Auch in Erlinsbach: Eniwa und Swisscom bauen Glasfasernetz aus

Erlinsbach Schnelleres Internet bis ins Wohnzimmer: Eniwa und Swisscom bauen bis Ende 2028 das Glasfasernetz in der Region aus Gemeinsam wollen Eniwa und Swisscom die Gemeinden im Grossraum Aarau an das ultraschnelle Glasfasernetz anschliessen – auch in Erlinsbach. Mit dem Bau werde voraussichtlich Ende 2023 begonnen. 27.12.2022, 12.00 Uhr

Eniwa und Swisscom bauen das Glasfasernetz aus – auch in Erlinsbach. Carlo Reguzzi / KEYSTONE

Der Energieversorger Eniwa AG mit Sitz in Buchs und die Telekommunikationsanbieterin Swisscom machen gemeinsame Sache: Bis spätestens Ende 2028 wollen sie die Gemeinden im Grossraum Aarau an das ultraschnelle Glasfasernetz anschliessen.

Ins Einzugsgebiet fallen die beiden Erlinsbach und die Gemeinden Biberstein, Küttigen, Unterentfelden, Buchs und Aarau. Damit sollen rund 30’000 Haushalte und Geschäfte Zugang zu modernsten Telekommunikationsdiensten erhalten.

Die Eniwa AG hat ihren Sitz in Buchs AG. Daniel Vizentini

«Ultraschnelles Internet ist ein Grundbedürfnis in unserem Einzugsgebiet», lässt Hans-Kaspar Scherrer, CEO von Eniwa, in einer Mitteilung verlauten. Deshalb investiere Eniwa gemeinsam mit Swisscom in den «Ausbau eines Glasfasernetzes». Die letzten Jahre hätten gezeigt, wie wichtig «hochverfügbare und schnelle Verbindungen» im Industrie- und Dienstleistungssektor, im Homeoffice, im Fernunterricht und immer wichtiger in der Pflege der sozialen Kontakte seien.

Schnelles Internet bis ins Wohnzimmer

Die Swisscom AG hat ihren Hauptsitz in Ittigen im Kanton Bern. Gaetan Bally / KEYSTONE

Im besagten Gebiet würden «alle Häuser sowie Wohn- und Gewerbeeinheiten» mit Glasfasern bis in die Wohnstube (auch Fiber-to-the-Home, kurz FTTH, genannt) angeschlossen werden. Die Finanzierung des Projektes werde von Eniwa und Swisscom getragen, ist der Mitteilung zu entnehmen.

«Die beiden Investitionspartner erstellen das Glasfasernetz analog zu den grossen Schweizer Städten, wo solche Netze teilweise bereits Realität sind.» Dadurch können neben der Swisscom weitere nationale sowie regionale Dienstanbieter das Netz nutzen und so für Wettbewerb sorgen, heisst es weiter.

Alle sollen die gleichen Infrastrukturen haben

Am 19. Dezember haben Eniwa und Swisscom den Vertrag für den Ausbau unterzeichnet. Weiter heisst es in der Mitteilung: «Eniwa ist es wichtig, für alle Anbieter im hochkompetitiven Markt dieselben zeitgemässen Infrastrukturvoraussetzungen zu schaffen.» Sowohl Bewohnerinnen und Bewohner wie auch Unternehmen sollen Zugang zu den Telekomdiensten erhalten.

Urs Indermühle (Partner Manager FTTH Swisscom), Christoph Aeschlimann (CEO Swisscom), Hans-Kaspar Scherrer (CEO Eniwa), Konrad Broggi (Leiter EnerCom Eniwa) bei der Vertragsunterzeichnung (v.l.n.r.). zvg

Mit dem Bau werde Ende 2023 gestartet. Bis voraussichtlich Ende 2028 sollen alle Kundinnen und Kunden in den ausgewählten Gemeinden in ihren Wohn- und Arbeitsbereichen den FTTH-Anschluss nutzen können. «Die detaillierten Ausbaupläne werden in der ersten Jahreshälfte 2023 erarbeitet, sodass diese dann für die Bewohnerinnen und Bewohner ersichtlich sein werden.» (otr)