Brand in Erlinsbach: Das sagen Verwaltung und Denkmalpflege

Erlinsbach «Schwierig, für ein solches Ereignis Worte zu finden»: Das sagen Denkmalschutz und Verwaltung nach dem Grossbrand – Polizei sucht noch nach einer Person Am Wochenende fiel das historische Gebäude und ehemalige Restaurant Löwen in Erlinsbach Flammen zum Opfer. Zwei Tage nach dem Grossbrand wird klar: der Schaden ist irreversibel. Die ersten Reaktionen der Immobilienverwaltung und des Solothurner Denkmalschutzes. Noël Binetti 09.01.2023, 12.00 Uhr

Das denkmalgeschützte Gebäude und ehemalige Restaurant Löwen fiel am Wochenende Flammen zum Opfer. Patrick Lüthy

Die gute Nachricht nach dem Schock: Nach aktuellen Erkenntnissen kamen beim Feuer in der Nacht auf Sonntag keine Personen zu Schaden.

In einem Update zum Ereignis hält die Kantonspolizei Solothurn fest: «Bisher war von drei Personen die Rede, deren Aufenthalt der Polizei nicht bekannt war. Zwischenzeitlich konnten zwei dieser drei Personen durch die Polizei kontaktiert werden. Beide sind unversehrt.» Demzufolge bleibt gemäss aktuellen Erkenntnissen noch eine Person, deren Aufenthaltsort die Polizei derzeit nicht kennt. Entsprechende Abklärungen zu dieser Person und zu deren Aufenthaltsort seien im Gang.

«Aus Persönlichkeitsschutzgründen sind im Moment keine weitergehenden Informationen zu dieser Person möglich», so die Polizei. Die Abklärungen zur Brandursache sind nach wie vor im Gang.

Verwaltung zeigt sich betroffen

Ein Vertreter der Goda Verwaltung AG, die das Gebäude im Auftrag eines privaten Besitzers verwaltet, äussert sich am Montagmittag auf Anfrage wie folgt zum Brand: «Die Betroffenheit bei der Verwaltung ist im Hinblick auf die Bewohner und Mieter sehr gross.» Diese hätten quasi alles verloren, was in ihrem Besitz war, «ausser was sie in den ersten Augenblicken noch retten konnten oder am Körper trugen». Auch der Verlust des Gebäude sei schmerzhaft, «doch das ist im Hinblick auf Menschenleben zweitrangig».

Die Situation vor Ort am Sonntag nach dem Brand. Patrick Lüthy Die Situation vor Ort am Sonntag nach dem Brand. Patrick Lüthy

Der von der Immobilienverwaltung beauftragte Sprecher, der nicht namentlich erwähnt werden will, führt weiter aus: «Es ist schwierig, für ein solches Ereignis Worte zu finden.» Das Gebäude sei zwar historisch, doch zum Glück habe niemand mit Leib und Leben Schaden genommen.

Die Verwaltung stand demnach ab 2 Uhr am Sonntagmorgen in Kontakt mit der Polizei. «Ab Sonntagmorgen um neun waren wir dann vor Ort. Wir waren im Austausch mit der Gemeinde und mit den Einsatzkräften. Wir versuchten, bei der Kontaktierung der Mieter zu helfen, und diese in einem ersten Schritt auch zu betreuen.»

Jetzt werde mit den Versicherungen Kontakt aufgenommen. «Wir sind bemüht, bestmögliche Lösungen zu finden.» Auch am Montag werden vor Ort Gespräche geführt, unter anderem mit der Brandschutzpolizei. «Wie es mit dem Gebäude weitergeht, wird mit den betroffenen Behörden abgesprochen», so der Medienbeauftragte von Goda. Und abschliessend: «Der Brand ist tragisch für die Bewohnenden, für die Mieter, für die Verwaltung und für den Besitzer.»

Denkmalschutz nach Brand in Prozess eingebunden

Das ehemalige Restaurant Löwen steht unter kantonalem Denkmalschutz. Auf Anfrage äusser sich Sara Schibler, Denkmalpflegerin und Architektin beim Solothurner Amt für Denkmalschutz und Archäologie, wie folgt zum Brand: «Aus unserer Sicht bedeutet der Band des ehemaligen Gasthof Löwen einerseits materiell einen Verlust an historischer Bausubstanz.» Insbesondere der Dachstuhl mit seiner Konstruktion sei Zeugnis traditioneller Zimmermannskunst gewesen. «Aber auch der immaterielle Verlust ist gross, war ein Gasthof doch immer ein wichtiges gesellschaftliches Zentrum für eine Dorfgemeinschaft.»

Wie es weitergehe, müsse nun geklärt werden. «Dazu braucht es Gespräche mit allen Beteiligten wie Eigentümerschaft, Gemeinde und auch der Gebäudeversicherung. Und natürlich spielt das Ausmass der Zerstörung durch den Brand eine ganz wichtige Rolle.»

Die verschiedenen Aspekte und Ansprüche würden nun einen Diskussion- und Findungsprozess anstossen, «in welchen die kantonalen Denkmalpflege auch eingebunden sein muss».

Denkmalpflege verhinderte, dass die historische Gaststätte verschwindet

Geplant war an der jetzigen Brandadresse einst ein Komplettumbau zu Wohnraum. Das Restaurant hätte 2018 gemäss Plänen der Bauherrin Goda Verwaltung AG aus dem Kanton Zug zum reinen Wohnhaus umfunktioniert werden sollen. Aufgrund der exponierten Lage in der Kernzone respektive Ortsbildschutzzone Niedererlinsbach galten für den Umbau besondere Regeln. Es wurde 1350 erstmals schriftlich erwähnt.

Niedererlinsbach aus 300 Meter Entfernung im Jahr 1925: Der «Löwen» ist etwas links der Bildmitte zu sehen. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv, Walter Mittelholzer

Der Kern der Baute stammt aus dem Jahr 1472. «Um 1800 erfolgten beträchtliche Vergrösserungen gegen Westen und Süden», so die Denkmalpflege damals in einer Stellungnahme zum Bauvorhaben. Und: «Wir erachten es als unerwünscht, die Restaurantnutzung aufgeben zu wollen, wo die Gemeinde mit der Planung eines Ärzte- und Wohnhauses am Dorfplatz gleichzeitig dieser Entwicklung entgegenwirkt.»

Das Projekt wurde überarbeitet – und in einer zweiten Stellungnahme gab die Denkmalpflege schliesslich ihr Einverständnis. «Generell hat das Projekt an Qualität gewonnen.» Man begrüsste es sehr, «dass der Wirtshausbetrieb in diesem historischen Gebäude erhalten bleibt». Schliesslich wurde der Raum von einer Kita genutzt, die nun dringend auf der Suche nach einer Nachfolgelösung ist.

