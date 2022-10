Erlinsbach: Mehrfamilienhaus neben «Villa von Däniken» geplant

Erlinsbach Starker Kontrast: Neben der «Villa von Däniken» im Dorfkern soll ein modernes Wohnhaus entstehen – früheres Projekt wurde durch den Kanton verworfen Bei der Gemeinde liegt aktuell ein Gestaltungsplan für einen Neubau auf einer Parzelle mit ortsbildendem Charakter auf – das alte Gebäude vom Anfang des 20. Jahrhunderts soll aber bestehen bleiben. Noël Binetti Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Direkt neben der «Villa von Däniken» ist ein Neubau geplant. Bruno Kissling

Die Parzelle mit der Nummer 1473 liegt mitten im Zentrum von Erlinsbach, an der Erzbachstrasse, da wo der Bach die Grenze des Kantons Solothurn beschreibt. Auf dem rund 2700 Quadratmeter grossen Grundstück steht ein auffälliges Gebäude, das von der Bevölkerung als «Villa von Däniken» bezeichnet wird. Einst lebte dort eine Familie mit diesem Erlinsbacher Geschlecht.

Heute gehört das Grundstück der Zuger Immobilienfirma Axyz AG. Und diese wälzt Pläne zur baulichen Erweiterung: Insbesondere der parkartige Umschwung soll künftig ausgenutzt werden. Konkret geht es um ein vierstöckiges Mehrfamilienhaus mit sieben Wohneinheiten: quadratischer Umriss, zeitgenössische Bauweise. Unter dem Grundstück soll zudem eine Tiefgarage mit 13 Abstellplätzen realisiert werden. Das geht aus den Plänen hervor, die noch bis zum 22. Oktober bei der Gemeinde aufliegen.

Die Visualisierung zeigt links das geplante Mehrfamilienhaus und rechts die bestehende «Villa von Däniken». IGD Grüter AG

Auf Anfrage sagt Verwaltungsleiter Beat Baumann: «Das Vorhaben ist für die Gemeinde insofern von Bedeutung, als das Grundstück wesentlich das Ortsbild im Kern der Gemeinde prägt.» Die Bauherrschaft will die alte Villa und deren architektonischen Charakter demnach bestehen lassen.

Laut Baumann ist die bestehende Villa mit verschnörkelten Elementen, Sichtmauerwerk und turmartigem Dach weder denkmalgeschützt noch auf andere Weise als schützenswert klassiert. Dennoch: «Der Charakter der Villa hat in Erlinsbach Alleinstellungsmerkmal. Ein ähnliches Gebäude befindet sich meines Wissens auch noch in Schönenwerd, an der Grenze zu Gretzenbach.»

Die «Villa von Däniken»: Einst lebte in diesem auffälligen Haus eine Familie mit diesem alten Erlinsbacher Geschlecht. zvg

Aber: Das Gebäude, das vom Anfang des 20. Jahrhunderts stammt, wird in einem Verzeichnis des Bundes zu schützenswerten Ortsbilden erwähnt. Dort ist von einer «Villa mit kleinem Park» die Rede.

Heute präsentiert sich das Gebäude verwunschen: Der alte Baumbestand auf dem Grundstück soll in des neue Projekt einbezogen werden. Bruno Kissling

Frühere Variante durch den Kanton abgelehnt

Spezielles Augenmerk wurde bei der Projektausgestaltung dem Einbezug des alten Baumbestandes und der Vereinbarkeit mit möglichen Projekten auf dem Nachbargrundstück zuteil. Denn auch da befinden sich noch bebaubare Parzellen; Pläne existieren da aber noch keine.

Baumann erklärt: «Es handelt sich beim Vorhaben um Verdichtung gegen innen, der Siedlungsraum wird so effizienter ausgenutzt.» Weil das Projekt eine Zonenplanänderung voraussetzt, war auch der Kanton in die Planung einbezogen. Bei den nun vorliegenden Plänen handelt es sich aus diesem Grund auch nicht um den ersten Anlauf. Baumann sagt:

«In einer früheren Ausbauvariante meldete der Kanton Bedenken an. Die Ausgestaltung wurde nun entsprechend angepasst.»

Dabei spielte auch die Abstimmung auf die laufende Ortsplanungsrevision eine Rolle.

Auf Anfrage bestätigt denn auch die Bauherrschaft, dass man sich schon länger an der Planung befinde: «Darum möchten wir das Projekt nun so zeitnah als möglich realisieren.»

Laut Beat Baumann hängt es nun davon ab, ob Direktbetroffene gegen den aufgelegten Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften Einsprache erheben: «Wenn das nicht der Fall ist, geht das Geschäft zur Genehmigung an den Regierungsrat.» Der Gemeinderat hat das vorliegende Projekt bereits genehmigt

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen