis gereift, dass von den Buben zu viel erwartet wird. Doch was meint er genau damit? Venditti erklärt: «In meinem Alltag habe ich es immer wieder mit Lehrpersonen und Eltern zu tun, die mit einem gewissen Unverständnis auf das Verhalten von Jungs reagieren. Im Vergleich zu Mädchen im selben Alter sind sie weniger selbstständig, weniger zuverlässig, können sich weniger lang konzentrieren, sind lauter, und so weiter.»

Diese Unterschiede liegen in erster Linie darin begründet, dass die Entwicklung von Buben langsamer voranschreitet als die von Mädchen. Das Problem: Diesem Umstand wird insbesondere in der Schule wenig Rechnung getragen. «Kommt hinzu, dass es gerade auf Primarstufe nur sehr wenige männliche Lehrpersonen gibt, an denen sich die Buben orientieren können», sagt Venditti. «Also suchen sie sich Vorbilder wie beispielsweise Superhelden aus Games und Filmen oder Superstars aus Sport und Musik.» Eine unrealistische und auch ungesund hohe Messlatte – vor allem, wenn man mitten in der Selbstfindungs- und Entwicklungsphase steckt.

Empowerment für Jungs

Als Corona kam und Gianluca Venditti plötzlich mehr Zeit hatte, begann er sich intensiv mit dieser Problematik auseinanderzusetzen. Seine Idee: «Ich möchte einen Kurs für Buben entwickeln, der ihnen vermittelt, dass sie ok sind, so wie sie sind. Auch dann, wenn sie vom klassischen Männlichkeitsbild abweichen und kein Sixpack haben. Im Kern geht es eigentlich um Empowerment für Jungs.»

Bei seiner Recherche stellte er fest, dass es kaum solche Angebote oder Unterlagen gibt. Also machte Venditti sich an die Arbeit und entwickelte einen eigenen Kurs. Dabei geht es um Themen wie: eigene Stärken benennen können, Merkmale einer guten Freundschaft erkennen, lernen «Nein» zu sagen, Umgang mit Social Media und über Gefühle sprechen. «Jungs tun sich sehr schwer damit, ihre Gefühle wahrzunehmen und darüber zu reden. Das ist aber enorm wichtig für ihre Entwicklung», sagt Venditti.

Was ist überhaupt Männlichkeit?

Auch Teil des Kurses ist das Thema «Männlichkeit» oder die Frage: Was ist überhaupt Männlichkeit? «Ich bin überzeugt, dass der Männlichkeitsbegriff in unserer Gesellschaft viel zu eng gedacht wird», sagt Venditti, der diese Problematik am eigenen Leib erfahren hat.

Gianluca Venditti ist Italiener und als Secondo in der Schweiz aufgewachsen. Sein Vater ist früh verstorben, wodurch ihm ein wichtiges Vorbild fehlte. In seiner Jugend begann er sich für Kunst zu interessieren. Nicht für Autos und Motoren, wie sich das für einen «richtigen Italiener» gehört. Als er dann auch noch Primarlehrer wurde, kam das bei seiner Familie nicht gut an. «Wenn ein Mann Primarlehrer wurde, war er aus damaliger italienischer Sicht gescheitert», sagt Venditti.

Interesse zeigen

Venditti musste sich daher als junger Erwachsener sein eigenes Verständnis von Männlichkeit erarbeiten. Ein schwieriger Prozess. Und genau deshalb will er nun mit seinem Kurs «Baukasten – ein Programm für Buben» Jungs im Alter von 9 bis 13 Jahren bei diesem Prozess unterstützen. «Ich wünsche mir, dass die Buben einerseits den Mut finden, sich selbst zu sein, und andererseits einen respektvollen Umgang mit sich, aber auch mit anderen Buben und Mädchen pflegen», sagt Venditti.

Sein Kurs dauert für die Buben einen Tag, wobei immer in kleinen Gruppen von maximal zehn Personen gearbeitet wird. Zusätzlich gibt es für Eltern oder Lehrpersonen – je nachdem, ob es ein privater Kurs oder einer an einer Schule ist – einen Infoabend. Die ersten Kurse und die Rückmeldungen dazu waren positiv, was Gianluca Venditti in seiner Mission bestärkt.

Und er hat einen Tipp für alle Lehrkräfte und Eltern: «Nehmt die Buben wirklich ernst, hört ihnen zu und zeigt Interesse an dem, was sie tun. Nur so könnt ihr ihnen auf Augenhöhe begegnen und euch auf sie einlassen.»

