Erlinsbacher Bühne: Freilichttheater kehrt im Sommer zurück

Erlinsbach Traditionelles Freilichttheater kehrt im Sommer zurück auf die Bühne Die Aufführungen der Erlinsbacher Bühne haben sich im Verlauf der letzten 20 Jahre zur festen kulturellen Grösse in der Region entwickelt. In der Freilichtarena werden jeweils über 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer begrüsst. 29.12.2022, 19.11 Uhr

Szene aus dem Stück «Alles armi Tüüfel» im Jahr 2019. Bruno Kissling

«Grossvater Reinhold Kernen lebt mit seiner Familie auf dem Hof. Als er an Alzheimer erkrankt und zunehmend zur Belastung wird, muss er ins Altersheim. Dort erzählt er seiner Betreuerin Sofia von seinem Traum, einmal in seinem Leben Ferien in Italien zu machen.» So führt die Erlinsbacher Bühne, die seit 20 Jahren aktiv ist, in ihr neustes Stück ein, das sie im Sommer Interessierten präsentieren wird.